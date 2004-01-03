Список виробниківSServier Виробник: Servier ТОВ "Серв'є Україна" 04070, Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, 41. +380444903441 +380444903440 www.servier.ua Продукція Контакти Знайдено: 18 препаратів Плитка Список Арифам® 1,5 мг/10 мг Таблетки з модифікованим вивільненням, 1,5 мг + 10 мг, блістер, № 30 Серв'є В 791 аптеці від 206,11 грн Ціни в аптеках Арифам® 1,5 мг/5 мг Таблетки з модифікованим вивільненням, 1,5 мг + 5 мг, блістер, № 30 Серв'є В 1073 аптеках від 190,33 грн Ціни в аптеках Арифон® Ретард Таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою, 1,5 мг, блістер, № 30 Серв'є В 1153 аптеках від 150,05 грн Ціни в аптеках Бі-Престаріум® 10 мг/10 мг Таблетки, 10 мг + 10 мг, контейнер, № 30 Серв'є В 444 аптеках від 275,77 грн Ціни в аптеках Бі-Престаріум® 10 мг/5 мг Таблетки, 10 мг + 5 мг, контейнер, № 30 Серв'є В 403 аптеках від 249,68 грн Ціни в аптеках Бі-Престаріум® 5 мг/10 мг Таблетки, 5 мг + 10 мг, контейнер, № 30 Серв'є В 364 аптеках від 215,28 грн Ціни в аптеках Бі-Престаріум® 5 мг/5 мг Таблетки, 5 мг + 5 мг, контейнер, № 30 Серв'є В 610 аптеках від 198,85 грн Ціни в аптеках ДетраКлін® Гель Гель для ректального та зовнішнього застосування, туба, 37 г, № 1 Серв'є В 696 аптеках від 168,55 грн Ціни в аптеках Детралекс® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 60 Серв'є В 1211 аптеці від 414,90 грн Ціни в аптеках Детралекс® 1000 мг Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 1000 мг, блістер, № 18 Серв'є В 979 аптеках від 247,80 грн Ціни в аптеках Детралекс® 1000 мг Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 1000 мг, блістер, № 30 Серв'є В 1197 аптеках від 419,48 грн Ціни в аптеках Діабетон® MR 60 мг Таблетки з модифікованим вивільненням, 60 мг, блістер, № 30 Серв'є В 1166 аптеках від 107,10 грн Ціни в аптеках Діабетон® MR 60 мг Таблетки з модифікованим вивільненням, 60 мг, блістер, № 90 Серв'є В 1016 аптеках від 322,36 грн Ціни в аптеках Енеріон® Таблетки, вкриті оболонкою, 200 мг, блістер, № 20 Серв'є В 698 аптеках від 211,40 грн Ціни в аптеках Кораксан® 5 мг Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 56 Серв'є В 1050 аптеках від 412,00 грн Ціни в аптеках Кораксан® 7,5 мг Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 7,5 мг, блістер, № 56 Серв'є В 699 аптеках від 387,70 грн Ціни в аптеках Лансурф® 15 мг/6,14 мг Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 15 мг + 6,14 мг, блістер, № 20 Серв'є В 30 аптеках від 16123,30 грн Ціни в аптеках Лансурф® 20 мг/8,19 мг Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг + 8,19 мг, блістер, № 20 Серв'є В 45 аптеках від 21497,74 грн Ціни в аптеках 1 2 3 4 Стандартизація фармацевтичної продукції Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 1 (М. Ляпунов, О. Безугла, Ю. Підпружников, Н. Гудзь, Я. Закревська, 2016) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-1.0:2005 Фармацевтична продукція. Система стандартизації. Основні положення СТ-Н МОЗУ 42-1.1:2013 Лікарські засоби. Належна регуляторна практика СТ-Н МОЗУ 42-3.0:2011 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка (ICH Q8) СТ-Н МОЗУ 42-3.1:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Фармацевтична розробка СТ-Н МОЗУ 42-3.2:2004 Лікарські засоби. Специфікації: контрольні випробування