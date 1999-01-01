Київ
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R02

ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ГОРЛА

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R02ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ГОРЛА
Сортування: По популярності
Лісобакт®
Лісобакт®
Льодяники пресовані блістер №30
Босналек
від 270,78 грн
в 985 аптеках
Знайти в аптеках
Тантум Верде®
Тантум Верде®
Льодяники 3 мг стік з м'ятним смаком №20
Ділео Фарма
від 208,97 грн
в 982 аптеках
Знайти в аптеках
Стрепсілс® інтенсив з медом та лимоном
Стрепсілс® інтенсив з медом та лимоном
Льодяники 8,75 мг №16
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від 118,81 грн
в 971 аптеці
Знайти в аптеках
Орасепт®
Орасепт®
Спрей оральний 1,4 % флакон пластиковий 177 мл №1
Стада
від 295,14 грн
в 970 аптеках
Знайти в аптеках
Стрепсілс® з ментолом та евкаліптом
Стрепсілс® з ментолом та евкаліптом
Льодяники №24
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від 110,88 грн
в 969 аптеках
Знайти в аптеках
Ісла-Моос
Ісла-Моос
Пастилки 80 мг №30
Натурфарм
від 193,76 грн
в 963 аптеках
Знайти в аптеках
Стрепсілс® з медом та лимоном
Стрепсілс® з медом та лимоном
Льодяники №24
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від 94,62 грн
в 962 аптеках
Знайти в аптеках
Ісла-Мінт
Ісла-Мінт
Пастилки 100 мг блістер №30
Натурфарм
від 210,57 грн
в 956 аптеках
Знайти в аптеках
Стрепсілс® Плюс
Стрепсілс® Плюс
Льодяники №16
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від 113,16 грн
в 955 аптеках
Знайти в аптеках
Гексаспрей
Гексаспрей
Спрей оромукозний 750 мг флакон аерозольний 30 г №1
Лабораторії Бушара Рекордаті
від 253,00 грн
в 951 аптеці
Знайти в аптеках
Стрепсілс® з вітаміном C зі смаком апельсина
Стрепсілс® з вітаміном C зі смаком апельсина
Льодяники №24
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від 104,46 грн
в 950 аптеках
Знайти в аптеках
Стрепсілс® без цукру, зі смаком лимона
Стрепсілс® без цукру, зі смаком лимона
Льодяники №16
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від 96,96 грн
в 948 аптеках
Знайти в аптеках
Стрепсілс® Оригінальний
Стрепсілс® Оригінальний
Льодяники №24
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від 95,68 грн
в 942 аптеках
Знайти в аптеках
Гексаліз
Гексаліз
Таблетки для розсмоктування №30
Лабораторії Бушара Рекордаті
від 191,00 грн
в 919 аптеках
Знайти в аптеках
Стрепсілс® для дітей 6+
Стрепсілс® для дітей 6+
Льодяники №24
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від 100,84 грн
в 918 аптеках
Знайти в аптеках
Стрепсілс® Інтенсив
Стрепсілс® Інтенсив
Спрей оромукозний, розчин 8,75 мг/доза флакон 15 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від 116,42 грн
в 916 аптеках
Знайти в аптеках
Стрепсілс® інтенсив без цукру зі смаком апельсина
Стрепсілс® інтенсив без цукру зі смаком апельсина
Льодяники 8,75 мг блістер №16
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від 114,50 грн
в 913 аптеках
Знайти в аптеках
Трахісан
Трахісан
Таблетки для смоктання блістер №20
Alpen Pharma AG
від 183,52 грн
в 906 аптеках
Знайти в аптеках
Стрепсілс® Плюс
Стрепсілс® Плюс
Спрей оромукозний флакон 20 мл з дозуючим пристроєм №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від 124,04 грн
в 904 аптеках
Знайти в аптеках
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс
Таблетки для смоктання №24
Натурварен
від 88,70 грн
в 900 аптеках
Знайти в аптеках
1234512

Як позбутися болю в горлі?

Біль у горлі є однією з найпоширеніших скарг, з якою пацієнти звертаються до лікарів загальної практики (Hsiao C.J. et al., 2007).

Хоча біль у горлі зазвичай виникає у людей різного віку, деякі види фарингіту та уражень навкологлоткового простору частіше спостерігаються у дітей та підлітків. Наприклад фарингіт, що викликає β-гемолітичний стрептокок групи А, частіше спостерігається у дітей віком 5–15 років та у рідкісних випадках - у дітей віком до 3 років (Kaji A.H., 2018).

Симптоматична терапія нестероїдними протизапальними препаратами та парацетамолом (препаратами для лікування захворювань горла)

Ібупрофен або напроксен можна застосовувати для короткочасної симптоматичної терапії при гострому болю в горлі (Krüger К. et al., 2021).

У Кокранівському огляді 2013 р. було встановлено, що доказів щодо ефективності застосування парацетамолу для зменшення вираженості симптомів звичайної застуди недостатньо (Li S. et al., 2013).

