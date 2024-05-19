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Амлодипін-Астрафарм таблетки 10 мг блістер, №60 - Київ (622883) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 60 аптеках
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
59,04 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (2)
64,90 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, дорога Набережно-Рибальська, 3
Всього: упаковка (2)
64,00 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Всього: упаковка (3)
61,99 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 20
Всього: упаковка (2)
62,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 25-А
Всього: упаковка (2)
64,90
Економія: -2,30 грн
62,60 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Всього: упаковка (2)
59,86 грн
Аптекар
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Київ, вул. Антоновича, 170/172
Всього: упаковка (2)
59,70 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 50/2
Всього: упаковка (2)
59,05 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ернста Федора, 16
Всього: упаковка (2)
64,00 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вершигори Петра, 1
Всього: упаковка (2)
59,86 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Всього: упаковка (2)
58,93 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Васильківська, 34
Всього: упаковка (2)
59,88 грн
Онлайн №2
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
Всього: упаковка (4)
56,04 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 36
Всього: упаковка (2)
55,58 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 65-Б
Всього: таблетки (50)
64,90 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (3)
62,50
Економія: -1,87 грн
60,63 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Луценка Дмитра, 6
Всього: упаковка (3)
58,93 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гната Юри, 3
Всього: упаковка (1)
59,86 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Руденка Миколи, 9
Всього: упаковка (1)
59,89 грн