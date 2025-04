Фармакодинаміка. Дані 9 плацебо-контрольованих досліджень (у яких 1 634 пацієнти отримували цилостазол) показали, що цилостазол покращує здатність до фізичного навантаження, що вимірюється за змінами абсолютної відстані переміжної кульгавості (ACD, або максимальної дистанції ходьби) та початкової переміжної відстані кульгавості (ICD, або дистанції ходьби без болю) на біговій доріжці. Після 24 тижнів лікування цилостазолом по 100 мг 2 рази на добу середній приріст ACD становив від 60,4 до 129,1 метра, а середній приріст ICD — від 47,3 до 93,6 метра.

Мета-аналіз 9 досліджень показав значне абсолютне збільшення максимальної дистанції ходьби (ACD) на 42 м при застосуванні цилостазолу 100 мг 2 рази на добу порівняно з вихідним рівнем, порівняно з плацебо. Це відповідає відносному покращенню на 100% порівняно з плацебо. Цей ефект був меншим у діабетиків, ніж у недіабетиків.

Дослідження на тваринах показали, що цилостазол має судинорозширювальні властивості. Це було продемонстровано у невеликих дослідженнях на людях, в яких кровотік у гомілковостопному суглобі вимірювали за допомогою тензометричної плетизмографії. Цилостазол також пригнічує проліферацію гладком’язових клітин у щурів та клітин гладких м’язів людини in vitro. Крім того, він пригнічує реакцію вивільнення тромбоцитарного фактора росту та тромбоцитарного фактора 4 (PF-4) у тромбоцитах людини.

Дослідження на тваринах та людях (in vivo та ex vivo) показали, що цилостазол спричиняє оборотне пригнічення агрегації тромбоцитів. Інгібування є ефективним щодо ряду агрегатів (включаючи сили зсуву, арахідонову кислоту, колаген, АДФ та адреналін). В організмі людини інгібування триває до 12 год. Після припинення застосування цилостазолу агрегація відновлюється протягом 48–96 год без зворотної гіперагрегації. Вплив цилостазолу на циркулюючі ліпіди плазми крові досліджували у пацієнтів під час його застосування. Через 12 тижнів застосування 100 мг цилостазолу 2 рази на добу призвело до зниження рівня ТГ на 0,33 ммоль/л (15%) та підвищення рівня ХС ЛПВЩ на 0,10 ммоль/л (10%) порівняно з плацебо.

Рандомізоване подвійне сліпе плацебо-контрольоване дослідження IV фази було проведене для вивчення довгострокових ефектів цилостазолу, зосереджуючись на смертності та безпеці. Загалом 1 439 пацієнтів з переміжною кульгавістю без серцевої недостатності отримували лікування цилостазолом або плацебо протягом 3 років. Що стосується смертності, то частота подій (Каплан-Мейєр) для смертей, які спостерігалися протягом 36 місяців при застосуванні досліджуваного препарату і середній тривалості лікування 18 місяців, становила 5,6% (95% довірчий інтервал від 2,8 до 8,4%) для цілостазолу і 6,8% (95% довірчий інтервал від 1,9 до 11,5%) для плацебо. Довготривале лікування цилостазолом не викликало занепокоєння щодо безпеки.

Фармакокінетика. У пацієнтів з порушеннями периферичного кровообігу стаціонарний стан досягався протягом 4 днів після багаторазового прийому 100 мг цилостазолу 2 рази на добу. Зі збільшенням дози C max цилостазолу та його циркулюючих первинних метаболітів збільшується непропорційно. Однак AUC цилостазолу та його метаболітів збільшується приблизно пропорційно до дози. Уявний Т ½ цилостазолу становить 10,5 год. Існує 2 основних метаболіти — дегідро-цилостазол та 4’-транс-гідрокси-цилостазол, які мають подібний Т ½ . Дегідро-метаболіт у 4-7 разів ефективніший як антитромбоцитарний засіб, ніж вихідна сполука, тоді як 4’-транс-гідрокси-метаболіт на ¹/₅ ефективніший. Концентрації в плазмі крові (виміряні за допомогою AUC) дегідро- та 4’-транс-гідрокси метаболітів становлять приблизно 41% та 12% від концентрації цілостазолу відповідно.

