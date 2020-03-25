Київ
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SUN
101 препарат
101 препарат
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Повна назва
ТОВ «Ранбаксі Фармасьютікалс Україна»
Адреса
02121, Київ, вул. Харківське шосе, 175
Телефон
+380443717721
Факс
+380443717725
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Кетанов
Таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №100
S.C. Terapia S.A.
від
1042,74
грн
в 984 аптеках
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Кетанов
Розчин для ін'єкцій 30 мг/мл ампула 1 мл №10
S.C. Terapia S.A.
від
371,93
грн
в 966 аптеках
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Фарингосепт
Льодяники пресовані 10 мг блістер №20
САН
від
184,00
грн
в 893 аптеках
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Фарингосепт зі смаком лимона
Льодяники пресовані 10 мг блістер №20
САН
від
157,91
грн
в 839 аптеках
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Цифран СТ
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №10
САН
від
205,45
грн
в 706 аптеках
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Кетанов
Таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №10
S.C. Terapia S.A.
від
128,66
грн
в 654 аптеках
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Клофраніл
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг стрип №50
САН
від
545,13
грн
в 511 аптеці
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Брустан
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №10
САН
від
112,52
грн
в 454 аптеках
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Ранселекс
Капсули 200 мг №10
САН
від
139,36
грн
в 388 аптеках
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Месакол
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 400 мг стрип №50
САН
від
588,50
грн
в 369 аптеках
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ФОРТИФІКАТ ФОРТЕ
Капсули 750 мг №30
САН
від
211,18
грн
в 343 аптеках
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Лергесан
Таблетки 1,5 мг блістер №1
САН
від
232,00
грн
в 324 аптеках
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Розватор
Таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №28
САН
від
195,30
грн
в 323 аптеках
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Лергесан
Таблетки 0,75 мг блістер №2
САН
від
209,81
грн
в 320 аптеках
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ДАРИВІТ САН ФОРТЕ
Капсули №10
Ранбаксі Фармасьютікалс Україна
від
137,90
грн
в 320 аптеках
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Розватор
Таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
САН
від
117,29
грн
в 308 аптеках
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Максгалін 75
Капсули 75 мг стрип №60
САН
від
668,03
грн
в 303 аптеках
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Пемозар
Таблетки гастрорезистентні 40 мг блістер №14
САН
від
217,08
грн
в 294 аптеках
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Пантасан
Порошок ліофілізований д/приготування розчину для ін'єкцій 40 мг флакон №1
САН
від
159,00
грн
в 294 аптеках
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ФАРИНГОНАТУР ТРАВ'ЯНІ ЛЬОДЯНИКИ ЗІ СМАКОМ АПЕЛЬСИНУ
Льодяники 2.5 г №24
Лозен Фарма
від
121,40
грн
в 290 аптеках
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