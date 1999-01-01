Київ
ГІПОГЛІКЕМІЗУЮЧІ ПРЕПАРАТИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ ІНСУЛІНІВ
A10B A

Бігуаніди

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A10АНТИДІАБЕТИЧНІ ПРЕПАРАТИ
A10BГІПОГЛІКЕМІЗУЮЧІ ПРЕПАРАТИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ ІНСУЛІНІВ
A10B AБігуаніди
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Глюкофаж®
Глюкофаж®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1000 мг №60
Асіно
від 401,42 грн
в 931 аптеці
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Глюкофаж XR
Глюкофаж XR
Таблетки пролонгованої дії 1000 мг №60
Асіно
від 679,74 грн
в 923 аптеках
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Сіофор® 500
Сіофор® 500
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг №60
Berlin-Chemie AG
від 203,30 грн
в 916 аптеках
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Сіофор® 1000
Сіофор® 1000
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1000 мг №30
Laboratori GUIDOTTI S.p.A.
від 203,58 грн
в 911 аптеці
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Глюкофаж®
Глюкофаж®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг №60
Асіно
від 274,87 грн
в 898 аптеках
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Діаформін®
Діаформін®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1000 мг блістер №60
Фармак
від 88,99 грн
в 896 аптеках
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Глюкофаж XR
Глюкофаж XR
Таблетки пролонгованої дії 500 мг №60
Асіно
від 447,91 грн
в 881 аптеці
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Діаформін®
Діаформін®
Таблетки 500 мг блістер №60
Фармак
від 43,10 грн
в 869 аптеках
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Діаформін®
Діаформін®
Таблетки 850 мг блістер №60
Фармак
від 64,65 грн
в 866 аптеках
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Сіофор® 850
Сіофор® 850
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 850 мг №60
Berlin-Chemie AG
від 274,90 грн
в 858 аптеках
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Метамін®
Метамін®
Таблетки, вкриті оболонкою 1000 мг №90
КУСУМ ФАРМ ООО
від 74,14 грн
в 853 аптеках
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Діаформін® SR
Діаформін® SR
Таблетки пролонгованої дії 1000 мг блістер №60
Фармак
від 264,60 грн
в 843 аптеках
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Метафора®-SR
Метафора®-SR
Таблетки пролонгованої дії 1000 мг блістер №60
Київський вітамінний завод
від 256,33 грн
в 841 аптеці
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Метафора®
Метафора®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1000 мг блістер №60
Київський вітамінний завод
від 62,01 грн
в 834 аптеках
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Метформін Сандоз®
Метформін Сандоз®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №120
Sandoz
від 92,28 грн
в 827 аптеках
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Глюкофаж XR
Глюкофаж XR
Таблетки пролонгованої дії 1000 мг №30
Асіно
від 355,71 грн
в 820 аптеках
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Метафора®-SR
Метафора®-SR
Таблетки пролонгованої дії 1000 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від 106,39 грн
в 813 аптеках
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Метформін Сандоз®
Метформін Сандоз®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 850 мг блістер №120
Sandoz
від 140,28 грн
в 799 аптеках
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Глюкофаж®
Глюкофаж®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 850 мг №60
Асіно
від 272,18 грн
в 786 аптеках
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Глюкофаж®
Глюкофаж®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1000 мг №30
Асіно
від 202,04 грн
в 782 аптеках
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