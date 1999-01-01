Київ
ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ГОРЛА
R02A A
Антисептики
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R02
ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ГОРЛА
R02A
ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ГОРЛА
R02A A
Антисептики
R02A A01
Амбазон
R02A A02
Декваліній
R02A A03
Дихлоробензиловий спирт
R02A A05
Хлоргексидин
R02A A06
Цетилпіридиній
R02A A19
Фенол
R02A A20
Різні антисептики
R02A A51**
Декваліній, комбінації
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Лісобакт®
Льодяники пресовані блістер №30
Босналек
від
270,78
грн
в 985 аптеках
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Орасепт®
Спрей оральний 1,4 % флакон пластиковий 177 мл №1
Стада
від
295,14
грн
в 970 аптеках
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Стрепсілс® з ментолом та евкаліптом
Льодяники №24
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від
110,88
грн
в 969 аптеках
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Ісла-Моос
Пастилки 80 мг №30
Натурфарм
від
193,76
грн
в 963 аптеках
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Стрепсілс® з медом та лимоном
Льодяники №24
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від
94,62
грн
в 962 аптеках
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Ісла-Мінт
Пастилки 100 мг блістер №30
Натурфарм
від
210,57
грн
в 956 аптеках
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Стрепсілс® Плюс
Льодяники №16
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від
113,16
грн
в 955 аптеках
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Гексаспрей
Спрей оромукозний 750 мг флакон аерозольний 30 г №1
Лабораторії Бушара Рекордаті
від
253,00
грн
в 951 аптеці
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Стрепсілс® з вітаміном C зі смаком апельсина
Льодяники №24
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від
104,46
грн
в 950 аптеках
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Стрепсілс® без цукру, зі смаком лимона
Льодяники №16
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від
96,96
грн
в 948 аптеках
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Стрепсілс® Оригінальний
Льодяники №24
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від
95,68
грн
в 942 аптеках
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Стрепсілс® для дітей 6+
Льодяники №24
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від
100,84
грн
в 918 аптеках
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Стрепсілс® Плюс
Спрей оромукозний флакон 20 мл з дозуючим пристроєм №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від
124,04
грн
в 904 аптеках
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Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс
Таблетки для смоктання №24
Натурварен
від
88,70
грн
в 900 аптеках
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Каметон
Аерозоль балон 30 г №1
Мікрофарм
від
55,17
грн
в 886 аптеках
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Фарингосепт
Льодяники пресовані 10 мг блістер №20
САН
від
181,00
грн
в 880 аптеках
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Ангіноваг
Спрей для ротової порожнини флакон 20 мл №1
Феррер Інтернасіональ, С.А.
від
292,89
грн
в 870 аптеках
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Анзибел®
Пастилки блістер №30
Нобель
від
195,00
грн
в 867 аптеках
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Хепілор
Спрей для ротової порожнини флакон 50 мл №1
Фармак
від
134,13
грн
в 839 аптеках
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Анзибел®
Пастилки блістер зі смаком меду та лимону №30
Нобель
від
184,80
грн
в 836 аптеках
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Форма випуску
аер.
квітки
льодяники
льодяники пресовані
настойка д/зовн./внутр.застос.
настоянка
обполіскувач, порошок
пастилки
р-н
р-н д/зовн. застос.
р-н д/ротов. порожн.
розчин оромукозний
спрей
спрей д/ротов. порожн.
спрей орал
спрей оромукозн.
спрей оромукозн. і назал.
спрей оромукозн., р-н
табл.
табл. в/о
табл. д/розсмоктування
табл. д/смокт.
чай
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Дозування
0.1 г
0.2 мг
1 %
1.4 %
1.5 г
1.5 мг/мл + 5 мг/мл
2 мг/1 мл + 0.5 мг/1 мл
2 мг/мл + 0.5 мг/мл
5 мг + 1 мг
10 мг
12.5 мг
25 г
25 мг
25 мл
40 г
50 г
50 мл
55 г
80 мг
100 мг
100 мл
330 мг/мл
750 мг
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Пакування
балон 25 г
балон 30 г
балон 30 мл
балон аер. 25 г
балон аер. алюм. 30 г
балон аер. алюм. 30 мл
балон алюм. 30 г
банка 125 мл
блістер
контейнер
контейнер 20 мл
контейнер 30 г
контурн. чарунк. уп.
пакет
пакет, в пачці
пакетик 1 г
пачка
стрип
фл.
фл. 10 мл
фл. 20 мл
фл. 25 г
фл. 30 мл
фл. 50 мл
фл. 100 мл
фл. 120 мл
фл. cкляний з пульверизатором 50 мл
фл. аер. 30 г
фл. з мех. розпилювачем 30 мл
фл. з насосом-дозат. з розпил. 30 мл
фл. з пульверизатором 30 мл
фл. з пульверизатором 50 мл
фл. з розпилювачем 120 мл
фл. зі спрей-насосом 50 мл
фл. пластик. 177 мл
фл. полім. з проб.-крап. та кр
фл. скляний 30 мл
фл. скляний 50 мл
фл. скляний 120 мл
фл. скляний 200 мл
фл.-крапельн.
флакон з насосом-розпил. 30 мл
фільтр-пакет
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Кількість штук в упаковці
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Виробник
Bosnalijek
Ferrer International, S.A.
KRKA d.d. Novo Mesto
Klosterfrau Healthcare Group
Mapaex Consumer Healthcare Private Limited
Menarini Group
Naturwaren
Nobel
Pharmascience
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Sandoz
Stada
ІнтерХім
Артериум Лтд
Астрафарм
Биолик
Босналек
Виола ФФ
Віола
Дарница
Дарниця ФФ
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Джонсон и Джонсон Украина
ЗАТ "Ліктрави"
Завод медпрепаратів експериментальний ІБОНХ
Здоровье
Здоровье Группа компаний
Київський вітамінний завод
Корпорация Артериум
Корпорація Здоров'я
Лабораторії Бушара Рекордаті
Лекхім
Лубнифарм
Микрофарм
Мікрофарм
Натурфарм
Нобель
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Олайнфарм
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
САН
Сандоз Украина
Софарма
Стома
ТОВ "Тернофарм"
Тева Украина
Тева Україна
Тернофарм
Фармак
Фітофарм
Червона зірка
Юніфарма
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