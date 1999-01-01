Як позбутися болю в горлі?

Біль у горлі є однією з найпоширеніших скарг, з якою пацієнти звертаються до лікарів загальної практики (Hsiao C.J. et al., 2007).

Хоча біль у горлі зазвичай виникає у людей різного віку, деякі види фарингіту та уражень навкологлоткового простору частіше спостерігаються у дітей та підлітків. Наприклад фарингіт, що викликає β-гемолітичний стрептокок групи А, частіше спостерігається у дітей віком 5–15 років та у рідкісних випадках - у дітей віком до 3 років (Kaji A.H., 2018).

Симптоматична терапія нестероїдними протизапальними препаратами та парацетамолом (препаратами для лікування захворювань горла)

Ібупрофен або напроксен можна застосовувати для короткочасної симптоматичної терапії при гострому болю в горлі (Krüger К. et al., 2021).

У Кокранівському огляді 2013 р. було встановлено, що доказів щодо ефективності застосування парацетамолу для зменшення вираженості симптомів звичайної застуди недостатньо (Li S. et al., 2013).

У систематичному огляді 2011 р. було описано ефективність терапії нестероїдними протизапальними препаратами при болю в горлі протягом перших 24 год від моменту його виникнення (у 12 рандомізованих клінічних дослідженнях значне поліпшення спостерігалося у 25–75% пацієнтів), а також через 2–5 діб (у 6 рандомізованих клінічних дослідженнях спостерігалося значне поліпшення у 33–93% хворих) (Kenealy T., 2011).

Найтриваліший досвід застосування ібупрофену (як препарату для лікування дітей із захворюваннями горла) накопичений у педіатрії (Krüger К. et al., 2021).

Антибіотикотерапія при захворюваннях горла

Антибіотики (а саме антибактеріальні препарати для лікування пацієнтів із захворюваннями горла) мають невеликий позитивний терапевтичний ефект порівняно з плацебо щодо зниження інтенсивності болю в горлі (Del Mar C.B. et al., 2006).

Було встановлено, що антибіотики знижували інтенсивність больових відчуттів у горлі на 3-тю добу (відносний ризик 0,72; 95% довірчий інтервал 0,68–0,76) (Humair J.P. et al., 2006).

Разом з тим в іншому дослідженні було продемонстровано, що на 7-му добу тільки в підгрупі пацієнтів з фарингітом, викликаним β-гемолітичним стрептококом, спостерігався позитивний ефект при застосуванні антибіотиків у порівнянні з плацебо (Zwart S. et al., 2000).

У систематичному огляді з належного застосування антибіотиків при гострому фарингіті у дорослих лікування антибіотиками протягом 2–3 діб від моменту появи перших симптомів прискорювало симптоматичне поліпшення на 1–2 добу у пацієнтів з фарингітом, викликаним β-гемолітичним стрептококом групи А (Cooper R.J. et al., 2001).

У Кокранівському огляді, до якого увійшли 10 рандомізованих клінічних досліджень, порівнювали відкладений старт прийому антибактеріальних препаратів при лікуванні дорослих із захворюваннями горла (через більше ніж 48 год після першої консультації пацієнта) з негайним прийомом антибіотиків або відсутністю застосування цієї групи фармакотерапевтичних засобів, при гострих інфекціях дихальних шляхів. Значних відмінностей у частоті ускладнень для вищезгаданих трьох стратегій антибіотикотерапії не виявлено (Spurling G.K. et al., 2007).

Симптоматичне лікування кортикостероїдами у лікарській формі для перорального прийому

Кортикостероїди не слід застосовувати для усунення болю в горлі.

Докази ефективності пероральних кортикостероїдів у разі гострого болю в горлі було отримано з досліджень, у яких оцінювали використання цих препаратів у якості доповнення до вже призначеної фармакотерапії.

У дослідженні 2017 р. було продемонстровано припинення болю в горлі раніше ніж через 48 год після прийому одноразової дози дексаметазону (Hayward G.N., 2017).

Однак слід зазначити, що отримані у цьому дослідженні дані вважаються недостатніми для того, щоб рекомендувати призначати пероральні кортикостероїди у разі виявлення симптомів, лікування (симптоматичне) за наявності яких пацієнт може проводити самостійно.

Форми випуску препаратів

Препарати для лікування дорослих та дітей із захворюваннями горла випускаються у різних лікарських формах:

твердих - таблетки, капсули; пастилки, льодяники для розсмоктування; порошок або гранули для приготування розчину для зрошення ротової порожнини та горла, а також різні частини рослин для приготування розчинів, відварів та настоянок у домашніх умовах;

рідких - розчин, спрей, настоянка для зрошення ротової порожнини та горла.

Ефективні препарати, що застосовуються при болю в горлі: класифікація (ATC/DDD Index 2022)

Антибіотики:

бацитрацин;

граміцидин;

неоміцин;

тиротрицин;

фузафунгін.

Антисептичні засоби:

акрифлавінію хлорид;

амбазон;

бензалконій;

бензетоній;

гексамідин;

гексилрезорцинол;

декваліній;

дихлорбензиловий спирт;

міристил-бензалконій;

оксихінолін;

октенідин;

повідон -йод;

фенол;

хлоргексидин;

хлорхінальдол;

цетилпіридиній;

цетримоній.

Місцеві анестетики:

бензокаїн;

диклонін;

лідокаїн.

Інші засоби, що застосовуються при болю у горлі:

бензидамін;

ібупрофен;

флурбіпрофен.

Протипоказання

Повний перелік протипоказань та небажаних реакцій при застосуванні конкретного представника будь-якої групи фармакотерапевтичних засобів категорії «Препарати, що застосовуються при захворюваннях горла» дивіться у повній інструкції для медичного застосування лікарського засобу на сайті apteki.ua.

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