Цилостазол в основному виводиться шляхом метаболізму, а метаболіти згодом виводяться із сечею. Основними ізоферментами, що беруть участь у метаболізмі, є цитохром Р450 CYP 3A4, меншою мірою CYP 2C19 і ще меншою мірою CYP 1A2.

Елімінація відбувається переважно через сечу (74%), решта виводиться з калом. Невимірювана кількість незміненого цилостазолу виводиться з сечею і менше 2% дози виводиться у вигляді метаболіту дегідро-цилостазолу. Приблизно 30% дози виводиться з сечею у вигляді 4’-транс-гідрокси метаболіту. Решта виводиться у вигляді метаболітів, жоден з яких не становить більше 5% від загальної кількості, що виводиться.

Цилостазол на 95–98% зв’язується з білками, переважно з альбуміном. Дегідро-метаболіт та 4’-транс-гідрокси-метаболіт зв’язуються з білками на 97,4% та 66% відповідно.

Немає доказів того, що цілостазол індукує печінкові мікросомальні ферменти.

Вік та стать не мали суттєвого впливу на фармакокінетику цилостазолу та його метаболітів у здорових добровольців віком 50–80 років.

У пацієнтів з тяжкими порушеннями функції нирок вільна фракція цилостазолу була на 27% вищою, C max та AUC — на 29% та 39% нижчими відповідно, ніж у пацієнтів з нормальною функцією нирок. C max та AUC дегідрометаболіту були на 41% та 47% нижчими відповідно у пацієнтів з тяжкими порушеннями функції нирок, ніж у пацієнтів з нормальною функцією нирок. C max та AUC 4’-транс-гідрокси метаболіту були на 173% та 209% вищими відповідно у пацієнтів з тяжкими порушеннями функції нирок. Лікарський засіб не слід застосовувати пацієнтам з кліренсом креатиніну <25 мл/хв.

Немає даних щодо застосування препарату пацієнтам з печінковою недостатністю середнього та тяжкого ступеня. Оскільки цилостазол значною мірою метаболізується печінковими ферментами, цей лікарський засіб не слід приймати таким пацієнтам.

Доклінічні дані з безпек и. Цилостазол та декілька його метаболітів є інгібіторами ФЕД 3, які пригнічують деградацію циклічного АМФ, що призводить до підвищення рівня цАМФ у різних тканинах, включаючи тромбоцити та кровоносні судини. Як і інші позитивні інотропні та судинорозширювальні речовини, цілостазол спричиняє ураження серцево-судинної системи у собак.Ці ураження не спостерігалися у щурів або мавп і вважаються видоспецифічними. Дослідження інтервалу QTc у собак та мавп не виявили подовження інтервалу QTc після введення цилостазолу або його метаболітів.

Дослідження мутагенності були негативними у тестах на мутацію бактеріальних генів, репарацію бактеріальної ДНК, мутацію генів клітин ссавців та хромосомні аберації у кістковому мозку мишей in vivo. У тестах in vitro на статевих клітинах китайських хом’яків цилостазол призводив до слабкого, але значного збільшення частоти хромосомних аберацій. Дворічні пероральні (дієтичні) дослідження канцерогенності проводилися на щурах у дозах до 500 мг/кг/добу та на мишах у дозах до 1 000 мг/кг/добу. У цих дослідженнях не було виявлено жодних незвичайних неопластичних явищ.

Молодняк щурів, які отримували цилостазол під час вагітності, мали знижену вагу. Крім того, у плодів у діапазоні високих доз спостерігалося збільшення зовнішніх, вісцеральних та скелетних вад розвитку. При менших дозах спостерігалася затримка окостеніння. Опромінення на пізніх термінах вагітності призводило до збільшення кількості мертвонароджень та зниження ваги нащадків. У кролів все частіше спостерігалася затримка окостеніння грудини.

Цилостазол інгібує дозрівання ооцитів у мишей in vitro та спричиняє порушення фертильності у самок мишей. У щурів або нелюдських приматів не спостерігалося жодного впливу на фертильність. Значення для людини невідоме.