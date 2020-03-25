Київ
Виробники на літеру “S”

SUN101 препарат

101 препарат
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Кетанов
Кетанов
Таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №100
S.C. Terapia S.A.
від 1042,74 грн
в 984 аптеках
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Кетанов
Кетанов
Розчин для ін'єкцій 30 мг/мл ампула 1 мл №10
S.C. Terapia S.A.
від 371,93 грн
в 966 аптеках
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Фарингосепт
Фарингосепт
Льодяники пресовані 10 мг блістер №20
САН
від 184,00 грн
в 893 аптеках
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Фарингосепт зі смаком лимона
Фарингосепт зі смаком лимона
Льодяники пресовані 10 мг блістер №20
САН
від 157,91 грн
в 839 аптеках
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Цифран СТ
Цифран СТ
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №10
САН
від 205,45 грн
в 706 аптеках
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Кетанов
Кетанов
Таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №10
S.C. Terapia S.A.
від 128,66 грн
в 654 аптеках
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Клофраніл
Клофраніл
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг стрип №50
САН
від 545,13 грн
в 511 аптеці
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Брустан
Брустан
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №10
САН
від 112,52 грн
в 454 аптеках
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Ранселекс
Ранселекс
Капсули 200 мг №10
САН
від 139,36 грн
в 388 аптеках
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Месакол
Месакол
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг стрип №50
САН
від 588,50 грн
в 369 аптеках
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ФОРТИФІКАТ ФОРТЕ
ФОРТИФІКАТ ФОРТЕ
Капсули 750 мг №30
САН
від 211,18 грн
в 343 аптеках
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Лергесан
Лергесан
Таблетки 1,5 мг блістер №1
САН
від 232,00 грн
в 324 аптеках
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Розватор
Розватор
Таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №28
САН
від 195,30 грн
в 323 аптеках
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Лергесан
Лергесан
Таблетки 0,75 мг блістер №2
САН
від 209,81 грн
в 320 аптеках
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ДАРИВІТ САН ФОРТЕ
ДАРИВІТ САН ФОРТЕ
Капсули №10
Ранбаксі Фармасьютікалс Україна
від 137,90 грн
в 320 аптеках
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Розватор
Розватор
Таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
САН
від 117,29 грн
в 308 аптеках
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Максгалін 75
Максгалін 75
Капсули 75 мг стрип №60
САН
від 668,03 грн
в 303 аптеках
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Пемозар
Пемозар
Таблетки гастрорезистентні 40 мг блістер №14
САН
від 217,08 грн
в 294 аптеках
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Пантасан
Пантасан
Порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій 40 мг флакон №1
САН
від 159,00 грн
в 294 аптеках
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ФАРИНГОНАТУР ТРАВ'ЯНІ ЛЬОДЯНИКИ ЗІ СМАКОМ АПЕЛЬСИНУ
ФАРИНГОНАТУР ТРАВ'ЯНІ ЛЬОДЯНИКИ ЗІ СМАКОМ АПЕЛЬСИНУ
Льодяники 2.5 г №24
Лозен Фарма
від 121,40 грн
в 290 аптеках
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