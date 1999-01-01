Київ
Цефалоспорини третьої генерації
J01D D13
Цефподоксим
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01
АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01D
ІНШІ БЕТА-ЛАКТАМНІ АНТИБІОТИКИ
J01D D
Цефалоспорини третьої генерації
J01D D13
Цефподоксим
Сортування:
По популярності
Фільтр
Цефма
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Sandoz
від
434,89
грн
в 936 аптеках
Знайти в аптеках
Цедоксим®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
від
456,41
грн
в 727 аптеках
Знайти в аптеках
Фоксеро
Порошок для оральної суспензії 40 мг/5 мл флакон для приготування 100 мл суспензії №1
Алкалоїд
від
313,00
грн
в 634 аптеках
Знайти в аптеках
Цедоксим®
Порошок для оральної суспензії 40 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Абрил Формулейшнз
від
370,77
грн
в 621 аптеці
Знайти в аптеках
Цефма дитяча суспензія
Порошок для оральної суспензії 40 мг/5 мл флакон 100 мл №1
Сандоз
від
395,66
грн
в 616 аптеках
Знайти в аптеках
Цедоксим®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №10
Абрил Формулейшнз
від
371,43
грн
в 571 аптеці
Знайти в аптеках
Фоксеро
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №10
Алкалоїд
від
292,00
грн
в 450 аптеках
Знайти в аптеках
Цефодокс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг №10
Фарма Інтернешенал
від
446,81
грн
в 423 аптеках
Знайти в аптеках
Цефодокс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг №10
Фарма Інтернешенал
від
297,39
грн
в 381 аптеці
Знайти в аптеках
Цефодокс
Порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Фарма Інтернешенал
від
352,75
грн
в 369 аптеках
Знайти в аптеках
Фоксеро
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Алкалоїд
від
462,90
грн
в 283 аптеках
Знайти в аптеках
Ауроподокс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Ауробіндо Фарма
від
490,82
грн
в 12 аптеках
Знайти в аптеках
Цефпотек® 200
Таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №20
Нобель
від
766,51
грн
в 3 аптеках
Знайти в аптеках
Пецеф
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
від
349,10
грн
в 2 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Цеподем
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №10
САН
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Цеподем
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер №10
САН
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Цефма дитяча суспензія
Порошок для оральної суспензії 40 мг/5 мл флакон 50 мл №1
Сандоз
Немає в наявності
Знайти в аптеках
1
2
Форма випуску
пор. д/орал. сусп.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
Дозування
40 мг/5 мл
50 мг/5 мл
100 мг
100 мг/5 мл
200 мг
Пакування
блістер
фл.
фл. 50 мл
фл. 100 мл
Кількість штук в упаковці
1
10
20
Виробник
Alkaloid
Lupin
SUN
Sandoz
Абрил Формулейшнз
Алкалоїд
Ауробіндо Фарма
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Нобель
Сандоз
Фарма Інтернешенал
Показати всі
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню