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Амарил® таблетки 4 мг блістер, №30 - Київ (105236) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1117 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
265,68
Економія: -28,68 грн
237,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (2), блістер (1)
304,60
Економія: -62,80 грн
241,80 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
305,90
Економія: -64,10 грн
241,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
244,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: блістер (1)
280,78 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
280,66 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (2)
244,90 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (20), блістер (1)
270,94 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (1)
304,80
Економія: -63,00 грн
241,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (5)
265,33
Економія: -28,33 грн
237,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
244,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (1)
279,26 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: таблетки (15)
250,83 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1)
312,80
Економія: -71,00 грн
241,80 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1), блістер (1)
305,90
Економія: -64,10 грн
241,80 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Київ, вул. Чикаленка Євгена, 22-А
Всього: блістер (1)
305,90
Економія: -64,10 грн
241,80 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (1), блістер (1)
305,90
Економія: -64,10 грн
241,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (2)
281,36
Економія: -39,50 грн
241,86 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (4), блістер (1)
269,04 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 46 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (1)
305,30
Економія: -63,50 грн
241,80 грн