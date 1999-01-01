Київ
Цефалоспорини третьої генерації
J01D D13

Цефподоксим

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J01АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01DІНШІ БЕТА-ЛАКТАМНІ АНТИБІОТИКИ
J01D DЦефалоспорини третьої генерації
J01D D13Цефподоксим
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Цефма
Цефма
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Sandoz
від 434,89 грн
в 936 аптеках
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Цедоксим®
Цедоксим®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
від 456,41 грн
в 727 аптеках
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Фоксеро
Фоксеро
Порошок для оральної суспензії 40 мг/5 мл флакон для приготування 100 мл суспензії №1
Алкалоїд
від 313,00 грн
в 634 аптеках
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Цедоксим®
Цедоксим®
Порошок для оральної суспензії 40 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Абрил Формулейшнз
від 370,77 грн
в 621 аптеці
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Цефма дитяча суспензія
Цефма дитяча суспензія
Порошок для оральної суспензії 40 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Сандоз
від 395,66 грн
в 616 аптеках
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Цедоксим®
Цедоксим®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
від 371,43 грн
в 571 аптеці
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Фоксеро
Фоксеро
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №10
Алкалоїд
від 292,00 грн
в 450 аптеках
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Цефодокс
Цефодокс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг №10
Фарма Інтернешенал
від 446,81 грн
в 423 аптеках
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Цефодокс
Цефодокс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг №10
Фарма Інтернешенал
від 297,39 грн
в 381 аптеці
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Цефодокс
Цефодокс
Порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Фарма Інтернешенал
від 352,75 грн
в 369 аптеках
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Фоксеро
Фоксеро
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Алкалоїд
від 462,90 грн
в 283 аптеках
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Ауроподокс
Ауроподокс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
від 490,82 грн
в 12 аптеках
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Цефпотек® 200
Цефпотек® 200
Таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
від 766,51 грн
в 3 аптеках
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Пецеф
Пецеф
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
від 349,10 грн
в 2 аптеках інших міст
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Цеподем
Цеподем
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №10
САН
Немає в наявності
Цеподем
Цеподем
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
САН
Немає в наявності
Цефма дитяча суспензія
Цефма дитяча суспензія
Порошок для оральної суспензії 40 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Сандоз
Немає в наявності
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