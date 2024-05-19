Амлодипін-Астрафарм таблетки 5 мг блістер, №60 - Київ (622876) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 84 аптеках
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Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Київ, вул. Хрещатик, 13
Фармація
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Київ, вул. Володимирська, 51/53
Аптека 9-1-1
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Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Фармація
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Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Фармація
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Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Мед-сервіс
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Київ, бульв. Лесі Українки, 24
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Київ, вул. Липківського Василя, 25
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Київ, вул. Липківського Василя, 27/5
Мед-сервіс
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Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Аптекар
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Київ, вул. Антоновича, 170/172
Бажаємо здоров'я
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Київ, вул. Солом'янська, 33
Фармація
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Київ, просп. Науки, 4
Аптека нц
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Київ, вул. Окіпної Раїси, 4
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 50/2
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ніжинська, 16
Віталюкс
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Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Аптека tas
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Київ, просп. Берестейський, 96
Бажаємо здоров'я
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Київ, вул. Калнишевського Петра, 8
Фармація
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Київ, просп. Червоної Калини, 47