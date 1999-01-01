Київ
ГІПОГЛІКЕМІЗУЮЧІ ПРЕПАРАТИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ ІНСУЛІНІВ
A10B D
Комбінація пероральних гіпоглікемізуючих препаратів
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A10
АНТИДІАБЕТИЧНІ ПРЕПАРАТИ
A10B
ГІПОГЛІКЕМІЗУЮЧІ ПРЕПАРАТИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ ІНСУЛІНІВ
A10B D
Комбінація пероральних гіпоглікемізуючих препаратів
A10B D02
Метформін та похідні сульфонілсечовини
A10B D07
Метформін і ситагліптин
A10B D08
Метформін і вільдагліптин
A10B D10
Метформін та саксагліптин
A10B D15
Метформін та дапаглифлозин
A10B D20
Метформін та эмпагліфлозин
A10B D21
Саксагліптин та дапагліфлозин
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Ксігдуо Пролонг
Таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 1005,04 мг блістер №28
АстраЗенека
від
1370,24
грн
в 802 аптеках
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Янумет
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1050 мг блістер №56
Merck Sharp & Dohme Idea Inc
від
1193,68
грн
в 790 аптеках
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Айглімет®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 850 мг блістер №28
Фармак
від
394,70
грн
в 734 аптеках
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Сінджарді®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 12,5 мг + 1000 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
від
1340,99
грн
в 724 аптеках
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Глюкованс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг + 5 мг №30
Асіно
від
227,90
грн
в 624 аптеках
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Глібомет®
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №40
Laboratori GUIDOTTI S.p.A.
від
183,00
грн
в 614 аптеках
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Ксігдуо Пролонг
Таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 1005,04 мг блістер №28
АстраЗенека
від
1024,26
грн
в 584 аптеках
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Янумет
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 550 мг блістер №56
Merck Sharp & Dohme Idea Inc
від
1170,89
грн
в 558 аптеках
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Глюкованс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг + 2,5 мг №30
Асіно
від
123,44
грн
в 537 аптеках
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Янумет
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 900 мг блістер №56
Merck Sharp & Dohme Idea Inc
від
1177,31
грн
в 534 аптеках
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Глімерія-М®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг + 2 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від
136,49
грн
в 532 аптеках
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Дуглимакс®
Таблетки 500 мг + 2 мг блістер №30
Гледфарм
від
136,39
грн
в 403 аптеках
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Комбогліза XR
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 1000 мг блістер №28
АстраЗенека
від
1480,00
грн
в 368 аптеках
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Гліптар®-М
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 900 мг блістер №60
Маріфарм
від
805,77
грн
в 355 аптеках
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Дуглимакс®
Таблетки 500 мг + 2 мг блістер №60
Гледфарм
від
392,00
грн
в 274 аптеках
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Гліптар®-М
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1050 мг блістер №60
Маріфарм
від
862,02
грн
в 166 аптеках
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Дуглимакс®
Таблетки 500 мг + 1 мг блістер №60
Гледфарм
від
130,00
грн
в 154 аптеках
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Айглімет®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 1000 мг блістер №28
Фармак
від
514,80
грн
в 28 аптеках
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Амарил® М 2 мг/500 мг
Таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
від
150,50
грн
в 9 аптеках
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Глібофор®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг + 5 мг блістер №60
Фармак
від
293,50
грн
в 5 аптеках інших міст
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Дозування
2 мг + 500 мг
2.5 мг + 1000 мг
5 мг + 10 мг
5 мг + 1000 мг
5 мг + 1005.04 мг
10 мг + 1005.04 мг
12.5 мг + 1000 мг
50 мг + 500 мг
50 мг + 850 мг
50 мг + 1000 мг
500 мг + 1 мг
500 мг + 2 мг
500 мг + 2.5 мг
500 мг + 5 мг
550 мг
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Виробник
Acino
Boehringer Ingelheim
Handok Inc., Republic of Korea
Laboratori GUIDOTTI S.p.A.
Merck Sharp & Dohme Idea Inc
Novartis Pharma
АстраЗенека
Берінгер Інгельхайм
Гледфарм
Київський вітамінний завод
Маріфарм
Мікро Лабс
Фармак
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