Київ
Цефалоспорини третьої генерації
J01D D15

Цефдинір

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J01АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01DІНШІ БЕТА-ЛАКТАМНІ АНТИБІОТИКИ
J01D DЦефалоспорини третьої генерації
J01D D15Цефдинір
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3-Дінір
3-Дінір
Капсули 300 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
від 364,05 грн
в 645 аптеках
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3-Дінір
3-Дінір
Порошок для оральної суспензії 250 мг/5 мл флакон 60 мл №1
Корпорація Артеріум
від 305,05 грн
в 562 аптеках
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Родинір
Родинір
Капсули тверді 300 мг блістер №10
Уорлд Медицин
від 392,45 грн
в 433 аптеках
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Родинір
Родинір
Порошок для оральної суспензії 250 мг/5 мл флакон з мірною ложкою 60 мл №1
WORLD MEDICINE GROUP
від 329,21 грн
в 432 аптеках
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Родинір
Родинір
Капсули тверді 300 мг блістер №20
Уорлд Медицин
Немає в наявності
Родинір
Родинір
Порошок для оральної суспензії 250 мг/5 мл флакон з мірною ложкою 100 мл №1
Уорлд Медицин
Немає в наявності
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