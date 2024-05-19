Амлодипін-Астрафарм таблетки 5 мг блістер, №30 - Київ (77308) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 274 аптеках
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Київ, пл. Незалежності, 1
Аптека 9-1-1
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Київ, вул. Хрещатик, 22
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Київ, вул. Хрещатик, 13
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Київ, вул. Хрещатик, 21
Фармація
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Київ, вул. Володимирська, 51/53
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Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
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Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
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Київ, вул. Басейна, 15
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Київ, вул. Січових Стрільців, 10
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Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
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Київ, вул. Спаська, 5
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Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
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Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
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Київ, вул. Нижній Вал, 31
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Київ, вул. Князів Острозьких, 15/9
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Глибочицька, 44
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Київ, перех. Петлюри Симона / Жилянська, 23/126
Свк фарм
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Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
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Всього: упаковка (3)
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Київ, перех. Велика Васильківська / Ділова, 84/20
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Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6