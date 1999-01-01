Київ
ГІПОГЛІКЕМІЗУЮЧІ ПРЕПАРАТИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ ІНСУЛІНІВ
A10B D

Комбінація пероральних гіпоглікемізуючих препаратів

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A10АНТИДІАБЕТИЧНІ ПРЕПАРАТИ
A10BГІПОГЛІКЕМІЗУЮЧІ ПРЕПАРАТИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ ІНСУЛІНІВ
A10B DКомбінація пероральних гіпоглікемізуючих препаратів
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Ксігдуо Пролонг
Ксігдуо Пролонг
Таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 1005,04 мг блістер №28
АстраЗенека
від 1370,24 грн
в 802 аптеках
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Янумет
Янумет
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1050 мг блістер №56
Merck Sharp & Dohme Idea Inc
від 1193,68 грн
в 790 аптеках
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Айглімет®
Айглімет®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 850 мг блістер №28
Фармак
від 394,70 грн
в 734 аптеках
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Сінджарді®
Сінджарді®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 12,5 мг + 1000 мг блістер №60
Берінгер Інгельхайм
від 1340,99 грн
в 724 аптеках
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Глюкованс®
Глюкованс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг + 5 мг №30
Асіно
від 227,90 грн
в 624 аптеках
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Глібомет®
Глібомет®
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №40
Laboratori GUIDOTTI S.p.A.
від 183,00 грн
в 614 аптеках
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Ксігдуо Пролонг
Ксігдуо Пролонг
Таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 1005,04 мг блістер №28
АстраЗенека
від 1024,26 грн
в 584 аптеках
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Янумет
Янумет
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 550 мг блістер №56
Merck Sharp & Dohme Idea Inc
від 1170,89 грн
в 558 аптеках
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Глюкованс®
Глюкованс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг + 2,5 мг №30
Асіно
від 123,44 грн
в 537 аптеках
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Янумет
Янумет
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 900 мг блістер №56
Merck Sharp & Dohme Idea Inc
від 1177,31 грн
в 534 аптеках
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Глімерія-М®
Глімерія-М®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг + 2 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від 136,49 грн
в 532 аптеках
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Дуглимакс®
Дуглимакс®
Таблетки 500 мг + 2 мг блістер №30
Гледфарм
від 136,39 грн
в 403 аптеках
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Комбогліза XR
Комбогліза XR
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 1000 мг блістер №28
АстраЗенека
від 1480,00 грн
в 368 аптеках
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Гліптар®-М
Гліптар®-М
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 900 мг блістер №60
Маріфарм
від 805,77 грн
в 355 аптеках
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Дуглимакс®
Дуглимакс®
Таблетки 500 мг + 2 мг блістер №60
Гледфарм
від 392,00 грн
в 274 аптеках
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Гліптар®-М
Гліптар®-М
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1050 мг блістер №60
Маріфарм
від 862,02 грн
в 166 аптеках
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Дуглимакс®
Дуглимакс®
Таблетки 500 мг + 1 мг блістер №60
Гледфарм
від 130,00 грн
в 154 аптеках
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Айглімет®
Айглімет®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 1000 мг блістер №28
Фармак
від 514,80 грн
в 28 аптеках
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Амарил® М 2 мг/500 мг
Амарил® М 2 мг/500 мг
Таблетки, вкриті оболонкою №30
Handok Inc., Republic of Korea
від 150,50 грн
в 9 аптеках
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Глібофор®
Глібофор®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг + 5 мг блістер №60
Фармак
від 293,50 грн
в 5 аптеках інших міст
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