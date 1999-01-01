Київ
Цефалоспорини третьої генерації
J01D D08
Цефіксим
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01
АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01D
ІНШІ БЕТА-ЛАКТАМНІ АНТИБІОТИКИ
J01D D
Цефалоспорини третьої генерації
J01D D08
Цефіксим
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Сорцеф®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Алкалоїд
від
496,70
грн
в 935 аптеках
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Сорцеф®
Гранули для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Алкалоїд
від
347,66
грн
в 861 аптеці
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Сорцеф®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №7
Алкалоїд
від
359,30
грн
в 843 аптеках
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Цефинак®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
від
441,00
грн
в 712 аптеках
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Цефинак®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
від
335,43
грн
в 675 аптеках
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Цефинак®
Порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Абрил Формулейшнз
від
296,38
грн
в 649 аптеках
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Сорцеф®
Гранули для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Алкалоїд
від
419,20
грн
в 533 аптеках
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Цефинак®
Порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Абрил Формулейшнз
від
374,00
грн
в 510 аптеках
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Цефіксим-Віста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Містрал Кепітал Менеджмент
від
441,54
грн
в 463 аптеках
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Оптицеф
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №14
Агрофарм
від
564,96
грн
в 449 аптеках
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Цефікс
Порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон для приготування 60 мл суспензії №1
Фарма Інтернешенал
від
224,30
грн
в 429 аптеках
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Цефікс
Порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон для приготування 30 мл суспензії №1
Фарма Інтернешенал
від
152,01
грн
в 391 аптеці
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Оптицеф
Гранули для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон з мірною ложкою 32 г для приготування 60 мл суспензії №1
Агрофарм
від
322,86
грн
в 361 аптеці
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Оптицеф
Гранули для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон з мірною ложкою 53 г для приготування 100 мл суспензії №1
Агрофарм
від
440,19
грн
в 355 аптеках
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Цефікс
Капсули 400 мг №5
Фарма Інтернешенал
від
233,89
грн
в 333 аптеках
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Триксілор
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Містрал Кепітал Менеджмент
від
423,00
грн
в 303 аптеках
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РУКАВИЧКИ ОГЛЯДОВІ НЕСТЕРИЛЬНІ "MEDICARE"
Розмір m, хлоровані нітрилові, чорні без пудри, текстуровані №100
від
139,40
грн
в 1 аптеці інших міст
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Супракс® Солютаб®
Таблетки, що диспергуються 400 мг блістер №5
Астеллас Фарма Юроп
Немає в наявності
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Супракс® Солютаб®
Таблетки, що диспергуються 400 мг блістер №10
Астеллас Фарма Юроп
Немає в наявності
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Лопракс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг №6
Ексір Фармасьютикал
Немає в наявності
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2
Форма випуску
гран. д/орал. сусп.
капс.
пор. д/орал. сусп.
розмір M, хлоровані
табл. в/плівк. обол.
таблетки, що диспергуються
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Дозування
100 мг/5 мл
200 мг
400 мг
Пакування
блістер
нітрилові, чорні
фл.
фл. 50 мл
фл. 60 мл
фл. 100 мл
фл. з мірн. ложкою 32 г
фл. з мірн. ложкою 53 г
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Кількість штук в упаковці
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Виробник
Lupin
Абрил Формулейшнз
Алкалоїд
Астеллас Фарма Юроп
Ексір Фармасьютикал
Містрал Кепітал Менеджмент
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Фарма Інтернешенал
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