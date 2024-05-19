Амлодипін-Здоров'я таблетки 5 мг блістер, №30 - Київ (47822) Лікарський препарат - ціни
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Подорожник
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Бажаємо здоров'я
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Мед-сервіс
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Подорожник
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Київ, перех. Петлюри Симона / Жилянська, 23/126
Свк фарм
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Всього: упаковка (10)
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Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Мед-сервіс
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Київ, пл. Печерська, 1
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Всього: блістер (2)
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Київ, вул. Золотоустівська, 44/22
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (4)
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Київ, вул. Брюллова, 1-А
Бажаємо здоров'я
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Київ, вул. Татарська, 38-А
Мед-сервіс
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Київ, дорога Набережно-Рибальська, 3
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
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Київ, бульв. Лесі Українки, 34
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Аптека гормональних препаратів
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2), блістер (2)
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Київ, вул. Тютюнника Василя, 56