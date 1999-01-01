Київ
ГІПОГЛІКЕМІЗУЮЧІ ПРЕПАРАТИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ ІНСУЛІНІВ
A10B H
Інгібитори дипептидил пептидази-4 (DPP-4)
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A10
АНТИДІАБЕТИЧНІ ПРЕПАРАТИ
A10B
ГІПОГЛІКЕМІЗУЮЧІ ПРЕПАРАТИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ ІНСУЛІНІВ
A10B H
Інгібитори дипептидил пептидази-4 (DPP-4)
A10B H01
Ситагліптин
A10B H02
Вільдагліптин
A10B H03
Саксагліптин
A10B H05
Лінагліптин
A10B H06
Гемігліптин
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Айгліп®
Таблетки 50 мг блістер №30
Фармак
від
396,97
грн
в 756 аптеках
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Гліптар®
Таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
від
533,37
грн
в 565 аптеках
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Янувія
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер у картонній коробці №28
Merck Sharp & Dohme Idea Inc
від
1497,30
грн
в 553 аптеках
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Онгліза
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
АстраЗенека
від
874,80
грн
в 459 аптеках
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Земігло
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Санофі
Немає в наявності
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Земігло
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №56
Санофі
Немає в наявності
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Онгліза
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг блістер №30
АстраЗенека
Немає в наявності
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Вілглед
Таблетки 50 мг блістер №100
Гетеро Драгс
Немає в наявності
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Тражента®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Берінгер Інгельхайм
Немає в наявності
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Тражента®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Берінгер Інгельхайм
Немає в наявності
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Вілглед
Таблетки 50 мг блістер №10
Гетеро Драгс
Немає в наявності
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Форма випуску
табл.
табл. в/плівк. обол.
Дозування
2.5 мг
5 мг
50 мг
100 мг
Кількість штук в упаковці
7
10
28
30
56
60
100
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Виробник
Boehringer Ingelheim
Merck Sharp & Dohme Idea Inc
Novartis Pharma
АстраЗенека
Гетеро Драгс
Корпорація Артеріум
Санофі
Фармак
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