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Амлодипін-Астрафарм таблетки 5 мг блістер, №60 - Київ (622876) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 84 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (6)
59,64 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (27)
59,88 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (4)
43,28
Економія: -3,38 грн
39,90 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
59,76 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (4)
43,28
Економія: -3,38 грн
39,90 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (5)
43,28
Економія: -3,38 грн
39,90 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (3)
39,90 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Всього: упаковка (3)
41,90 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Липківського Василя, 27/5
Всього: упаковка (4)
43,28
Економія: -3,38 грн
39,90 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Всього: упаковка (2)
39,37 грн
Аптекар
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Київ, вул. Антоновича, 170/172
Всього: упаковка (2)
39,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
Всього: упаковка (2)
37,46 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Науки, 4
Всього: упаковка (9)
43,28
Економія: -3,38 грн
39,90 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 4
Всього: упаковка (1)
43,31
Економія: -1,50 грн
41,81 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 50/2
Всього: упаковка (3)
39,88 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ніжинська, 16
Всього: упаковка (2)
41,60 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Всього: упаковка (2)
39,37 грн
Аптека tas
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 96
Всього: упаковка (2)
39,37 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Калнишевського Петра, 8
Всього: упаковка (1)
37,46 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Червоної Калини, 47
Всього: упаковка (4)
43,28
Економія: -3,38 грн
39,90 грн