та критерії прийнятності СТ-Н МОЗУ 42-3.3:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Випробування стабільності СТ-Н МОЗУ 42-3.5:2016 Лікарські засоби. Валідація процесів СТ-Н МОЗУ 42-3.6:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Допоміжні речовини СТ-Н МОЗУ 42-3.7:2013 Лікарські засоби. Якість води для застосування у фармації СТ-Н МОЗУ 42-3.8:2013 Лікарські засоби. Фармацевтична якість препаратів для інгаляції та назальних препаратів СТ-Н МОЗУ 42-3.9:2014 Лікарські засоби. Домішки в нових лікарських речовинах та нових лікарських препаратах СТ-Н МОЗУ 42-3.15:2014 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка лікарських засобів для педіатричного застосування СТ-Н МОЗУ 42-3.16:2014 Лікарські засоби. Пластикові матеріали для первинної упаковки лікарських засобів СТ-Н МОЗУ 42-4.1:2011 Лікарські засоби. Досьє виробничої дільниці СТ-Н МОЗУ 42-4.2:2011 Лікарські засоби. Управління ризиками для якості (ICH Q9) СТ-Н МОЗУ 42-4.3:2011 Лікарські засоби. Фармацевтична система якості (ICH Q10) СТ-Н МОЗУ 42-4.4:2011 Лікарські засоби. Міжнародні гармонізовані вимоги щодо сертифікації серії СТ-Н МОЗУ 42-4.5:2012 Лікарські засоби. Належна практика культивування та збирання вихідної сировини рослинного походження СТ-Н МОЗУ 42-4.6:2016 Лікарські засоби. Деякі положення стосовно діючих речовин, що експортують в Україну для виробництва лікарських препаратів СТ-Н МОЗУ 42-4.7:2016 Лікарські засоби. Встановлення меж впливу на здоров’я для використання при ідентифікації ризику у разі виробництва різних лікарських препаратів за допомогою технічних засобів загального користування СТ-Н МОЗУ 42-4.8:2016 Лікарські засоби. Формалізоване загальне оцінювання ризиків з метою встановлення відповідної належної виробничої практики для допоміжних речовин, використовуваних в лікарських препаратах для людини СТ-Н МОЗУ 42-01-2003 Лікарські засоби. Технологічний процес. Документація СТ-Н МОЗУ 42-5.0:2014 Лікарські засоби. Належна практика дистрибуції СТ-Н МОЗУ 42-5.1:2011 Лікарські засоби. Належна практика зберігання СТ-Н МОЗУ 42-3.4:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Виробництво готових лікарських засобів [Документ втратив чинність] СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2016 Лікарські засоби. Належна виробнича практика [Документ втратив чинність] Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 2 (М. Ляпунов, О. Безугла, Ю. Підпружников, Н. Гудзь, Я. Закревська, 2017) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-6.0:2008 Лікарські засоби. Належна лабораторна практика СТ-Н МОЗУ 42-6.0:2014 Лікарські засоби. Доклінічні дослідження безпеки як підґрунтя клінічних випробувань за участю людини та реєстрації лікарських засобів (ICH M3(R2)) СТ-Н МОЗУ 42-7.0:2008 Лікарські засоби. Належна клінічна практика СТ-Н МОЗУ 42-7.1:2016 Лікарські засоби. Дослідження біоеквівалентності СТ-Н МОЗУ 42-8.5:2015 Лікарські засоби. Належні практики фармаконагляду СТ-Н МОЗУ 42-8.0:2013 Лікарські засоби. Подібні біологічні лікарські препарати, що містять як активні речовини протеїни, отримані біотехнологічним шляхом СТ-Н МОЗУ 42-7.5:2016 Лікарські засоби. Загальні принципи доклінічних та клінічних досліджень подібних біологічних лікарських засобів, які містять як активну субстанцію білки, отримані за допомогою біотехнології СТ-Н МОЗУ 42-8.1:2013 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка