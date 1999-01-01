Київ
Цефалоспорини третьої генерації
J01D D02

Цефтазидим

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J01АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01DІНШІ БЕТА-ЛАКТАМНІ АНТИБІОТИКИ
J01D DЦефалоспорини третьої генерації
J01D D02Цефтазидим
Сортування: По популярності
Зацеф
Зацеф
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Борщагівський ХФЗ
від 85,89 грн
в 384 аптеках
Знайти в аптеках
Цефтазидим Ананта
Цефтазидим Ананта
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
від 99,12 грн
в 332 аптеках
Знайти в аптеках
Цефтум®
Цефтум®
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
від 1082,59 грн
в 316 аптеках
Знайти в аптеках
Флоразід
Флоразід
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Ананта Медікеар
від 246,72 грн
в 309 аптеках
Знайти в аптеках
Цефтазидим-Віста
Цефтазидим-Віста
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
від 833,42 грн
в 306 аптеках
Знайти в аптеках
Абітазим
Абітазим
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
від 2397,54 грн
в 291 аптеці
Знайти в аптеках
Медацет-1000
Медацет-1000
Порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
SENS Laboratory Pvt.Ltd
від 211,90 грн
в 288 аптеках
Знайти в аптеках
Флоразід
Флоразід
Порошок для розчину для ін'єкцій 2 г флакон №1
Ананта Медікеар
від 391,30 грн
в 287 аптеках
Знайти в аптеках
Денізид
Денізид
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Ананта Медікеар Лімітед
від 131,18 грн
в 287 аптеках
Знайти в аптеках
Єврозидим
Єврозидим
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Euro Lifecare
від 2636,75 грн
в 284 аптеках
Знайти в аптеках
Цефтазидим Астра
Цефтазидим Астра
Порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Астрафарм
від 178,50 грн
в 283 аптеках
Знайти в аптеках
Цефтазидим
Цефтазидим
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Лекхім-Харків
від 82,27 грн
в 69 аптеках
Знайти в аптеках
Цефтазидим
Цефтазидим
Порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Дженофарм
від 93,80 грн
в 3 аптеках
Знайти в аптеках
Цефтазидим Юрія-Фарм
Цефтазидим Юрія-Фарм
Порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Юрія-Фарм
від 123,30 грн
в 1 аптеці
Знайти в аптеках
Цефтазидим Юрія-Фарм
Цефтазидим Юрія-Фарм
Порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
від 1233,00 грн
в 1 аптеці
Знайти в аптеках
Бактолокс
Бактолокс
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Сенс Лабораторіс
від 33,50 грн
в 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
Цефтазидим
Цефтазидим
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Борщагівський ХФЗ
Немає в наявності
Орзид®
Орзид®
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 250 мг флакон №50
Орхід Фарма
Немає в наявності
1234
ГоловнаКошикОбране