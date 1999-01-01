Київ
ГІПОГЛІКЕМІЗУЮЧІ ПРЕПАРАТИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ ІНСУЛІНІВ
A10B K
Інгибитори натрій-глюкозного котранспортеру 2
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A10
АНТИДІАБЕТИЧНІ ПРЕПАРАТИ
A10B
ГІПОГЛІКЕМІЗУЮЧІ ПРЕПАРАТИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ ІНСУЛІНІВ
A10B K
Інгибитори натрій-глюкозного котранспортеру 2
A10B K01
Дапагліфлозин
A10B K03
Емпагліфлозин
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Форксіга
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
АстраЗенека
від
846,48
грн
в 919 аптеках
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Джардінс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Берінгер Інгельхайм
від
803,17
грн
в 884 аптеках
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Форксіга
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
АстраЗенека
Немає в наявності
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Дозування
5 мг
10 мг
Виробник
АстраЗенека
Берінгер Інгельхайм
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