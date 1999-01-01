Київ
ГІПОГЛІКЕМІЗУЮЧІ ПРЕПАРАТИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ ІНСУЛІНІВ
A10B A
Бігуаніди
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A10
АНТИДІАБЕТИЧНІ ПРЕПАРАТИ
A10B
ГІПОГЛІКЕМІЗУЮЧІ ПРЕПАРАТИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ ІНСУЛІНІВ
A10B A
Бігуаніди
A10B A02
Метформін
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Глюкофаж®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1000 мг №60
Асіно
від
401,42
грн
в 931 аптеці
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Глюкофаж XR
Таблетки пролонгованої дії 1000 мг №60
Асіно
від
679,74
грн
в 923 аптеках
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Сіофор® 500
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг №60
Berlin-Chemie AG
від
203,30
грн
в 916 аптеках
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Сіофор® 1000
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1000 мг №30
Laboratori GUIDOTTI S.p.A.
від
203,58
грн
в 911 аптеці
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Глюкофаж®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг №60
Асіно
від
274,87
грн
в 898 аптеках
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Діаформін®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1000 мг блістер №60
Фармак
від
88,99
грн
в 896 аптеках
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Глюкофаж XR
Таблетки пролонгованої дії 500 мг №60
Асіно
від
447,91
грн
в 881 аптеці
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Діаформін®
Таблетки 500 мг блістер №60
Фармак
від
43,10
грн
в 869 аптеках
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Діаформін®
Таблетки 850 мг блістер №60
Фармак
від
64,65
грн
в 866 аптеках
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Сіофор® 850
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 850 мг №60
Berlin-Chemie AG
від
274,90
грн
в 858 аптеках
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Метамін®
Таблетки, вкриті оболонкою 1000 мг №90
КУСУМ ФАРМ ООО
від
74,14
грн
в 853 аптеках
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Діаформін® SR
Таблетки пролонгованої дії 1000 мг блістер №60
Фармак
від
264,60
грн
в 843 аптеках
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Метафора®-SR
Таблетки пролонгованої дії 1000 мг блістер №60
Київський вітамінний завод
від
256,33
грн
в 841 аптеці
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Метафора®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1000 мг блістер №60
Київський вітамінний завод
від
62,01
грн
в 834 аптеках
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Метформін Сандоз®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Sandoz
від
92,28
грн
в 827 аптеках
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Глюкофаж XR
Таблетки пролонгованої дії 1000 мг №30
Асіно
від
355,71
грн
в 820 аптеках
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Метафора®-SR
Таблетки пролонгованої дії 1000 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від
106,39
грн
в 813 аптеках
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Метформін Сандоз®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 850 мг блістер №120
Sandoz
від
140,28
грн
в 799 аптеках
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Глюкофаж®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 850 мг №60
Асіно
від
272,18
грн
в 786 аптеках
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Глюкофаж®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1000 мг №30
Асіно
від
202,04
грн
в 782 аптеках
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Виробник
M. Biotech Ltd.
Menarini Group
Quimica Montpellier
Sandoz
Артеріум Лтд
Астрафарм
Асіно
Вьорваг Фарма
Киевмедпрепарат
Київмедпрепарат
Київський вітамінний завод
Корпорация Артериум
Кусум
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