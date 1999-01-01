Київ
Цефалоспорини третьої генерації
J01D D52
Цефтазидим та інгібітор бета-лактамаз
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01
АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01D
ІНШІ БЕТА-ЛАКТАМНІ АНТИБІОТИКИ
J01D D
Цефалоспорини третьої генерації
J01D D52
Цефтазидим та інгібітор бета-лактамаз
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Завіцефта
Порошок для концентрату для розчину для інфузій 2000 мг + 500 мг флакон №10
Пфайзер Інк.
Немає в наявності
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