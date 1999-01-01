Київ
АНТИДІАБЕТИЧНІ ПРЕПАРАТИ
A10B
ГІПОГЛІКЕМІЗУЮЧІ ПРЕПАРАТИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ ІНСУЛІНІВ
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A10
АНТИДІАБЕТИЧНІ ПРЕПАРАТИ
A10B
ГІПОГЛІКЕМІЗУЮЧІ ПРЕПАРАТИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ ІНСУЛІНІВ
A10B A
Бігуаніди
A10B B
Препарати сульфонілсечовини
A10B D
Комбінація пероральних гіпоглікемізуючих препаратів
A10B F
Інгібітори альфа-глюкозидази
A10B G
Тіазолідиндіони
A10B H
Інгібитори дипептидил пептидази-4 (DPP-4)
A10B J
Аналоги глюкагоноподібного пептиду-1 (GLP-1)
A10B K
Інгибитори натрій-глюкозного котранспортеру 2
A10B X
Інші гіпоглікемізуючі препарати, за виключенням інсулінів
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Глюкофаж®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1000 мг №60
Асіно
від
401,42
грн
в 931 аптеці
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Діабетон® MR 60 мг
Таблетки з модифікованим вивільненням 60 мг блістер №30
Серв'є
від
133,60
грн
в 927 аптеках
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Глюкофаж XR
Таблетки пролонгованої дії 1000 мг №60
Асіно
від
679,74
грн
в 923 аптеках
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Форксіга
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
АстраЗенека
від
846,48
грн
в 919 аптеках
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Сіофор® 500
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг №60
Berlin-Chemie AG
від
203,30
грн
в 916 аптеках
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Сіофор® 1000
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1000 мг №30
Laboratori GUIDOTTI S.p.A.
від
203,58
грн
в 911 аптеці
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Амарил®
Таблетки 4 мг блістер №30
Санофі
від
258,48
грн
в 910 аптеках
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Глюкофаж®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг №60
Асіно
від
274,87
грн
в 898 аптеках
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Діаформін®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1000 мг блістер №60
Фармак
від
88,99
грн
в 896 аптеках
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Джардінс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Берінгер Інгельхайм
від
803,17
грн
в 884 аптеках
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Глюкофаж XR
Таблетки пролонгованої дії 500 мг №60
Асіно
від
447,91
грн
в 881 аптеці
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Амарил®
Таблетки 2 мг блістер №30
Санофі
від
141,60
грн
в 875 аптеках
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Діаглізид®
Таблетки 80 мг блістер №60
Фармак
від
89,33
грн
в 873 аптеках
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Діаформін®
Таблетки 500 мг блістер №60
Фармак
від
43,10
грн
в 869 аптеках
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Діаформін®
Таблетки 850 мг блістер №60
Фармак
від
64,65
грн
в 866 аптеках
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Діабетон® MR 60 мг
Таблетки з модифікованим вивільненням 60 мг блістер №90
Серв'є
від
393,61
грн
в 861 аптеці
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Сіофор® 850
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 850 мг №60
Berlin-Chemie AG
від
274,90
грн
в 858 аптеках
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Метамін®
Таблетки, вкриті оболонкою 1000 мг №90
КУСУМ ФАРМ ООО
від
74,14
грн
в 853 аптеках
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Діаформін® SR
Таблетки пролонгованої дії 1000 мг блістер №60
Фармак
від
264,60
грн
в 843 аптеках
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Метафора®-SR
Таблетки пролонгованої дії 1000 мг блістер №60
Київський вітамінний завод
від
256,33
грн
в 841 аптеці
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Форма випуску
р-н д/ін.
табл.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
табл. з модиф. вивільн.
табл. пролонг. в/плівк. обол.
табл. пролонг. дії
табл. пролонг. дії, в/о
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Дозування
0.2 мг
0.3 мг
0.5 мг
0.75 мг/0,5 мл
1 мг
1.5 мг/0,5 мл
1.34 мг/мл
2 мг
2 мг + 500 мг
2.5 мг
2.5 мг + 1000 мг
3 мг
3.5 мг
4 мг
5 мг
5 мг + 10 мг
5 мг + 1000 мг
5 мг + 1005.04 мг
6 мг
6 мг/мл
10 мг
10 мг + 1005.04 мг
12.5 мг + 1000 мг
15 мг
30 мг
45 мг
50 мг
50 мг + 500 мг
50 мг + 850 мг
50 мг + 1000 мг
60 мг
80 мг
100 мг
500 мг
500 мг + 1 мг
500 мг + 2 мг
500 мг + 2.5 мг
500 мг + 5 мг
550 мг
850 мг
900 мг
1000 мг
1050 мг
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Пакування
блістер
блістер у пачці
картр. у шприц-ручці 3 мл
картридж, вклад. в шприц-ручку 3 мл
контейнер
фл.
шприц-ручка 0.5 мл
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Кількість штук в упаковці
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100
120
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Виробник
Acino
Biofarm
Boehringer Ingelheim
Eli Lilly
Galenika
Handok Inc., Republic of Korea
Hikma
IPCA
Insuphar Laboratories Limited
KRKA d.d. Novo Mesto
Laboratori GUIDOTTI S.p.A.
M. Biotech Ltd.
Menarini Group
Merck Sharp & Dohme Idea Inc
Micro Labs
Novartis Pharma
Novo Nordisk
Quimica Montpellier
SUN
Sandoz
Артеріум Лтд
АстраЗенека
Астрафарм
Асіно
Берінгер Інгельхайм
Вьорваг Фарма
Гетеро Драгс
Гледфарм
КРКА
Киевмедпрепарат
Київмедпрепарат
Київський вітамінний завод
Корпорация Артериум
Корпорація Артеріум
Корпорація Здоров'я
Кусум
Кутновский ФЗ Польфа
Лекхім
Маріфарм
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
Мікро Лабс
Ново Нордіск
ООО "Универсальное агентство "Про-фарма"
САН
Санофі
Санофі-Авентіс Україна
Серв'є
Тева Украина
Тева Україна
Уорлд Медицин
Фарма Старт
Фармак
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