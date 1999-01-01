Київ
Цефалоспорини третьої генерації
J01D D04

Цефтріаксон

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J01АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01DІНШІ БЕТА-ЛАКТАМНІ АНТИБІОТИКИ
J01D DЦефалоспорини третьої генерації
J01D D04Цефтріаксон
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Цефтриаксон-Дарниця
Цефтриаксон-Дарниця
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №5
Дарниця ФФ
від 195,89 грн
в 532 аптеках
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Цефтриаксон-Дарниця
Цефтриаксон-Дарниця
Порошок для розчину для ін'єкцій 0,5 г флакон №5
Дарниця ФФ
від 160,88 грн
в 473 аптеках
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Ефмерин
Ефмерин
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Ананта Медікеар
від 92,98 грн
в 441 аптеці
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Цефтриаксон Ананта
Цефтриаксон Ананта
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №20
від 454,00 грн
в 440 аптеках
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Цефтриаксон-Дарниця
Цефтриаксон-Дарниця
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Дарниця ФФ
від 41,01 грн
в 437 аптеках
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Емсеф®
Емсеф®
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
від 158,95 грн
в 376 аптеках
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Медаксон
Медаксон
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №10
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
від 507,19 грн
в 359 аптеках
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Цефтриаксон Ананта
Цефтриаксон Ананта
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
від 43,40 грн
в 352 аптеках
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Цефтриаксон-Дарниця
Цефтриаксон-Дарниця
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №40
Дарниця ФФ
від 742,45 грн
в 330 аптеках
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Деніцеф
Деніцеф
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Ананта Медікеар
від 169,45 грн
в 314 аптеках
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Ефмерин
Ефмерин
Порошок для розчину для ін'єкцій 2 г флакон №1
Ананта Медікеар
від 225,30 грн
в 306 аптеках
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Бліцеф
Бліцеф
Порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
ААР Фарма
від 800,00 грн
в 306 аптеках
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Алвобак
Алвобак
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Містрал Кепітал Менеджмент
від 188,36 грн
в 299 аптеках
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Цефтриаксон-Віста
Цефтриаксон-Віста
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
від 880,04 грн
в 295 аптеках
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Медаксон
Медаксон
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 2 г флакон №10
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
від 771,44 грн
в 293 аптеках
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Промоцеф®
Промоцеф®
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Лекхім
від 199,30 грн
в 285 аптеках
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Промоцеф®
Промоцеф®
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №5
Лекхім
від 930,50 грн
в 284 аптеках
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Зоіцеф
Зоіцеф
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
AAR Pharma FZ LLC
від 120,30 грн
в 283 аптеках
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Санаксон-1000
Санаксон-1000
Порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Сенс Лабораторіс
від 166,10 грн
в 283 аптеках
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Ротацеф
Ротацеф
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон з 1% лідокаїном в ампулах по 3,5 мл №1
WORLD MEDICINE GROUP
від 150,06 грн
в 261 аптеці
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