Київ
Цефалоспорини третьої генерації
J01D D02
Цефтазидим
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01
АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01D
ІНШІ БЕТА-ЛАКТАМНІ АНТИБІОТИКИ
J01D D
Цефалоспорини третьої генерації
J01D D02
Цефтазидим
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Зацеф
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Борщагівський ХФЗ
від
85,89
грн
в 384 аптеках
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Цефтазидим Ананта
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
від
99,12
грн
в 332 аптеках
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Цефтум®
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №10
Корпорація Артеріум
від
1082,59
грн
в 316 аптеках
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Флоразід
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Ананта Медікеар
від
246,72
грн
в 309 аптеках
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Цефтазидим-Віста
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
від
833,42
грн
в 306 аптеках
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Абітазим
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Містрал Кепітал Менеджмент
від
2397,54
грн
в 291 аптеці
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Медацет-1000
Порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
SENS Laboratory Pvt.Ltd
від
211,90
грн
в 288 аптеках
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Флоразід
Порошок для розчину для ін'єкцій 2 г флакон №1
Ананта Медікеар
від
391,30
грн
в 287 аптеках
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Денізид
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Ананта Медікеар Лімітед
від
131,18
грн
в 287 аптеках
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Єврозидим
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
Euro Lifecare
від
2636,75
грн
в 284 аптеках
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Цефтазидим Астра
Порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Астрафарм
від
178,50
грн
в 283 аптеках
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Цефтазидим
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Лекхім-Харків
від
82,27
грн
в 69 аптеках
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Цефтазидим
Порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Дженофарм
від
93,80
грн
в 3 аптеках
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Цефтазидим Юрія-Фарм
Порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Юрія-Фарм
від
123,30
грн
в 1 аптеці
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Цефтазидим Юрія-Фарм
Порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
від
1233,00
грн
в 1 аптеці
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Бактолокс
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Сенс Лабораторіс
від
33,50
грн
в 1 аптеці інших міст
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Цефтазидим
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Борщагівський ХФЗ
Немає в наявності
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Орзид®
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 250 мг флакон №50
Орхід Фарма
Немає в наявності
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ААР Фарма
Абрил Формулейшнз
Авант
Ананта Медікеар
Ананта Медікеар Лімітед
Антібіотіче
Астрафарм
Дженофарм
Ексір Фармасьютикал
Корпорація Артеріум
Лекхім-Харків
М.Біотек Лтд.
Містрал Кепітал Менеджмент
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Сандоз
Сенс Лабораторіс
Туліп Лаб.
Юрія-Фарм
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