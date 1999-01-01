Київ
Цефалоспорини третьої генерації
J01D D12

Цефоперазон

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J01АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01DІНШІ БЕТА-ЛАКТАМНІ АНТИБІОТИКИ
J01D DЦефалоспорини третьої генерації
J01D D12Цефоперазон
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Медоцеф
Медоцеф
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №10
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
від 973,00 грн
в 285 аптеках
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Гепацеф®
Гепацеф®
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон контурна чарункова упаковка, пачка №10
Корпорація Артеріум
від 1144,80 грн
в 96 аптеках
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Цефобоцид
Цефобоцид
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Борщагівський ХФЗ
від 60,64 грн
в 24 аптеках
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Цефоперазон
Цефоперазон
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Дженофарм
Немає в наявності
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