Амлодипін-Астрафарм таблетки 10 мг блістер, №60 - Київ (622883) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 60 аптеках
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, дорога Набережно-Рибальська, 3
Аптека гормональних препаратів
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 20
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 25-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Аптекар
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Київ, вул. Антоновича, 170/172
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 50/2
Аптека гормональних препаратів
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ернста Федора, 16
Аптекар
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вершигори Петра, 1
Віталюкс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Васильківська, 34
Онлайн №2
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 36
Мед-сервіс
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Всього: таблетки (50)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 65-Б
Свк фарм
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Луценка Дмитра, 6
Аптекар
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гната Юри, 3
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Руденка Миколи, 9