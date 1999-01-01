Біль у горлі є однією з найпоширеніших скарг, з якою пацієнти звертаються до лікарів загальної практики (Hsiao C.J. et al., 2007).
Хоча біль у горлі зазвичай виникає у людей різного віку, деякі види фарингіту та уражень навкологлоткового простору частіше спостерігаються у дітей та підлітків. Наприклад фарингіт, що викликає β-гемолітичний стрептокок групи А, частіше спостерігається у дітей віком 5–15 років та у рідкісних випадках - у дітей віком до 3 років (Kaji A.H., 2018).
Симптоматична терапія нестероїдними протизапальними препаратами та парацетамолом (препаратами для лікування захворювань горла)
Ібупрофен або напроксен можна застосовувати для короткочасної симптоматичної терапії при гострому болю в горлі (Krüger К. et al., 2021).
У Кокранівському огляді 2013 р. було встановлено, що доказів щодо ефективності застосування парацетамолу для зменшення вираженості симптомів звичайної застуди недостатньо (Li S. et al., 2013).
У систематичному огляді 2011 р. було описано ефективність терапії нестероїдними протизапальними препаратами при болю в горлі протягом перших 24 год від моменту його виникнення (у 12 рандомізованих клінічних дослідженнях значне поліпшення спостерігалося у 25–75% пацієнтів), а також через 2–5 діб (у 6 рандомізованих клінічних дослідженнях спостерігалося значне поліпшення у 33–93% хворих) (Kenealy T., 2011).
Найтриваліший досвід застосування ібупрофену (як препарату для лікування дітей із захворюваннями горла) накопичений у педіатрії (Krüger К. et al., 2021).
Антибіотикотерапія при захворюваннях горла
Антибіотики (а саме антибактеріальні препарати для лікування пацієнтів із захворюваннями горла) мають невеликий позитивний терапевтичний ефект порівняно з плацебо щодо зниження інтенсивності болю в горлі (Del Mar C.B. et al., 2006).
Було встановлено, що антибіотики знижували інтенсивність больових відчуттів у горлі на 3-тю добу (відносний ризик 0,72; 95% довірчий інтервал 0,68–0,76) (Humair J.P. et al., 2006).
Разом з тим в іншому дослідженні було продемонстровано, що на 7-му добу тільки в підгрупі пацієнтів з фарингітом, викликаним β-гемолітичним стрептококом, спостерігався позитивний ефект при застосуванні антибіотиків у порівнянні з плацебо (Zwart S. et al., 2000).
У систематичному огляді з належного застосування антибіотиків при гострому фарингіті у дорослих лікування антибіотиками протягом 2–3 діб від моменту появи перших симптомів прискорювало симптоматичне поліпшення на 1–2 добу у пацієнтів з фарингітом, викликаним β-гемолітичним стрептококом групи А (Cooper R.J. et al., 2001).
У Кокранівському огляді, до якого увійшли 10 рандомізованих клінічних досліджень, порівнювали відкладений старт прийому антибактеріальних препаратів при лікуванні дорослих із захворюваннями горла (через більше ніж 48 год після першої консультації пацієнта) з негайним прийомом антибіотиків або відсутністю застосування цієї групи фармакотерапевтичних засобів, при гострих інфекціях дихальних шляхів. Значних відмінностей у частоті ускладнень для вищезгаданих трьох стратегій антибіотикотерапії не виявлено (Spurling G.K. et al., 2007).
Симптоматичне лікування кортикостероїдами у лікарській формі для перорального прийому
Кортикостероїди не слід застосовувати для усунення болю в горлі.
Докази ефективності пероральних кортикостероїдів у разі гострого болю в горлі було отримано з досліджень, у яких оцінювали використання цих препаратів у якості доповнення до вже призначеної фармакотерапії.
У дослідженні 2017 р. було продемонстровано припинення болю в горлі раніше ніж через 48 год після прийому одноразової дози дексаметазону (Hayward G.N., 2017).
Однак слід зазначити, що отримані у цьому дослідженні дані вважаються недостатніми для того, щоб рекомендувати призначати пероральні кортикостероїди у разі виявлення симптомів, лікування (симптоматичне) за наявності яких пацієнт може проводити самостійно.
Препарати для лікування дорослих та дітей із захворюваннями горла випускаються у різних лікарських формах:
Антибіотики:
Антисептичні засоби:
Місцеві анестетики:
Інші засоби, що застосовуються при болю у горлі:
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