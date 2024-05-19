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3-Дінір порошок для оральної суспензії 250 мг/5 мл флакон 60 мл, №1 - Київ (681925) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 159 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
334,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
310,06 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
356,27 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
310,06 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (5)
351,63 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
334,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
310,06 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
334,90 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
356,31 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
334,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
334,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
334,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
334,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
Всього: упаковка (1)
310,06 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
334,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
334,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
334,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
334,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
Всього: упаковка (3)
316,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
334,90 грн