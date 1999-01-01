Київ
Цефалоспорини третьої генерації
J01D D15
Цефдинір
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01
АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01D
ІНШІ БЕТА-ЛАКТАМНІ АНТИБІОТИКИ
J01D D
Цефалоспорини третьої генерації
J01D D15
Цефдинір
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3-Дінір
Капсули 300 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
від
364,05
грн
в 645 аптеках
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3-Дінір
Порошок для оральної суспензії 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорація Артеріум
від
305,05
грн
в 562 аптеках
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Родинір
Капсули тверді 300 мг блістер №10
Уорлд Медицин
від
392,45
грн
в 433 аптеках
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Родинір
Порошок для оральної суспензії 250 мг/5 мл флакон з мірною ложкою 60 мл №1
WORLD MEDICINE GROUP
від
329,21
грн
в 432 аптеках
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Родинір
Капсули тверді 300 мг блістер №20
Уорлд Медицин
Немає в наявності
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Родинір
Порошок для оральної суспензії 250 мг/5 мл флакон з мірною ложкою 100 мл №1
Уорлд Медицин
Немає в наявності
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Форма випуску
капс.
капс. тверд.
пор. д/орал. сусп.
Дозування
250 мг/5 мл
300 мг
Пакування
блістер
фл. 60 мл
фл. з мірн. ложкою 60 мл
фл. з мірн. ложкою 100 мл
Кількість штук в упаковці
1
10
20
Виробник
WORLD MEDICINE GROUP
Корпорація Артеріум
Уорлд Медицин
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