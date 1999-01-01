Київ
ГІПОГЛІКЕМІЗУЮЧІ ПРЕПАРАТИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ ІНСУЛІНІВ
A10B F

Інгібітори альфа-глюкозидази

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A10АНТИДІАБЕТИЧНІ ПРЕПАРАТИ
A10BГІПОГЛІКЕМІЗУЮЧІ ПРЕПАРАТИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ ІНСУЛІНІВ
A10B FІнгібітори альфа-глюкозидази
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Воксид®
Воксид®
Таблетки 0,2 мг блістер №30
Гледфарм
від 172,93 грн
в 369 аптеках
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Воксид®
Воксид®
Таблетки 0,3 мг блістер №30
Гледфарм
від 242,54 грн
в 357 аптеках
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Воксид®
Воксид®
Таблетки 0,2 мг блістер №100
Гледфарм
Немає в наявності
Воксид®
Воксид®
Таблетки 0,3 мг блістер №100
Гледфарм
Немає в наявності
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