біотехнологічних та біологічних продуктів СТ-Н МОЗУ 42-6.1:2016 Лікарські засоби. Оцінка вірусної безпеки біотехнологічних продуктів, отриманих з клітинних ліній людського або тваринного походження (Q5А (R1)) СТ-Н МОЗУ 42-8.2:2013 Лікарські засоби. Випробування стабільності біотехнологічних / біологічних продуктів (IСН Q5C) СТ-Н МОЗУ 42-8.3:2013 Лікарські засоби. Специфікації: методи випробування та критерії прийнятності для біотехнологічних / біологічних продуктів (IСН Q6В) СТ-Н МОЗУ 42-8.4:2013 Лікарські засоби. Порівнянність біотехнологічних / біологічних продуктів при змінах у процесі їх виробництва (IСН Q5Е) СТ-Н МОЗУ 42-7.3:2015 Лікарські засоби. Оцінка імуногенності моноклональних антитіл, призначених для клінічного застосування <i>in vivo</i> СТ-Н МОЗУ 42-7.4:2015 Лікарські засоби. Подібні біологічні препарати, що містять моноклональні антитіла — неклінічні та клінічні питання СТ-Н МОЗУ 42-3.17:2015 Лікарські засоби. Розробка, виробництво, характеристика та специфікації моноклональних антитіл і супутніх продуктів Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 3 (М. Ляпунов, О. Безугла, Н. Тахтаулова, О. Матвєєва, 2021) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-3.4:2020 Лікарські засоби. Настанова з виробництва готових лікарських засобів СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2020 Лікарські засоби. Належна виробнича практика СТ-Н МОЗУ 42-4.9:2020 Лікарські засоби. Належна виробнича практика. Спеціальні правила належної виробничої практики лікарських засобів передової терапії СТ-Н МОЗУ 42-5.2:2020 Лікарські засоби. Принципи належної практики дистрибуції діючих речовин для лікарських засобів для людини СТ-Н МОЗУ 42-8.7:2018 Лікарські засоби. Належні практики фармаконагляду 04070, Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, 41. +380444903441 +380444903440 www.servier.ua Знайдено: 18 препаратів Плитка Список Арифам® 1,5 мг/10 мг Таблетки з модифікованим вивільненням, 1,5 мг + 10 мг, блістер, № 30 Серв'є В 791 аптеці від 206,11 грн Ціни в аптеках Арифам® 1,5 мг/5 мг Таблетки з модифікованим вивільненням, 1,5 мг + 5 мг, блістер, № 30 Серв'є В 1073 аптеках від 190,33 грн Ціни в аптеках Арифон® Ретард Таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою, 1,5 мг, блістер, № 30 Серв'є В 1153 аптеках від 150,05 грн Ціни в аптеках Бі-Престаріум® 10 мг/10 мг Таблетки, 10 мг + 10 мг, контейнер, № 30 Серв'є В 444 аптеках від 275,77 грн Ціни в аптеках Бі-Престаріум® 10 мг/5 мг Таблетки, 10 мг + 5 мг, контейнер, № 30 Серв'є В 403 аптеках від 249,68 грн Ціни в аптеках Бі-Престаріум® 5 мг/10 мг Таблетки, 5 мг + 10 мг, контейнер, № 30 Серв'є В 364 аптеках від 215,28 грн Ціни в аптеках Бі-Престаріум® 5 мг/5 мг Таблетки, 5 мг + 5 мг, контейнер, № 30 Серв'є В 610 аптеках від 198,85 грн Ціни в аптеках ДетраКлін® Гель Гель для ректального та зовнішнього застосування, туба, 37 г, № 1 Серв'є В 696 аптеках від 168,55 грн Ціни в аптеках Детралекс® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 60 Серв'є В 1211 аптеці від 414,90 грн Ціни в аптеках Детралекс® 1000 мг Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 1000 мг, блістер, № 18 Серв'є В 979 аптеках від 247,80 грн Ціни в аптеках Детралекс® 1000 мг Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 1000 мг, блістер, № 30 Серв'є В 1197 аптеках від 419,48 грн Ціни в аптеках