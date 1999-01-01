Київ
ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ГОРЛА
R02A A

Антисептики

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R02ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ГОРЛА
R02AПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ГОРЛА
R02A AАнтисептики
Сортування: По популярності
Лісобакт®
Лісобакт®
Льодяники пресовані блістер №30
Босналек
від 270,78 грн
в 985 аптеках
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Орасепт®
Орасепт®
Спрей оральний 1,4 % флакон пластиковий 177 мл №1
Стада
від 295,14 грн
в 970 аптеках
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Стрепсілс® з ментолом та евкаліптом
Стрепсілс® з ментолом та евкаліптом
Льодяники №24
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від 110,88 грн
в 969 аптеках
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Ісла-Моос
Ісла-Моос
Пастилки 80 мг №30
Натурфарм
від 193,76 грн
в 963 аптеках
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Стрепсілс® з медом та лимоном
Стрепсілс® з медом та лимоном
Льодяники №24
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від 94,62 грн
в 962 аптеках
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Ісла-Мінт
Ісла-Мінт
Пастилки 100 мг блістер №30
Натурфарм
від 210,57 грн
в 956 аптеках
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Стрепсілс® Плюс
Стрепсілс® Плюс
Льодяники №16
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від 113,16 грн
в 955 аптеках
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Гексаспрей
Гексаспрей
Спрей оромукозний 750 мг флакон аерозольний 30 г №1
Лабораторії Бушара Рекордаті
від 253,00 грн
в 951 аптеці
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Стрепсілс® з вітаміном C зі смаком апельсина
Стрепсілс® з вітаміном C зі смаком апельсина
Льодяники №24
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від 104,46 грн
в 950 аптеках
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Стрепсілс® без цукру, зі смаком лимона
Стрепсілс® без цукру, зі смаком лимона
Льодяники №16
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від 96,96 грн
в 948 аптеках
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Стрепсілс® Оригінальний
Стрепсілс® Оригінальний
Льодяники №24
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від 95,68 грн
в 942 аптеках
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Стрепсілс® для дітей 6+
Стрепсілс® для дітей 6+
Льодяники №24
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від 100,84 грн
в 918 аптеках
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Стрепсілс® Плюс
Стрепсілс® Плюс
Спрей оромукозний флакон 20 мл з дозуючим пристроєм №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від 124,04 грн
в 904 аптеках
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Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс
Таблетки для смоктання №24
Натурварен
від 88,70 грн
в 900 аптеках
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Каметон
Каметон
Аерозоль балон 30 г №1
Мікрофарм
від 55,17 грн
в 886 аптеках
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Фарингосепт
Фарингосепт
Льодяники пресовані 10 мг блістер №20
САН
від 181,00 грн
в 880 аптеках
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Ангіноваг
Ангіноваг
Спрей для ротової порожнини флакон 20 мл №1
Феррер Інтернасіональ, С.А.
від 292,89 грн
в 870 аптеках
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Анзибел®
Анзибел®
Пастилки блістер №30
Нобель
від 195,00 грн
в 867 аптеках
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Хепілор
Хепілор
Спрей для ротової порожнини флакон 50 мл №1
Фармак
від 134,13 грн
в 839 аптеках
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Анзибел®
Анзибел®
Пастилки блістер зі смаком меду та лимону №30
Нобель
від 184,80 грн
в 836 аптеках
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