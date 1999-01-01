Київ
ГІПОГЛІКЕМІЗУЮЧІ ПРЕПАРАТИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ ІНСУЛІНІВ
A10B J

Аналоги глюкагоноподібного пептиду-1 (GLP-1)

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A10АНТИДІАБЕТИЧНІ ПРЕПАРАТИ
A10BГІПОГЛІКЕМІЗУЮЧІ ПРЕПАРАТИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ ІНСУЛІНІВ
A10B JАналоги глюкагоноподібного пептиду-1 (GLP-1)
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Саксенда®
Саксенда®
Розчин для ін'єкцій 6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №3
Ново Нордіск
від 5129,67 грн
в 657 аптеках
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Віктоза®
Віктоза®
Розчин для ін'єкцій 6 мг/мл картридж, вкладений в шприц-ручку 3 мл №2
Ново Нордіск
від 3477,91 грн
в 503 аптеках
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Оземпік
Оземпік
Розчин для ін'єкцій 1,34 мг/мл картридж у шприц-ручці 3 мл з одноразовими голками новофайн® плюс-4шт №1
Ново Нордіск
Немає в наявності
Трулісіті
Трулісіті
Розчин для ін'єкцій 0,75 мг/0,5 мл шприц-ручка 0.5 мл №4
Елі Ліллі
Немає в наявності
Трулісіті
Трулісіті
Розчин для ін'єкцій 1,5 мг/0,5 мл шприц-ручка 0.5 мл №4
Елі Ліллі
Немає в наявності
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