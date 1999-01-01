Київ
Цефалоспорини третьої генерації
J01D D08

Цефіксим

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J01АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01DІНШІ БЕТА-ЛАКТАМНІ АНТИБІОТИКИ
J01D DЦефалоспорини третьої генерації
J01D D08Цефіксим
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Сорцеф®
Сорцеф®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Алкалоїд
від 496,70 грн
в 935 аптеках
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Сорцеф®
Сорцеф®
Гранули для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Алкалоїд
від 347,66 грн
в 861 аптеці
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Сорцеф®
Сорцеф®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №7
Алкалоїд
від 359,30 грн
в 843 аптеках
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Цефинак®
Цефинак®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
від 441,00 грн
в 712 аптеках
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Цефинак®
Цефинак®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
від 335,43 грн
в 675 аптеках
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Цефинак®
Цефинак®
Порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Абрил Формулейшнз
від 296,38 грн
в 649 аптеках
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Сорцеф®
Сорцеф®
Гранули для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Алкалоїд
від 419,20 грн
в 533 аптеках
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Цефинак®
Цефинак®
Порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Абрил Формулейшнз
від 374,00 грн
в 510 аптеках
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Цефіксим-Віста
Цефіксим-Віста
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Містрал Кепітал Менеджмент
від 441,54 грн
в 463 аптеках
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Оптицеф
Оптицеф
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №14
Агрофарм
від 564,96 грн
в 449 аптеках
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Цефікс
Цефікс
Порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон для приготування 60 мл суспензії №1
Фарма Інтернешенал
від 224,30 грн
в 429 аптеках
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Цефікс
Цефікс
Порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон для приготування 30 мл суспензії №1
Фарма Інтернешенал
від 152,01 грн
в 391 аптеці
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Оптицеф
Оптицеф
Гранули для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон з мірною ложкою 32 г для приготування 60 мл суспензії №1
Агрофарм
від 322,86 грн
в 361 аптеці
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Оптицеф
Оптицеф
Гранули для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон з мірною ложкою 53 г для приготування 100 мл суспензії №1
Агрофарм
від 440,19 грн
в 355 аптеках
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Цефікс
Цефікс
Капсули 400 мг №5
Фарма Інтернешенал
від 233,89 грн
в 333 аптеках
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Триксілор
Триксілор
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер №10
Містрал Кепітал Менеджмент
від 423,00 грн
в 303 аптеках
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РУКАВИЧКИ ОГЛЯДОВІ НЕСТЕРИЛЬНІ "MEDICARE"
РУКАВИЧКИ ОГЛЯДОВІ НЕСТЕРИЛЬНІ "MEDICARE"
Розмір m, хлоровані нітрилові, чорні без пудри, текстуровані №100
від 139,40 грн
в 1 аптеці інших міст
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Супракс® Солютаб®
Супракс® Солютаб®
Таблетки, що диспергуються 400 мг блістер №5
Астеллас Фарма Юроп
Немає в наявності
Супракс® Солютаб®
Супракс® Солютаб®
Таблетки, що диспергуються 400 мг блістер №10
Астеллас Фарма Юроп
Немає в наявності
Лопракс
Лопракс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг №6
Ексір Фармасьютикал
Немає в наявності
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