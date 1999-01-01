Київ
Антисептики
R02A A05
Хлоргексидин
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R02
ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ГОРЛА
R02A
ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ГОРЛА
R02A A
Антисептики
R02A A05
Хлоргексидин
Сортування:
По популярності
Фільтр
Лідоксан® Полуниця
Льодяники 5 мг + 1 мг блістер №24
Sandoz
від
268,20
грн
в 283 аптеках
Знайти в аптеках
Тонзірин
Льодяники пресовані блістер у картонній коробці №20
Софарма
від
124,10
грн
в 145 аптеках
Знайти в аптеках
Фарінгтон
Таблетки для смоктання №20
Київський вітамінний завод
від
99,00
грн
в 138 аптеках
Знайти в аптеках
Лідоксан ментол
Льодяники 5 мг + 1 мг блістер №24
Сандоз
від
135,32
грн
в 7 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Лідоксан Лимон
Льодяники 5 мг + 1 мг блістер №24
Сандоз
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Фарлінекс
Спрей оромукозний, розчин 2 мг/мл + 0,5 мг/мл флакон з насосом-розпилювачем 30 мл з аплікатором у пачці №1
Босналек
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Форма випуску
льодяники
льодяники пресовані
спрей оромукозн., р-н
табл. д/смокт.
Дозування
2 мг/мл + 0.5 мг/мл
5 мг + 1 мг
Пакування
блістер
флакон з насосом-розпил. 30 мл
Кількість штук в упаковці
1
20
24
Виробник
Bosnalijek
Sandoz
Київський вітамінний завод
Софарма
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню