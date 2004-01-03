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Виробник: Alkaloid

Офіційний представник в Україні - ТОВ "Алкалоїд Київ"
04080, Київ, вул. Кирилівська, 15/1, 4 поверх
+38 (044) 393-21-21
www.alkaloid.com.ua
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Знайдено: 18 препаратів
Аллеста® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 30; Алкалоїд
Аллеста® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 30 Алкалоїд
В 467 аптеках
від 30,18 грн
Ціни в аптеках
Аллеста® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 40 мг, блістер, № 30; Алкалоїд
Аллеста® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 40 мг, блістер, № 30 Алкалоїд
В 323 аптеках
від 58,38 грн
Ціни в аптеках
БЕКУТАН КІДС ВІТС МУЛЬТИІМУНО порошок, саше, № 14; Алкалоїд
БЕКУТАН КІДС ВІТС МУЛЬТИІМУНО Порошок, саше, № 14 Алкалоїд
В 308 аптеках
від 282,93 грн
Ціни в аптеках
Блокмакс для дітей суспензія оральна, 100 мг/5 мл, флакон, 100 мл, з мірним шприцем, з мірним шприцем, № 1; Алкалоїд
Блокмакс для дітей Суспензія оральна, 100 мг/5 мл, флакон, 100 мл, з мірним шприцем, з мірним шприцем, № 1 Алкалоїд
В 5 аптеках
від 100,14 грн
Ціни в аптеках
Бронлес капсули тверді, 375 мг, блістер, № 30; Алкалоїд
Бронлес Капсули тверді, 375 мг, блістер, № 30 Алкалоїд
В 339 аптеках
від 77,00 грн
Ціни в аптеках
Ламал® таблетки, 25 мг, блістер, № 30; Алкалоїд
Ламал® Таблетки, 25 мг, блістер, № 30 Алкалоїд
В 80 аптеках
від 38,96 грн
Ціни в аптеках
Ламал® таблетки, 50 мг, блістер, № 30; Алкалоїд
Ламал® Таблетки, 50 мг, блістер, № 30 Алкалоїд
В 120 аптеках
від 79,79 грн
Ціни в аптеках
Ламал® таблетки, 100 мг, блістер, № 30; Алкалоїд
Ламал® Таблетки, 100 мг, блістер, № 30 Алкалоїд
В 128 аптеках
від 160,26 грн
Ціни в аптеках
Лотар® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, № 30; Алкалоїд
Лотар® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, № 30 Алкалоїд
В 100 аптеках
від 55,86 грн
Ціни в аптеках
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді, 100 мг, блістер, № 30; Алкалоїд
Ніфуроксазид Алкалоїд Капсули тверді, 100 мг, блістер, № 30 Алкалоїд
В 470 аптеках
від 67,65 грн
Ціни в аптеках
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді, 200 мг, блістер, № 20; Алкалоїд
Ніфуроксазид Алкалоїд Капсули тверді, 200 мг, блістер, № 20 Алкалоїд
В 171 аптеці
від 144,50 грн
Ціни в аптеках
Ніфуроксазид Алкалоїд суспензія оральна, 200 мг/5 мл, флакон, 90 мл, з мірним стаканчиком, з мірн. стаканчиком, № 1; Алкалоїд
Ніфуроксазид Алкалоїд Суспензія оральна, 200 мг/5 мл, флакон, 90 мл, з мірним стаканчиком, з мірн. стаканчиком, № 1 Алкалоїд
В 301 аптеці
від 113,72 грн
Ціни в аптеках
Омлос капсули тверді з модифікованим вивільненням, 0,4 мг, блістер, № 30; Алкалоїд
Омлос Капсули тверді з модифікованим вивільненням, 0,4 мг, блістер, № 30 Алкалоїд
В 738 аптеках
від 207,15 грн
Ціни в аптеках
ПРЕМАМА ДУО комбі-упаковка, таблетки №30 + капсули №30, таблетки №30 + капсули №30, № 1; Алкалоід
ПРЕМАМА ДУО Комбі-упаковка, таблетки №30 + капсули №30, таблетки №30 + капсули №30, № 1 Алкалоід
В 806 аптеках
від 568,32 грн
Ціни в аптеках
Сорцеф® гранули для оральної суспензії, 100 мг/5 мл, флакон, 60 мл, № 1; Алкалоїд
Сорцеф® Гранули для оральної суспензії, 100 мг/5 мл, флакон, 60 мл, № 1 Алкалоїд
В 66 аптеках
від 317,47 грн
Ціни в аптеках
Сорцеф® гранули для оральної суспензії, 100 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1; Алкалоїд
Сорцеф® Гранули для оральної суспензії, 100 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1 Алкалоїд
В 56 аптеках
від 403,02 грн
Ціни в аптеках
Сорцеф® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 400 мг, блістер, № 7; Алкалоїд
Сорцеф® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 400 мг, блістер, № 7 Алкалоїд
В 1 аптеці
від 411,00 грн
Ціни в аптеках
Сорцеф® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 400 мг, блістер, № 10; Алкалоїд
