Гіперглікемія – визначальний критерій під час діагностики цукрового діабету.
Станом на 2014 р. цукровий діабет діагностували у 9,3% американців (29,1 млн осіб). Крім того, за оцінками експертів, у США у 86,1 млн дорослих виявляють переддіабет. Ускладнення при цукровому діабеті впливають на весь організм. Патологія призводить до серцево-судинних захворювань, уражень органу зору аж до сліпоти, розвитку ниркової недостатності, полінейропатії, енцефалопатії, судинної патології, діабетичної стопи тощо (Schmidt А.М., 2018). Симптоми вираженої гіперглікемії включають поліурію, полідипсію, зменшення маси тіла, іноді у поєднанні з поліфагією. Можливі порушення росту у дітей, підвищена сприйнятливість до деяких інфекцій. Також характерний розвиток кетоацидозу. У деяких випадках рівень гіперглікемії є таким, що може викликати патологічні та функціональні зміни у різних тканинах-мішенях, може відзначатися протягом тривалого часу до діагностування цукрового діабету. Проведення простого скринінгу — вимірювання рівня глюкози в плазмі крові натщесерце, рівня глікозильованого гемоглобіну та проведення глюкозотолерантного тесту (визначення рівня глюкози в плазмі крові після перорального прийому стандартної дози глюкози) дозволяють діагностувати цукровий діабет на безсимптомній стадії (American Diabetes Association, 2013).
У терапії пацієнтів із цукровим діабетом застосовують антидіабетичні препарати:
Інсулінотерапія показана всім пацієнтам з абсолютним дефіцитом інсуліну (при цукровому діабеті І типу). Також інсулін призначають деяким пацієнтам з цукровим діабетом ІІ типу, а саме при неефективності інших методів лікування, включаючи застосування пероральних цукрознижувальних препаратів, дієтотерапію та дозовані фізичні навантаження. Інсулінотерапію також рекомендують пацієнтам з цукровим діабетом ІІ типу з нефропатією у термінальній стадії, іншими ураженнями нирок з порушенням азотовидільної функції нирок, ретинопатією, що прогресує, вираженим порушенням функції печінки, розвитком синдрому діабетичної стопи. Інсулін – це єдиний гормон, який знижує рівень глюкози у плазмі крові. Існує лише одне протипоказання для його застосування — алергія на інсулін. Виділяють інсуліни та їх аналоги для ін'єкцій:
Інсуліни короткої та середньої дії випускають як у флаконах, що містять розчин для ін'єкцій, так і у вигляді шприц-ручок, і включають такі види:
Виділяють такі види інсуліну тривалої дії та їх комбінації з іншими протидіабетичними лікарськими засобами:
Підбір препаратів інсуліну та їх дози проводить винятково лікар. Виділяють два основні режими інсулінотерапії: традиційний та інтенсифікований. Їх основна відмінність полягає в тому, що при традиційному режимі пацієнту призначають режим введення фіксованих доз інсуліну, а дієту та фізичні навантаження пристосовують до підібраної схеми інсулінотерапії. При інтенсифікованому режимі застосування інсуліну на ніч вводиться 40% добової дози інсуліну — базис, а 60% добової дози вводиться вдень у вигляді болюсних ін'єкцій перед їдою. Інтенсифікований режим інсулінотерапії є більш фізіологічним, проте не підходить для пацієнтів з психічними захворюваннями, похилого віку, які потребують постійного догляду, при декомпенсації цукрового діабету.
Препарати цієї групи застосовують у терапії пацієнтів із цукровим діабетом ІІ типу. До цієї групи входять різні лікарські засоби, що застосовуються при цукровому діабеті:
Інші гіпоглікемічні препарати, за винятком інсулінів. Ця група включає гуарову камідь та репаглінід. Репаглінід стимулює секрецію інсуліну підшлунковою залозою і таким чином сприяє зниженню рівня глюкози в плазмі крові.
Інгібітори альдозоредуктази. Ізодибут знижує активність альдозоредуктази і підвищує активність сорбітолдегідрогенази. Таким чином препарат запобігає накопиченню сорбітолу в судинній стінці, нервах, кришталику, гальмує процеси глікозилювання білків та розвиток пов'язаних із цим процесом ускладнень цукрового діабету.
Інші засоби (чорниці пагони, чорниці плоди, рослинні збори) містять ефірні олії, флавоноїди, кумарини, полісахариди, мінеральні солі, органічні кислоти, дубильні речовини, алкалоїди, смолисті та гіркі речовини та проявляють гіпоглікемічний ефект при цукровому діабеті ІІ типу. Рослинні препарати застосовують у комплексній терапії як при цукровому діабеті, так і при порушеній толерантності до вуглеводів.
Існує велика кількість різноманітних таблеток, які застосовуються при цукровому діабеті. Залежно від їх механізму дії, наявності супутньої патології, рівня гіперглікемії ендокринолог підбере оптимальний препарат та режим його прийому. Деякі лікарські засоби при такій патології, як цукровий діабет (наприклад дапагліфлозин), застосовуються 1 раз на добу незалежно від прийому їжі, інші (наприклад метформін) — 2–3 рази на добу під час або після їди.