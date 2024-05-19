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Амарил® таблетки 2 мг блістер, №30 - Київ (105234) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1076 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
149,50
Економія: -15,15 грн
134,35 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (1)
173,60
Економія: -37,80 грн
135,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
130,55 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (2)
156,06 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (1)
150,52 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
130,90 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (18), блістер (1)
150,06 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (1)
173,20
Економія: -37,40 грн
135,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (3)
150,99
Економія: -16,64 грн
134,35 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (2)
210,70
Економія: -59,66 грн
151,04 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
130,57 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (2)
150,44 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (1), блістер (1)
173,60
Економія: -37,80 грн
135,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (1), блістер (1)
162,96
Економія: -24,83 грн
138,13 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (3), блістер (1)
149,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: блістер (1)
177,30
Економія: -41,50 грн
135,80 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
156,64 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (3)
196,00
Економія: -57,87 грн
138,13 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
Всього: упаковка (2)
143,98 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Всього: упаковка (1)
171,30
Економія: -35,50 грн
135,80 грн