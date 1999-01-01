Київ
Антисептики
R02A A51**
Декваліній, комбінації
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R02
ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ГОРЛА
R02A
ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ГОРЛА
R02A A
Антисептики
R02A A51**
Декваліній, комбінації
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Деквадол
Таблетки для розсмоктування блістер з м'ятним смаком №36
Київський вітамінний завод
від
157,63
грн
в 822 аптеках
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Деквадол
Таблетки для розсмоктування блістер з лимонним смаком №36
Київський вітамінний завод
від
151,19
грн
в 747 аптеках
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Деквадол
Таблетки для розсмоктування блістер з малиновим смаком №36
Київський вітамінний завод
від
149,92
грн
в 738 аптеках
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Амілар ІС
Таблетки для розсмоктування блістер №16
ІнтерХім
від
117,00
грн
в 601 аптеці
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Целіста® Дуо
Таблетки для розсмоктування блістер №40
Дарниця ФФ
від
202,40
грн
в 484 аптеках
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Целіста® Дуо
Таблетки для розсмоктування блістер №10
Дарниця ФФ
від
62,30
грн
в 484 аптеках
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Амілар ІС
Таблетки для розсмоктування блістер зі смаком вишні №16
ІнтерХім
від
117,00
грн
в 457 аптеках
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Амілар ІС
Таблетки для розсмоктування блістер зі смаком апельсину №16
ІнтерХім
від
117,00
грн
в 449 аптеках
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Ларитилен®
Таблетки для розсмоктування блістер зі смаком м'яти і малини №20
Корпорація Артеріум
від
130,80
грн
в 442 аптеках
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Ларитилен®
Таблетки для розсмоктування блістер зі смаком м'яти та лимону №20
Корпорація Артеріум
від
154,89
грн
в 440 аптеках
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Декатилен™
Таблетки для розсмоктування №20
Teva
від
204,60
грн
в 422 аптеках
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Деквадол
Таблетки для розсмоктування блістер з м'ятним смаком №30
Київський вітамінний завод
від
131,50
грн
в 375 аптеках
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Ларитилен®
Таблетки для розсмоктування блістер зі смаком м'яти №20
Корпорація Артеріум
від
126,76
грн
в 339 аптеках
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Декатилен™
Таблетки для розсмоктування №40
Teva
від
389,70
грн
в 335 аптеках
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Деквадол
Таблетки для розсмоктування блістер з м'ятним смаком №18
Київський вітамінний завод
від
94,66
грн
в 219 аптеках
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Деквадол
Таблетки для розсмоктування блістер з лимонним смаком №30
Київський вітамінний завод
від
143,97
грн
в 148 аптеках
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Деквадол
Таблетки для розсмоктування блістер з малиновим смаком №30
Київський вітамінний завод
від
137,56
грн
в 21 аптеці
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Деквадол
Таблетки для розсмоктування блістер з малиновим смаком №18
Київський вітамінний завод
Немає в наявності
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Виробник
ІнтерХім
Дарниця ФФ
Київський вітамінний завод
Корпорация Артериум
Тева Украина
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