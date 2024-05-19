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Амлодипін-Здоров'я таблетки 10 мг блістер, №30 - Київ (64137) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 101 аптеці
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (7)
18,36 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (9)
18,42 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (6)
18,57 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
Всього: упаковка (1)
15,03 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
Всього: упаковка (1)
15,62 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Всього: упаковка (4)
17,00 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 9
Всього: упаковка (2)
17,40 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Печерська, 1
Всього: упаковка (1)
15,34 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Всього: упаковка (5)
17,97
Економія: -0,63 грн
17,34 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (6)
15,10 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Всього: упаковка (4)
17,38 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
Всього: упаковка (1)
15,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Тютюнника Василя, 56
Всього: упаковка (1)
15,70 грн
Жолдіфарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Дегтярівська, 12/7
Всього: упаковка (8)
17,96 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Повітряних Сил / Шовкуненка, 21/2
Всього: упаковка (1)
15,62 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 22/21
Всього: упаковка (3)
15,62 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Бандери Степана, 36
Всього: упаковка (5)
16,56 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Всього: упаковка (5)
16,56 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
Всього: упаковка (1)
15,62 грн
Мiська сiмейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Всього: упаковка (2)
16,07 грн