У систематичному огляді 2011 р. було описано ефективність терапії нестероїдними протизапальними препаратами при болю в горлі протягом перших 24 год від моменту його виникнення (у 12 рандомізованих клінічних дослідженнях значне поліпшення спостерігалося у 25–75% пацієнтів), а також через 2–5 діб (у 6 рандомізованих клінічних дослідженнях спостерігалося значне поліпшення у 33–93% хворих) (Kenealy T., 2011).

Найтриваліший досвід застосування ібупрофену (як препарату для лікування дітей із захворюваннями горла) накопичений у педіатрії (Krüger К. et al., 2021).

Антибіотикотерапія при захворюваннях горла

Антибіотики (а саме антибактеріальні препарати для лікування пацієнтів із захворюваннями горла) мають невеликий позитивний терапевтичний ефект порівняно з плацебо щодо зниження інтенсивності болю в горлі (Del Mar C.B. et al., 2006).

Було встановлено, що антибіотики знижували інтенсивність больових відчуттів у горлі на 3-тю добу (відносний ризик 0,72; 95% довірчий інтервал 0,68–0,76) (Humair J.P. et al., 2006).

Разом з тим в іншому дослідженні було продемонстровано, що на 7-му добу тільки в підгрупі пацієнтів з фарингітом, викликаним β-гемолітичним стрептококом, спостерігався позитивний ефект при застосуванні антибіотиків у порівнянні з плацебо (Zwart S. et al., 2000).

У систематичному огляді з належного застосування антибіотиків при гострому фарингіті у дорослих лікування антибіотиками протягом 2–3 діб від моменту появи перших симптомів прискорювало симптоматичне поліпшення на 1–2 добу у пацієнтів з фарингітом, викликаним β-гемолітичним стрептококом групи А (Cooper R.J. et al., 2001).

У Кокранівському огляді, до якого увійшли 10 рандомізованих клінічних досліджень, порівнювали відкладений старт прийому антибактеріальних препаратів при лікуванні дорослих із захворюваннями горла (через більше ніж 48 год після першої консультації пацієнта) з негайним прийомом антибіотиків або відсутністю застосування цієї групи фармакотерапевтичних засобів, при гострих інфекціях дихальних шляхів. Значних відмінностей у частоті ускладнень для вищезгаданих трьох стратегій антибіотикотерапії не виявлено (Spurling G.K. et al., 2007).

Симптоматичне лікування кортикостероїдами у лікарській формі для перорального прийому

Кортикостероїди не слід застосовувати для усунення болю в горлі.

Докази ефективності пероральних кортикостероїдів у разі гострого болю в горлі було отримано з досліджень, у яких оцінювали використання цих препаратів у якості доповнення до вже призначеної фармакотерапії.

У дослідженні 2017 р. було продемонстровано припинення болю в горлі раніше ніж через 48 год після прийому одноразової дози дексаметазону (Hayward G.N., 2017).

Однак слід зазначити, що отримані у цьому дослідженні дані вважаються недостатніми для того, щоб рекомендувати призначати пероральні кортикостероїди у разі виявлення симптомів, лікування (симптоматичне) за наявності яких пацієнт може проводити самостійно.

Форми випуску препаратів

Препарати для лікування дорослих та дітей із захворюваннями горла випускаються у різних лікарських формах:

  • твердих - таблетки, капсули; пастилки, льодяники для розсмоктування; порошок або гранули для приготування розчину для зрошення ротової порожнини та горла, а також різні частини рослин для приготування розчинів, відварів та настоянок у домашніх умовах;
  • рідких - розчин, спрей, настоянка для зрошення ротової порожнини та горла.

Ефективні препарати, що застосовуються при болю в горлі: класифікація (ATC/DDD Index 2022)

Антибіотики:

  • бацитрацин;
  • граміцидин;
  • неоміцин;
  • тиротрицин;
  • фузафунгін.

Антисептичні засоби:

  • акрифлавінію хлорид;
  • амбазон;
  • бензалконій;
  • бензетоній;
  • гексамідин;
  • гексилрезорцинол;
  • декваліній;
  • дихлорбензиловий спирт;
  • міристил-бензалконій;
  • оксихінолін;
  • октенідин;
  • повідон -йод;
  • фенол;
  • хлоргексидин;
  • хлорхінальдол;
  • цетилпіридиній;
  • цетримоній.

Місцеві анестетики:

  • бензокаїн;
  • диклонін;
  • лідокаїн.

Інші засоби, що застосовуються при болю у горлі:

  • бензидамін;
  • ібупрофен;
  • флурбіпрофен.

Протипоказання

Повний перелік протипоказань та небажаних реакцій при застосуванні конкретного представника будь-якої групи фармакотерапевтичних засобів категорії «Препарати, що застосовуються при захворюваннях горла» дивіться у повній інструкції для медичного застосування лікарського засобу на сайті apteki.ua.

Де можна придбати ефективні препарати для лікування пацієнтів із захворюваннями горла?

Придбати будь-який фармакотерапевтичний засіб з категорії «Препарати, що застосовуються при захворюваннях горла» можна у будь-якому аптечному закладі України.

ГоловнаКошикОбране