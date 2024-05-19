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Ангіноваг спрей для ротової порожнини флакон 20 мл, №1 - Київ (112502) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1123 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
374,99
Економія: -83,78 грн
291,21 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (3)
431,70
Економія: -138,40 грн
293,30 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
426,40
Економія: -133,10 грн
293,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
311,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (2)
327,46 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
329,64 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
310,90 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (20)
345,06 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (2)
426,40
Економія: -133,10 грн
293,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (2)
371,99
Економія: -80,78 грн
291,21 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 30 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (3)
436,80
Економія: -110,72 грн
326,08 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
318,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (2)
350,78 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (3)
430,50
Економія: -108,67 грн
321,83 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1)
431,50
Економія: -138,20 грн
293,30 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
428,10
Економія: -134,80 грн
293,30 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (3)
431,70
Економія: -138,40 грн
293,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (1)
348,80
Економія: -40,61 грн
308,19 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
329,24 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
331,66 грн