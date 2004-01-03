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Виробник: Servier

ТОВ "Серв'є Україна"
04070, Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, 41.
+380444903441
+380444903440
www.servier.ua
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Знайдено: 18 препаратів
Арифам® 1,5 мг/10 мг таблетки з модифікованим вивільненням, 1,5 мг + 10 мг, блістер, № 30; Серв'є
Арифам® 1,5 мг/10 мг Таблетки з модифікованим вивільненням, 1,5 мг + 10 мг, блістер, № 30 Серв'є
В 791 аптеці
від 206,11 грн
Ціни в аптеках
Арифам® 1,5 мг/5 мг таблетки з модифікованим вивільненням, 1,5 мг + 5 мг, блістер, № 30; Серв'є
Арифам® 1,5 мг/5 мг Таблетки з модифікованим вивільненням, 1,5 мг + 5 мг, блістер, № 30 Серв'є
В 1073 аптеках
від 190,33 грн
Ціни в аптеках
Арифон® Ретард таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою, 1,5 мг, блістер, № 30; Серв'є
Арифон® Ретард Таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою, 1,5 мг, блістер, № 30 Серв'є
В 1153 аптеках
від 150,05 грн
Ціни в аптеках
Бі-Престаріум® 10 мг/10 мг таблетки, 10 мг + 10 мг, контейнер, № 30; Серв'є
Бі-Престаріум® 10 мг/10 мг Таблетки, 10 мг + 10 мг, контейнер, № 30 Серв'є
В 444 аптеках
від 275,77 грн
Ціни в аптеках
Бі-Престаріум® 10 мг/5 мг таблетки, 10 мг + 5 мг, контейнер, № 30; Серв'є
Бі-Престаріум® 10 мг/5 мг Таблетки, 10 мг + 5 мг, контейнер, № 30 Серв'є
В 403 аптеках
від 249,68 грн
Ціни в аптеках
Бі-Престаріум® 5 мг/10 мг таблетки, 5 мг + 10 мг, контейнер, № 30; Серв'є
Бі-Престаріум® 5 мг/10 мг Таблетки, 5 мг + 10 мг, контейнер, № 30 Серв'є
В 364 аптеках
від 215,28 грн
Ціни в аптеках
Бі-Престаріум® 5 мг/5 мг таблетки, 5 мг + 5 мг, контейнер, № 30; Серв'є
Бі-Престаріум® 5 мг/5 мг Таблетки, 5 мг + 5 мг, контейнер, № 30 Серв'є
В 610 аптеках
від 198,85 грн
Ціни в аптеках
ДетраКлін® Гель гель для ректального та зовнішнього застосування, туба, 37 г, № 1; Серв'є
ДетраКлін® Гель Гель для ректального та зовнішнього застосування, туба, 37 г, № 1 Серв'є
В 696 аптеках
від 168,55 грн
Ціни в аптеках
Детралекс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 60; Серв'є
Детралекс® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 60 Серв'є
В 1211 аптеці
від 414,90 грн
Ціни в аптеках
Детралекс® 1000 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 1000 мг, блістер, № 18; Серв'є
Детралекс® 1000 мг Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 1000 мг, блістер, № 18 Серв'є
В 979 аптеках
від 247,80 грн
Ціни в аптеках
Детралекс® 1000 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 1000 мг, блістер, № 30; Серв'є
Детралекс® 1000 мг Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 1000 мг, блістер, № 30 Серв'є
В 1197 аптеках
від 419,48 грн
Ціни в аптеках
Діабетон® MR 60 мг таблетки з модифікованим вивільненням, 60 мг, блістер, № 30; Серв'є
Діабетон® MR 60 мг Таблетки з модифікованим вивільненням, 60 мг, блістер, № 30 Серв'є
В 1166 аптеках
від 107,10 грн
Ціни в аптеках
Діабетон® MR 60 мг таблетки з модифікованим вивільненням, 60 мг, блістер, № 90; Серв'є
Діабетон® MR 60 мг Таблетки з модифікованим вивільненням, 60 мг, блістер, № 90 Серв'є
В 1016 аптеках
від 322,36 грн
Ціни в аптеках
Енеріон® таблетки, вкриті оболонкою, 200 мг, блістер, № 20; Серв'є
Енеріон® Таблетки, вкриті оболонкою, 200 мг, блістер, № 20 Серв'є
В 698 аптеках
від 211,40 грн
Ціни в аптеках
Кораксан® 5 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 56; Серв'є
Кораксан® 5 мг Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 56 Серв'є
В 1050 аптеках
від 412,00 грн
Ціни в аптеках
Кораксан® 7,5 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 7,5 мг, блістер, № 56; Серв'є
Кораксан® 7,5 мг Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 7,5 мг, блістер, № 56 Серв'є
В 699 аптеках
від 387,70 грн
Ціни в аптеках
Лансурф® 15 мг/6,14 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 15 мг + 6,14 мг, блістер, № 20; Серв'є
Лансурф® 15 мг/6,14 мг Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 15 мг + 6,14 мг, блістер, № 20 Серв'є
В 30 аптеках
від 16123,30 грн
Ціни в аптеках
Лансурф® 20 мг/8,19 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг + 8,19 мг, блістер, № 20; Серв'є
Лансурф® 20 мг/8,19 мг Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг + 8,19 мг, блістер, № 20 Серв'є
В 45 аптеках
від 21497,74 грн
Ціни в аптеках
2 3 4
Стандартизація фармацевтичної продукції
04070, Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, 41.
