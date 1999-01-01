Київ
Цефалоспорини третьої генерації
J01D D62

Цефоперазон та інгібітор бета-лактамаз

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J01АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01DІНШІ БЕТА-ЛАКТАМНІ АНТИБІОТИКИ
J01D DЦефалоспорини третьої генерації
J01D D62Цефоперазон та інгібітор бета-лактамаз
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Гепацеф Комбі
Гепацеф Комбі
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г + 1 г флакон №1
Корпорація Артеріум
від 191,45 грн
в 591 аптеці
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Сульцеф
Сульцеф
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г + 1 г флакон №1
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
від 222,09 грн
в 305 аптеках
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Цефопектам
Цефопектам
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г + 1 г флакон №1
Борщагівський ХФЗ
від 133,50 грн
в 299 аптеках
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Макроцеф
Макроцеф
Порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг + 1000 мг флакон у картонній коробці №5
Істфарм
від 1076,09 грн
в 290 аптеках
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Файтобакт 2 г
Файтобакт 2 г
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Каділа
від 115,73 грн
в 12 аптеках
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Цефопектам
Цефопектам
Порошок для розчину для ін'єкцій 500 мг + 500 мг флакон №1
Борщагівський ХФЗ
від 131,20 грн
в 5 аптеках інших міст
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Лаксерс
Лаксерс
Порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Юрія-Фарм
від 202,45 грн
в 5 аптеках
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Файтобакт 1 г
Файтобакт 1 г
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 500 мг + 500 мг флакон №1
Каділа
Немає в наявності
Цефопектам
Цефопектам
Порошок для розчину для ін'єкцій 1 г + 1 г флакон №5
Борщагівський ХФЗ
Немає в наявності
Лаксерс
Лаксерс
Порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг + 1000 мг флакон №10
Юрія-Фарм
Немає в наявності
Цефопектам
Цефопектам
Порошок для розчину для ін'єкцій 500 мг + 500 мг флакон №5
Борщагівський ХФЗ
Немає в наявності
Цефоперазон Комбі
Цефоперазон Комбі
Порошок для розчину для ін'єкцій 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Астрафарм
Немає в наявності
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