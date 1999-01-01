Київ
Цефалоспорини третьої генерації
J01D D62
Цефоперазон та інгібітор бета-лактамаз
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01
АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01D
ІНШІ БЕТА-ЛАКТАМНІ АНТИБІОТИКИ
J01D D
Цефалоспорини третьої генерації
J01D D62
Цефоперазон та інгібітор бета-лактамаз
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Гепацеф Комбі
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г + 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
від
191,45
грн
в 591 аптеці
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Сульцеф
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г + 1 г флакон №1
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
від
222,09
грн
в 305 аптеках
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Цефопектам
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г + 1 г флакон №1
Борщагівський ХФЗ
від
133,50
грн
в 299 аптеках
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Макроцеф
Порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг + 1000 мг флакон у картонній коробці №5
Істфарм
від
1076,09
грн
в 290 аптеках
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Файтобакт 2 г
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Каділа
від
115,73
грн
в 12 аптеках
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Цефопектам
Порошок для розчину для ін'єкцій 500 мг + 500 мг флакон №1
Борщагівський ХФЗ
від
131,20
грн
в 5 аптеках інших міст
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Лаксерс
Порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрія-Фарм
від
202,45
грн
в 5 аптеках
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Файтобакт 1 г
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 500 мг + 500 мг флакон №1
Каділа
Немає в наявності
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Цефопектам
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г + 1 г флакон №5
Борщагівський ХФЗ
Немає в наявності
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Лаксерс
Порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг + 1000 мг флакон №10
Юрія-Фарм
Немає в наявності
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Цефопектам
Порошок для розчину для ін'єкцій 500 мг + 500 мг флакон №5
Борщагівський ХФЗ
Немає в наявності
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Цефоперазон Комбі
Порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Астрафарм
Немає в наявності
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Форма випуску
пор. д/п ін. р-ну
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1000 мг + 1000 мг
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Виробник
Cadila
Genopharm
Medochemie Ltd
Orchid Chemicals and Pharmaceuticals
Pfizer Inc.
Propharma International
Істфарм
Авант
Астрафарм
Корпорация Артериум
Корпорація Артеріум
Медокемі Лтд
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Юрія-Фарм
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