Амлодипін-Здоров'я таблетки 10 мг блістер, №30 - Київ (64137) Лікарський препарат - ціни
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Київ, вул. Хрещатик, 13
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Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека гормональних препаратів
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Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
Бажаємо здоров'я
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Київ, вул. Січових Стрільців, 21
Свк фарм
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Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
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Київ, бульв. Лесі Українки, 9
Мед-сервіс
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Київ, пл. Печерська, 1
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Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Мед-сервіс
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Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
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Київ, вул. Липківського Василя, 25
Аптека гормональних препаратів
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Тютюнника Василя, 56
Жолдіфарм
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Всього: упаковка (8)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Дегтярівська, 12/7
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Повітряних Сил / Шовкуненка, 21/2
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 22/21
Аптека гормональних препаратів
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Бандери Степана, 36
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
Мiська сiмейна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15