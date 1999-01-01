Київ
ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ГОРЛА
R02A
ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ГОРЛА
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R02
ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ГОРЛА
R02A
ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ГОРЛА
R02A A
Антисептики
R02A B
Антибіотики
R02A X
Інші препарати, які застосовуються при захворюваннях горла
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Лісобакт®
Льодяники пресовані блістер №30
Босналек
від
270,78
грн
в 985 аптеках
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Тантум Верде®
Льодяники 3 мг стік з м'ятним смаком №20
Ділео Фарма
від
208,97
грн
в 982 аптеках
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Стрепсілс® інтенсив з медом та лимоном
Льодяники 8,75 мг №16
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від
118,81
грн
в 971 аптеці
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Орасепт®
Спрей оральний 1,4 % флакон пластиковий 177 мл №1
Стада
від
295,14
грн
в 970 аптеках
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Стрепсілс® з ментолом та евкаліптом
Льодяники №24
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від
110,88
грн
в 969 аптеках
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Ісла-Моос
Пастилки 80 мг №30
Натурфарм
від
193,76
грн
в 963 аптеках
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Стрепсілс® з медом та лимоном
Льодяники №24
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від
94,62
грн
в 962 аптеках
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Ісла-Мінт
Пастилки 100 мг блістер №30
Натурфарм
від
210,57
грн
в 956 аптеках
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Стрепсілс® Плюс
Льодяники №16
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від
113,16
грн
в 955 аптеках
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Гексаспрей
Спрей оромукозний 750 мг флакон аерозольний 30 г №1
Лабораторії Бушара Рекордаті
від
253,00
грн
в 951 аптеці
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Стрепсілс® з вітаміном C зі смаком апельсина
Льодяники №24
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від
104,46
грн
в 950 аптеках
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Стрепсілс® без цукру, зі смаком лимона
Льодяники №16
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від
96,96
грн
в 948 аптеках
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Стрепсілс® Оригінальний
Льодяники №24
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від
95,68
грн
в 942 аптеках
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Гексаліз
Таблетки для розсмоктування №30
Лабораторії Бушара Рекордаті
від
191,00
грн
в 919 аптеках
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Стрепсілс® для дітей 6+
Льодяники №24
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від
100,84
грн
в 918 аптеках
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Стрепсілс® Інтенсив
Спрей оромукозний, розчин 8,75 мг/доза флакон 15 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від
116,42
грн
в 916 аптеках
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Стрепсілс® інтенсив без цукру зі смаком апельсина
Льодяники 8,75 мг блістер №16
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від
114,50
грн
в 913 аптеках
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Трахісан
Таблетки для смоктання блістер №20
Alpen Pharma AG
від
183,52
грн
в 906 аптеках
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Стрепсілс® Плюс
Спрей оромукозний флакон 20 мл з дозуючим пристроєм №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від
124,04
грн
в 904 аптеках
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Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс
Таблетки для смоктання №24
Натурварен
від
88,70
грн
в 900 аптеках
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Форма випуску
аер.
гран.
квітки
льодяники
льодяники пресовані
настойка д/зовн./внутр.застос.
настоянка
обполіскувач, порошок
пастилки
р-н
р-н д/зовн. застос.
р-н д/ротов. порожн.
розчин оромукозний
спрей
спрей д/ротов. порожн.
спрей орал
спрей оромукозн.
спрей оромукозн. і назал.
спрей оромукозн., р-н
табл.
табл. в/о
табл. д/розсмоктування
табл. д/смокт.
чай
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Дозування
0.1 г
0.2 мг
1 %
1.4 %
1.5 г
1.5 мг/мл + 5 мг/мл
2 мг/1 мл + 0.5 мг/1 мл
2 мг/мл + 0.5 мг/мл
3 мг
5 мг + 1 мг
8.75 мг
8.75 мг/доза
10 мг
12.5 мг
25 г
25 мг
25 мл
40 г
50 г
50 мг/10 мл
50 мл
55 г
80 мг
100 мг
100 мл
330 мг/мл
750 мг
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Пакування
балон 25 г
балон 30 г
балон 30 мл
балон аер. 25 г
балон аер. алюм. 30 г
балон аер. алюм. 30 мл
балон алюм. 30 г
банка 125 мл
блістер
контейнер
контейнер 20 мл
контейнер 30 г
контейнер під тиском 10 мл
контурн. чарунк. уп.
пакет
пакет, в пачці
пакетик 1 г
пачка
пенал 10 г
стрип
стік
фл.
фл. 10 мл
фл. 15 мл
фл. 20 мл
фл. 25 г
фл. 30 мл
фл. 50 мл
фл. 100 мл
фл. 120 мл
фл. cкляний з пульверизатором 50 мл
фл. аер. 30 г
фл. з мех. розпилювачем 30 мл
фл. з насосом-дозат. з розпил. 30 мл
фл. з пульверизатором 30 мл
фл. з пульверизатором 50 мл
фл. з розпилювачем 120 мл
фл. зі спрей-насосом 50 мл
фл. пластик. 177 мл
фл. полім. з проб.-крап. та кр
фл. скляний 30 мл
фл. скляний 50 мл
фл. скляний 120 мл
фл. скляний 200 мл
фл.-крапельн.
флакон з насосом-розпил. 30 мл
фільтр-пакет
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Виробник
Alpen Pharma AG
Alpen Pharma GmbH
Bosnalijek
Ferrer International, S.A.
INPHARMA Trading SIA
KRKA d.d. Novo Mesto
Klosterfrau Healthcare Group
Mapaex Consumer Healthcare Private Limited
Menarini Group
Naturwaren
Nobel
Pharmascience
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Sandoz
Servier
Stada
ІнтерХім
Артериум Лтд
Астрафарм
Биолик
Босналек
Виола ФФ
Віола
Дарница
Дарниця ФФ
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Джонсон и Джонсон Украина
Ділео Фарма
ЗАТ "Ліктрави"
Завод медпрепаратів експериментальний ІБОНХ
Здоровье
Здоровье Группа компаний
Київський вітамінний завод
Корпорация Артериум
Корпорація Здоров'я
Лабораторії Бушара Рекордаті
Лекхім
Лубнифарм
Микрофарм
Мікрофарм
НГС
Натурфарм
Нобель
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Олайнфарм
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
САН
Сандоз Украина
Серв'є
Софарма
Стома
ТОВ "Тернофарм"
Тева Украина
Тева Україна
Тернофарм
Фармак
Фітофарм
Хеель
Червона зірка
Юніфарма
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