+380444903441
+380444903440
www.servier.ua
Знайдено: 18 препаратів
Арифам® 1,5 мг/10 мг таблетки з модифікованим вивільненням, 1,5 мг + 10 мг, блістер, № 30; Серв'є
Арифам® 1,5 мг/10 мг Таблетки з модифікованим вивільненням, 1,5 мг + 10 мг, блістер, № 30 Серв'є
В 791 аптеці
від 206,11 грн
Ціни в аптеках
Арифам® 1,5 мг/5 мг таблетки з модифікованим вивільненням, 1,5 мг + 5 мг, блістер, № 30; Серв'є
Арифам® 1,5 мг/5 мг Таблетки з модифікованим вивільненням, 1,5 мг + 5 мг, блістер, № 30 Серв'є
В 1073 аптеках
від 190,33 грн
Ціни в аптеках
Арифон® Ретард таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою, 1,5 мг, блістер, № 30; Серв'є
Арифон® Ретард Таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою, 1,5 мг, блістер, № 30 Серв'є
В 1153 аптеках
від 150,05 грн
Ціни в аптеках
Бі-Престаріум® 10 мг/10 мг таблетки, 10 мг + 10 мг, контейнер, № 30; Серв'є
Бі-Престаріум® 10 мг/10 мг Таблетки, 10 мг + 10 мг, контейнер, № 30 Серв'є
В 444 аптеках
від 275,77 грн
Ціни в аптеках
Бі-Престаріум® 10 мг/5 мг таблетки, 10 мг + 5 мг, контейнер, № 30; Серв'є
Бі-Престаріум® 10 мг/5 мг Таблетки, 10 мг + 5 мг, контейнер, № 30 Серв'є
В 403 аптеках
від 249,68 грн
Ціни в аптеках
Бі-Престаріум® 5 мг/10 мг таблетки, 5 мг + 10 мг, контейнер, № 30; Серв'є
Бі-Престаріум® 5 мг/10 мг Таблетки, 5 мг + 10 мг, контейнер, № 30 Серв'є
В 364 аптеках
від 215,28 грн
Ціни в аптеках
Бі-Престаріум® 5 мг/5 мг таблетки, 5 мг + 5 мг, контейнер, № 30; Серв'є
Бі-Престаріум® 5 мг/5 мг Таблетки, 5 мг + 5 мг, контейнер, № 30 Серв'є
В 610 аптеках
від 198,85 грн
Ціни в аптеках
ДетраКлін® Гель гель для ректального та зовнішнього застосування, туба, 37 г, № 1; Серв'є
ДетраКлін® Гель Гель для ректального та зовнішнього застосування, туба, 37 г, № 1 Серв'є
В 696 аптеках
від 168,55 грн
Ціни в аптеках
Детралекс® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 60; Серв'є
Детралекс® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 60 Серв'є
В 1211 аптеці
від 414,90 грн
Ціни в аптеках
Детралекс® 1000 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 1000 мг, блістер, № 18; Серв'є
Детралекс® 1000 мг Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 1000 мг, блістер, № 18 Серв'є
В 979 аптеках
від 247,80 грн
Ціни в аптеках
Детралекс® 1000 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 1000 мг, блістер, № 30; Серв'є
Детралекс® 1000 мг Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 1000 мг, блістер, № 30 Серв'є
В 1197 аптеках
від 419,48 грн
Ціни в аптеках
Діабетон® MR 60 мг таблетки з модифікованим вивільненням, 60 мг, блістер, № 30; Серв'є
Діабетон® MR 60 мг Таблетки з модифікованим вивільненням, 60 мг, блістер, № 30 Серв'є
В 1166 аптеках
від 107,10 грн
Ціни в аптеках
Діабетон® MR 60 мг таблетки з модифікованим вивільненням, 60 мг, блістер, № 90; Серв'є
Діабетон® MR 60 мг Таблетки з модифікованим вивільненням, 60 мг, блістер, № 90 Серв'є
В 1016 аптеках
від 322,36 грн
Ціни в аптеках
Енеріон® таблетки, вкриті оболонкою, 200 мг, блістер, № 20; Серв'є
Енеріон® Таблетки, вкриті оболонкою, 200 мг, блістер, № 20 Серв'є
В 698 аптеках
від 211,40 грн
Ціни в аптеках
Кораксан® 5 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 56; Серв'є
Кораксан® 5 мг Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 56 Серв'є
В 1050 аптеках
від 412,00 грн
Ціни в аптеках
Кораксан® 7,5 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 7,5 мг, блістер, № 56; Серв'є
Кораксан® 7,5 мг Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 7,5 мг, блістер, № 56 Серв'є
В 699 аптеках
від 387,70 грн
Ціни в аптеках
Лансурф® 15 мг/6,14 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 15 мг + 6,14 мг, блістер, № 20; Серв'є
Лансурф® 15 мг/6,14 мг Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 15 мг + 6,14 мг, блістер, № 20 Серв'є
В 30 аптеках
від 16123,30 грн
Ціни в аптеках
Лансурф® 20 мг/8,19 мг таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг + 8,19 мг, блістер, № 20; Серв'є
Лансурф® 20 мг/8,19 мг Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг + 8,19 мг, блістер, № 20 Серв'є
В 45 аптеках
від 21497,74 грн
Ціни в аптеках
2 3 4
Стандартизація фармацевтичної продукції