Сорцеф® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 400 мг, блістер, № 10 Алкалоїд
В 818 аптеках
від 440,14 грн
Ціни в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції
04080, Київ, вул. Кирилівська, 15/1, 4 поверх
+38 (044) 393-21-21
www.alkaloid.com.ua
Знайдено: 18 препаратів
Аллеста® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 30; Алкалоїд
Аллеста® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 30 Алкалоїд
В 467 аптеках
від 30,18 грн
Ціни в аптеках
Аллеста® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 40 мг, блістер, № 30; Алкалоїд
Аллеста® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 40 мг, блістер, № 30 Алкалоїд
В 323 аптеках
від 58,38 грн
Ціни в аптеках
БЕКУТАН КІДС ВІТС МУЛЬТИІМУНО порошок, саше, № 14; Алкалоїд
БЕКУТАН КІДС ВІТС МУЛЬТИІМУНО Порошок, саше, № 14 Алкалоїд
В 308 аптеках
від 282,93 грн
Ціни в аптеках
Блокмакс для дітей суспензія оральна, 100 мг/5 мл, флакон, 100 мл, з мірним шприцем, з мірним шприцем, № 1; Алкалоїд
Блокмакс для дітей Суспензія оральна, 100 мг/5 мл, флакон, 100 мл, з мірним шприцем, з мірним шприцем, № 1 Алкалоїд
В 5 аптеках
від 100,14 грн
Ціни в аптеках
Бронлес капсули тверді, 375 мг, блістер, № 30; Алкалоїд
Бронлес Капсули тверді, 375 мг, блістер, № 30 Алкалоїд
В 339 аптеках
від 77,00 грн
Ціни в аптеках
Ламал® таблетки, 25 мг, блістер, № 30; Алкалоїд
Ламал® Таблетки, 25 мг, блістер, № 30 Алкалоїд
В 80 аптеках
від 38,96 грн
Ціни в аптеках
Ламал® таблетки, 50 мг, блістер, № 30; Алкалоїд
Ламал® Таблетки, 50 мг, блістер, № 30 Алкалоїд
В 120 аптеках
від 79,79 грн
Ціни в аптеках
Ламал® таблетки, 100 мг, блістер, № 30; Алкалоїд
Ламал® Таблетки, 100 мг, блістер, № 30 Алкалоїд
В 128 аптеках
від 160,26 грн
Ціни в аптеках
Лотар® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, № 30; Алкалоїд
Лотар® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, № 30 Алкалоїд
В 100 аптеках
від 55,86 грн
Ціни в аптеках
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді, 100 мг, блістер, № 30; Алкалоїд
Ніфуроксазид Алкалоїд Капсули тверді, 100 мг, блістер, № 30 Алкалоїд
В 470 аптеках
від 67,65 грн
Ціни в аптеках
Ніфуроксазид Алкалоїд капсули тверді, 200 мг, блістер, № 20; Алкалоїд
Ніфуроксазид Алкалоїд Капсули тверді, 200 мг, блістер, № 20 Алкалоїд
В 171 аптеці
від 144,50 грн
Ціни в аптеках
Ніфуроксазид Алкалоїд суспензія оральна, 200 мг/5 мл, флакон, 90 мл, з мірним стаканчиком, з мірн. стаканчиком, № 1; Алкалоїд
Ніфуроксазид Алкалоїд Суспензія оральна, 200 мг/5 мл, флакон, 90 мл, з мірним стаканчиком, з мірн. стаканчиком, № 1 Алкалоїд
В 301 аптеці
від 113,72 грн
Ціни в аптеках
Омлос капсули тверді з модифікованим вивільненням, 0,4 мг, блістер, № 30; Алкалоїд
Омлос Капсули тверді з модифікованим вивільненням, 0,4 мг, блістер, № 30 Алкалоїд
В 738 аптеках
від 207,15 грн
Ціни в аптеках
ПРЕМАМА ДУО комбі-упаковка, таблетки №30 + капсули №30, таблетки №30 + капсули №30, № 1; Алкалоід
ПРЕМАМА ДУО Комбі-упаковка, таблетки №30 + капсули №30, таблетки №30 + капсули №30, № 1 Алкалоід
В 806 аптеках
від 568,32 грн
Ціни в аптеках
Сорцеф® гранули для оральної суспензії, 100 мг/5 мл, флакон, 60 мл, № 1; Алкалоїд
Сорцеф® Гранули для оральної суспензії, 100 мг/5 мл, флакон, 60 мл, № 1 Алкалоїд
В 66 аптеках
від 317,47 грн
Ціни в аптеках
Сорцеф® гранули для оральної суспензії, 100 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1; Алкалоїд
Сорцеф® Гранули для оральної суспензії, 100 мг/5 мл, флакон, 100 мл, № 1 Алкалоїд
В 56 аптеках
від 403,02 грн
Ціни в аптеках
Сорцеф® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 400 мг, блістер, № 7; Алкалоїд
Сорцеф® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 400 мг, блістер, № 7 Алкалоїд
В 1 аптеці
від 411,00 грн
Ціни в аптеках
Сорцеф® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 400 мг, блістер, № 10; Алкалоїд
Сорцеф® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 400 мг, блістер, № 10 Алкалоїд
В 818 аптеках
від 440,14 грн
Ціни в аптеках
2 3
Стандартизація фармацевтичної продукції