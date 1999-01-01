Київ
ГІПОГЛІКЕМІЗУЮЧІ ПРЕПАРАТИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ ІНСУЛІНІВ
A10B B

Препарати сульфонілсечовини

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A10АНТИДІАБЕТИЧНІ ПРЕПАРАТИ
A10BГІПОГЛІКЕМІЗУЮЧІ ПРЕПАРАТИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ ІНСУЛІНІВ
A10B BПрепарати сульфонілсечовини
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Діабетон® MR 60 мг
Діабетон® MR 60 мг
Таблетки з модифікованим вивільненням 60 мг блістер №30
Серв'є
від 133,60 грн
в 927 аптеках
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Амарил®
Амарил®
Таблетки 4 мг блістер №30
Санофі
від 258,48 грн
в 910 аптеках
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Амарил®
Амарил®
Таблетки 2 мг блістер №30
Санофі
від 141,60 грн
в 875 аптеках
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Діаглізид®
Діаглізид®
Таблетки 80 мг блістер №60
Фармак
від 89,33 грн
в 873 аптеках
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Діабетон® MR 60 мг
Діабетон® MR 60 мг
Таблетки з модифікованим вивільненням 60 мг блістер №90
Серв'є
від 393,61 грн
в 861 аптеці
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Діаглізид® MR
Діаглізид® MR
Таблетки з модифікованим вивільненням 60 мг №30
Фармак
від 42,60 грн
в 825 аптеках
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Гліклада
Гліклада
Таблетки з модифікованим вивільненням 60 мг блістер №30
КРКА
від 58,00 грн
в 802 аптеках
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Амарил®
Амарил®
Таблетки 3 мг блістер №30
Санофі
від 176,61 грн
в 749 аптеках
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Діапірид®
Діапірид®
Таблетки 4 мг блістер №30
Фармак
від 155,90 грн
в 725 аптеках
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Глимакс®
Глимакс®
Таблетки 4 мг блістер №30
Гледфарм
від 141,78 грн
в 694 аптеках
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Гліклазид-Тева MR
Гліклазид-Тева MR
Таблетки з модифікованим вивільненням 60 мг блістер №30
Тева Україна
від 52,17 грн
в 678 аптеках
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Діаглізид® MR
Діаглізид® MR
Таблетки з модифікованим вивільненням 30 мг №60
Фармак
від 58,72 грн
в 665 аптеках
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Гліклазид-Здоров'я
Гліклазид-Здоров'я
Таблетки 80 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
від 37,06 грн
в 629 аптеках
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Діапірид®
Діапірид®
Таблетки 3 мг блістер №30
Фармак
від 58,88 грн
в 623 аптеках
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Діапірид®
Діапірид®
Таблетки 2 мг блістер №30
Фармак
від 52,38 грн
в 621 аптеці
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Дімарил®
Дімарил®
Таблетки 4 мг блістер в пачці №30
Київмедпрепарат
від 150,42 грн
в 603 аптеках
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Олтар® 2 мг
Олтар® 2 мг
Таблетки 2 мг блістер №30
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
від 116,40 грн
в 603 аптеках
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Олтар® 4 мг
Олтар® 4 мг
Таблетки 4 мг блістер №30
Berlin-Chemie AG
від 226,56 грн
в 597 аптеках
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Олтар® 3 мг
Олтар® 3 мг
Таблетки 3 мг блістер у картонній коробці №30
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
від 182,00 грн
в 569 аптеках
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Гліклазид-Тева MR
Гліклазид-Тева MR
Таблетки з модифікованим вивільненням 60 мг блістер №90
Тева Україна
від 170,10 грн
в 568 аптеках
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