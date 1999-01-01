Київ
ГІПОГЛІКЕМІЗУЮЧІ ПРЕПАРАТИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ ІНСУЛІНІВ
A10B B
Препарати сульфонілсечовини
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A10
АНТИДІАБЕТИЧНІ ПРЕПАРАТИ
A10B
ГІПОГЛІКЕМІЗУЮЧІ ПРЕПАРАТИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ ІНСУЛІНІВ
A10B B
Препарати сульфонілсечовини
A10B B01
Глібенкламід
A10B B08
Гліквідон
A10B B09
Гліклазид
A10B B12
Глімепірид
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Діабетон® MR 60 мг
Таблетки з модифікованим вивільненням 60 мг блістер №30
Серв'є
від
133,60
грн
в 927 аптеках
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Амарил®
Таблетки 4 мг блістер №30
Санофі
від
258,48
грн
в 910 аптеках
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Амарил®
Таблетки 2 мг блістер №30
Санофі
від
141,60
грн
в 875 аптеках
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Діаглізид®
Таблетки 80 мг блістер №60
Фармак
від
89,33
грн
в 873 аптеках
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Діабетон® MR 60 мг
Таблетки з модифікованим вивільненням 60 мг блістер №90
Серв'є
від
393,61
грн
в 861 аптеці
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Діаглізид® MR
Таблетки з модифікованим вивільненням 60 мг №30
Фармак
від
42,60
грн
в 825 аптеках
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Гліклада
Таблетки з модифікованим вивільненням 60 мг блістер №30
КРКА
від
58,00
грн
в 802 аптеках
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Амарил®
Таблетки 3 мг блістер №30
Санофі
від
176,61
грн
в 749 аптеках
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Діапірид®
Таблетки 4 мг блістер №30
Фармак
від
155,90
грн
в 725 аптеках
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Глимакс®
Таблетки 4 мг блістер №30
Гледфарм
від
141,78
грн
в 694 аптеках
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Гліклазид-Тева MR
Таблетки з модифікованим вивільненням 60 мг блістер №30
Тева Україна
від
52,17
грн
в 678 аптеках
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Діаглізид® MR
Таблетки з модифікованим вивільненням 30 мг №60
Фармак
від
58,72
грн
в 665 аптеках
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Гліклазид-Здоров'я
Таблетки 80 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
від
37,06
грн
в 629 аптеках
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Діапірид®
Таблетки 3 мг блістер №30
Фармак
від
58,88
грн
в 623 аптеках
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Діапірид®
Таблетки 2 мг блістер №30
Фармак
від
52,38
грн
в 621 аптеці
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Дімарил®
Таблетки 4 мг блістер в пачці №30
Київмедпрепарат
від
150,42
грн
в 603 аптеках
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Олтар® 2 мг
Таблетки 2 мг блістер №30
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
від
116,40
грн
в 603 аптеках
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Олтар® 4 мг
Таблетки 4 мг блістер №30
Berlin-Chemie AG
від
226,56
грн
в 597 аптеках
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Олтар® 3 мг
Таблетки 3 мг блістер у картонній коробці №30
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
від
182,00
грн
в 569 аптеках
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Гліклазид-Тева MR
Таблетки з модифікованим вивільненням 60 мг блістер №90
Тева Україна
від
170,10
грн
в 568 аптеках
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Виробник
Biofarm
Boehringer Ingelheim
Galenika
Hikma
IPCA
KRKA d.d. Novo Mesto
Menarini Group
Micro Labs
Quimica Montpellier
Sandoz
Гледфарм
КРКА
Київмедпрепарат
Київський вітамінний завод
Корпорація Здоров'я
Лекхім
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
САН
Санофі
Серв'є
Тева Україна
Уорлд Медицин
Фарма Старт
Фармак
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