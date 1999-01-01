Київ
Антисептики
R02A A51**

Декваліній, комбінації

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R02ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ГОРЛА
R02AПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ГОРЛА
R02A AАнтисептики
R02A A51**Декваліній, комбінації
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Деквадол
Деквадол
Таблетки для розсмоктування блістер з м'ятним смаком №36
Київський вітамінний завод
від 157,63 грн
в 822 аптеках
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Деквадол
Деквадол
Таблетки для розсмоктування блістер з лимонним смаком №36
Київський вітамінний завод
від 151,19 грн
в 747 аптеках
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Деквадол
Деквадол
Таблетки для розсмоктування блістер з малиновим смаком №36
Київський вітамінний завод
від 149,92 грн
в 738 аптеках
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Амілар ІС
Амілар ІС
Таблетки для розсмоктування блістер №16
ІнтерХім
від 117,00 грн
в 601 аптеці
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Целіста® Дуо
Целіста® Дуо
Таблетки для розсмоктування блістер №40
Дарниця ФФ
від 202,40 грн
в 484 аптеках
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Целіста® Дуо
Целіста® Дуо
Таблетки для розсмоктування блістер №10
Дарниця ФФ
від 62,30 грн
в 484 аптеках
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Амілар ІС
Амілар ІС
Таблетки для розсмоктування блістер зі смаком вишні №16
ІнтерХім
від 117,00 грн
в 457 аптеках
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Амілар ІС
Амілар ІС
Таблетки для розсмоктування блістер зі смаком апельсину №16
ІнтерХім
від 117,00 грн
в 449 аптеках
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Ларитилен®
Ларитилен®
Таблетки для розсмоктування блістер зі смаком м'яти і малини №20
Корпорація Артеріум
від 130,80 грн
в 442 аптеках
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Ларитилен®
Ларитилен®
Таблетки для розсмоктування блістер зі смаком м'яти та лимону №20
Корпорація Артеріум
від 154,89 грн
в 440 аптеках
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Декатилен™
Декатилен™
Таблетки для розсмоктування №20
Teva
від 204,60 грн
в 422 аптеках
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Деквадол
Деквадол
Таблетки для розсмоктування блістер з м'ятним смаком №30
Київський вітамінний завод
від 131,50 грн
в 375 аптеках
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Ларитилен®
Ларитилен®
Таблетки для розсмоктування блістер зі смаком м'яти №20
Корпорація Артеріум
від 126,76 грн
в 339 аптеках
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Декатилен™
Декатилен™
Таблетки для розсмоктування №40
Teva
від 389,70 грн
в 335 аптеках
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Деквадол
Деквадол
Таблетки для розсмоктування блістер з м'ятним смаком №18
Київський вітамінний завод
від 94,66 грн
в 219 аптеках
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Деквадол
Деквадол
Таблетки для розсмоктування блістер з лимонним смаком №30
Київський вітамінний завод
від 143,97 грн
в 148 аптеках
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Деквадол
Деквадол
Таблетки для розсмоктування блістер з малиновим смаком №30
Київський вітамінний завод
від 137,56 грн
в 21 аптеці
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Деквадол
Деквадол
Таблетки для розсмоктування блістер з малиновим смаком №18
Київський вітамінний завод
Немає в наявності
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