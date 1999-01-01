Київ
Цефалоспорини третьої генерації
J01D D12
Цефоперазон
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01
АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01D
ІНШІ БЕТА-ЛАКТАМНІ АНТИБІОТИКИ
J01D D
Цефалоспорини третьої генерації
J01D D12
Цефоперазон
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Медоцеф
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №10
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
від
973,00
грн
в 285 аптеках
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Гепацеф®
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон контурна чарункова упаковка, пачка №10
Корпорація Артеріум
від
1144,80
грн
в 96 аптеках
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Цефобоцид
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №1
Борщагівський ХФЗ
від
60,64
грн
в 24 аптеках
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Цефоперазон
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Дженофарм
Немає в наявності
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Форма випуску
пор. д/п ін. р-ну
пор. д/р-ну д/ін.
Кількість штук в упаковці
1
10
Виробник
Pfizer Inc.
Дженофарм
Корпорація Артеріум
Медокемі Лтд
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
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