Діабетон® MR 60 мг Таблетки з модифікованим вивільненням, 60 мг, блістер, № 30 Серв'є В 1166 аптеках від 107,10 грн Ціни в аптеках Діабетон® MR 60 мг Таблетки з модифікованим вивільненням, 60 мг, блістер, № 90 Серв'є В 1016 аптеках від 322,36 грн Ціни в аптеках Енеріон® Таблетки, вкриті оболонкою, 200 мг, блістер, № 20 Серв'є В 698 аптеках від 211,40 грн Ціни в аптеках Кораксан® 5 мг Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 5 мг, блістер, № 56 Серв'є В 1050 аптеках від 412,00 грн Ціни в аптеках Кораксан® 7,5 мг Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 7,5 мг, блістер, № 56 Серв'є В 699 аптеках від 387,70 грн Ціни в аптеках Лансурф® 15 мг/6,14 мг Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 15 мг + 6,14 мг, блістер, № 20 Серв'є В 30 аптеках від 16123,30 грн Ціни в аптеках Лансурф® 20 мг/8,19 мг Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг + 8,19 мг, блістер, № 20 Серв'є В 45 аптеках від 21497,74 грн Ціни в аптеках 1 2 3 4 Стандартизація фармацевтичної продукції Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 1 (М. Ляпунов, О. Безугла, Ю. Підпружников, Н. Гудзь, Я. Закревська, 2016) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-1.0:2005 Фармацевтична продукція. Система стандартизації. Основні положення СТ-Н МОЗУ 42-1.1:2013 Лікарські засоби. Належна регуляторна практика СТ-Н МОЗУ 42-3.0:2011 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка (ICH Q8) СТ-Н МОЗУ 42-3.1:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Фармацевтична розробка СТ-Н МОЗУ 42-3.2:2004 Лікарські засоби. Специфікації: контрольні випробування та критерії прийнятності СТ-Н МОЗУ 42-3.3:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Випробування стабільності СТ-Н МОЗУ 42-3.5:2016 Лікарські засоби. Валідація процесів СТ-Н МОЗУ 42-3.6:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Допоміжні речовини СТ-Н МОЗУ 42-3.7:2013 Лікарські засоби. Якість води для застосування у фармації СТ-Н МОЗУ 42-3.8:2013 Лікарські засоби. Фармацевтична якість препаратів для інгаляції та назальних препаратів СТ-Н МОЗУ 42-3.9:2014 Лікарські засоби. Домішки в нових лікарських речовинах та нових лікарських препаратах СТ-Н МОЗУ 42-3.15:2014 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка лікарських засобів для педіатричного застосування СТ-Н МОЗУ 42-3.16:2014 Лікарські засоби. Пластикові матеріали для первинної упаковки лікарських засобів СТ-Н МОЗУ 42-4.1:2011 Лікарські засоби. Досьє виробничої дільниці СТ-Н МОЗУ 42-4.2:2011 Лікарські засоби. Управління ризиками для якості (ICH Q9) СТ-Н МОЗУ 42-4.3:2011 Лікарські засоби. Фармацевтична система якості (ICH Q10) СТ-Н МОЗУ 42-4.4:2011 Лікарські засоби. Міжнародні гармонізовані вимоги щодо сертифікації серії СТ-Н МОЗУ 42-4.5:2012 Лікарські засоби. Належна практика культивування та збирання вихідної сировини рослинного походження СТ-Н МОЗУ 42-4.6:2016 Лікарські засоби. Деякі положення стосовно діючих речовин, що експортують в Україну для виробництва лікарських препаратів СТ-Н МОЗУ 42-4.7:2016 Лікарські засоби. Встановлення меж впливу на здоров’я для використання при ідентифікації ризику у разі виробництва різних лікарських препаратів за допомогою технічних засобів загального користування СТ-Н МОЗУ 42-4.8:2016 Лікарські засоби. Формалізоване загальне оцінювання ризиків з метою встановлення відповідної належної виробничої практики