Київ
ГІПОГЛІКЕМІЗУЮЧІ ПРЕПАРАТИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ ІНСУЛІНІВ
A10B H

Інгібитори дипептидил пептидази-4 (DPP-4)

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A10АНТИДІАБЕТИЧНІ ПРЕПАРАТИ
A10BГІПОГЛІКЕМІЗУЮЧІ ПРЕПАРАТИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ ІНСУЛІНІВ
A10B HІнгібитори дипептидил пептидази-4 (DPP-4)
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Айгліп®
Айгліп®
Таблетки 50 мг блістер №30
Фармак
від 396,97 грн
в 756 аптеках
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Гліптар®
Гліптар®
Таблетки 50 мг блістер №60
Корпорація Артеріум
від 533,37 грн
в 565 аптеках
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Янувія
Янувія
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер у картонній коробці №28
Merck Sharp & Dohme Idea Inc
від 1497,30 грн
в 553 аптеках
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Онгліза
Онгліза
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
АстраЗенека
від 874,80 грн
в 459 аптеках
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Земігло
Земігло
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №28
Санофі
Немає в наявності
Земігло
Земігло
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер №56
Санофі
Немає в наявності
Онгліза
Онгліза
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг блістер №30
АстраЗенека
Немає в наявності
Вілглед
Вілглед
Таблетки 50 мг блістер №100
Гетеро Драгс
Немає в наявності
Тражента®
Тражента®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Берінгер Інгельхайм
Немає в наявності
Тражента®
Тражента®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №30
Берінгер Інгельхайм
Немає в наявності
Вілглед
Вілглед
Таблетки 50 мг блістер №10
Гетеро Драгс
Немає в наявності
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