Київ
Цефалоспорини третьої генерації
J01D D04
Цефтріаксон
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01
АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01D
ІНШІ БЕТА-ЛАКТАМНІ АНТИБІОТИКИ
J01D D
Цефалоспорини третьої генерації
J01D D04
Цефтріаксон
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Цефтриаксон-Дарниця
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №5
Дарниця ФФ
від
195,89
грн
в 532 аптеках
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Цефтриаксон-Дарниця
Порошок для розчину для ін'єкцій 0,5 г флакон №5
Дарниця ФФ
від
160,88
грн
в 473 аптеках
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Ефмерин
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Ананта Медікеар
від
92,98
грн
в 441 аптеці
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Цефтриаксон Ананта
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №20
від
454,00
грн
в 440 аптеках
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Цефтриаксон-Дарниця
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Дарниця ФФ
від
41,01
грн
в 437 аптеках
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Емсеф®
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Абрил Формулейшнз
від
158,95
грн
в 376 аптеках
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Медаксон
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 1 г флакон №10
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
від
507,19
грн
в 359 аптеках
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Цефтриаксон Ананта
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
від
43,40
грн
в 352 аптеках
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Цефтриаксон-Дарниця
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №40
Дарниця ФФ
від
742,45
грн
в 330 аптеках
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Деніцеф
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Ананта Медікеар
від
169,45
грн
в 314 аптеках
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Ефмерин
Порошок для розчину для ін'єкцій 2 г флакон №1
Ананта Медікеар
від
225,30
грн
в 306 аптеках
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Бліцеф
Порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №10
ААР Фарма
від
800,00
грн
в 306 аптеках
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Алвобак
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Містрал Кепітал Менеджмент
від
188,36
грн
в 299 аптеках
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Цефтриаксон-Віста
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №10
від
880,04
грн
в 295 аптеках
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Медаксон
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 2 г флакон №10
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
від
771,44
грн
в 293 аптеках
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Промоцеф®
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
Лекхім
від
199,30
грн
в 285 аптеках
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Промоцеф®
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №5
Лекхім
від
930,50
грн
в 284 аптеках
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Зоіцеф
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон №1
AAR Pharma FZ LLC
від
120,30
грн
в 283 аптеках
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Санаксон-1000
Порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг флакон №1
Сенс Лабораторіс
від
166,10
грн
в 283 аптеках
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Ротацеф
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г флакон з 1% лідокаїном в ампулах по 3,5 мл №1
WORLD MEDICINE GROUP
від
150,06
грн
в 261 аптеці
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AAR Pharma FZ LLC
Alembic Pharmaceuticals Limited
Aurobindo Pharma
Balkanpharma-Razgrad
Belco Pharma
Jaber Ebne Hayyan
Mankind Pharma Limited
Orchid Pharma
Ranbaxy
Roche
Sance Laboratories
Sky Pharma
Torrent
Vocate
ААР Фарма
Абрил Формулейшнз
Авант
Аверси-Рационал
Ананта Медікеар
Ананта Медікеар Лімітед
Антібіотіче
Балканфарма-Разград
Белитрейд
Дарниця ФФ
Дженофарм
Ексір Фармасьютикал
Корпорація Артеріум
Лекхім
Лекхім-Харків
Люпін
М.Біотек Лтд.
Медокемі Лтд
Містрал Кепітал Менеджмент
НСПС Хебей Хуамін Фармасьютікал Компані
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Сенс Лабораторіс
Туліп Лаб.
Уорлд Медицин
Юрія-Фарм
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