для допоміжних речовин, використовуваних в лікарських препаратах для людини СТ-Н МОЗУ 42-01-2003 Лікарські засоби. Технологічний процес. Документація СТ-Н МОЗУ 42-5.0:2014 Лікарські засоби. Належна практика дистрибуції СТ-Н МОЗУ 42-5.1:2011 Лікарські засоби. Належна практика зберігання СТ-Н МОЗУ 42-3.4:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Виробництво готових лікарських засобів [Документ втратив чинність] СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2016 Лікарські засоби. Належна виробнича практика [Документ втратив чинність] Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 2 (М. Ляпунов, О. Безугла, Ю. Підпружников, Н. Гудзь, Я. Закревська, 2017) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-6.0:2008 Лікарські засоби. Належна лабораторна практика СТ-Н МОЗУ 42-6.0:2014 Лікарські засоби. Доклінічні дослідження безпеки як підґрунтя клінічних випробувань за участю людини та реєстрації лікарських засобів (ICH M3(R2)) СТ-Н МОЗУ 42-7.0:2008 Лікарські засоби. Належна клінічна практика СТ-Н МОЗУ 42-7.1:2016 Лікарські засоби. Дослідження біоеквівалентності СТ-Н МОЗУ 42-8.5:2015 Лікарські засоби. Належні практики фармаконагляду СТ-Н МОЗУ 42-8.0:2013 Лікарські засоби. Подібні біологічні лікарські препарати, що містять як активні речовини протеїни, отримані біотехнологічним шляхом СТ-Н МОЗУ 42-7.5:2016 Лікарські засоби. Загальні принципи доклінічних та клінічних досліджень подібних біологічних лікарських засобів, які містять як активну субстанцію білки, отримані за допомогою біотехнології СТ-Н МОЗУ 42-8.1:2013 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка біотехнологічних та біологічних продуктів СТ-Н МОЗУ 42-6.1:2016 Лікарські засоби. Оцінка вірусної безпеки біотехнологічних продуктів, отриманих з клітинних ліній людського або тваринного походження (Q5А (R1)) СТ-Н МОЗУ 42-8.2:2013 Лікарські засоби. Випробування стабільності біотехнологічних / біологічних продуктів (IСН Q5C) СТ-Н МОЗУ 42-8.3:2013 Лікарські засоби. Специфікації: методи випробування та критерії прийнятності для біотехнологічних / біологічних продуктів (IСН Q6В) СТ-Н МОЗУ 42-8.4:2013 Лікарські засоби. Порівнянність біотехнологічних / біологічних продуктів при змінах у процесі їх виробництва (IСН Q5Е) СТ-Н МОЗУ 42-7.3:2015 Лікарські засоби. Оцінка імуногенності моноклональних антитіл, призначених для клінічного застосування <i>in vivo</i> СТ-Н МОЗУ 42-7.4:2015 Лікарські засоби. Подібні біологічні препарати, що містять моноклональні антитіла — неклінічні та клінічні питання СТ-Н МОЗУ 42-3.17:2015 Лікарські засоби. Розробка, виробництво, характеристика та специфікації моноклональних антитіл і супутніх продуктів Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 3 (М. Ляпунов, О. Безугла, Н. Тахтаулова, О. Матвєєва, 2021) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-3.4:2020 Лікарські засоби. Настанова з виробництва готових лікарських засобів СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2020 Лікарські засоби. Належна виробнича практика СТ-Н МОЗУ 42-4.9:2020 Лікарські засоби. Належна виробнича практика. Спеціальні правила належної виробничої практики лікарських засобів передової терапії СТ-Н МОЗУ 42-5.2:2020 Лікарські засоби. Принципи належної практики дистрибуції діючих речовин для лікарських засобів для людини СТ-Н МОЗУ 42-8.7:2018 Лікарські засоби. Належні практики фармаконагляду