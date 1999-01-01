Київ
Антисептики
R02A A05

Хлоргексидин

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R02ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ГОРЛА
R02AПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ГОРЛА
R02A AАнтисептики
R02A A05Хлоргексидин
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Лідоксан® Полуниця
Лідоксан® Полуниця
Льодяники 5 мг + 1 мг блістер №24
Sandoz
від 268,20 грн
в 283 аптеках
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Тонзірин
Тонзірин
Льодяники пресовані блістер у картонній коробці №20
Софарма
від 124,10 грн
в 145 аптеках
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Фарінгтон
Фарінгтон
Таблетки для смоктання №20
Київський вітамінний завод
від 99,00 грн
в 138 аптеках
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Лідоксан ментол
Лідоксан ментол
Льодяники 5 мг + 1 мг блістер №24
Сандоз
від 135,32 грн
в 7 аптеках інших міст
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Лідоксан Лимон
Лідоксан Лимон
Льодяники 5 мг + 1 мг блістер №24
Сандоз
Немає в наявності
Фарлінекс
Фарлінекс
Спрей оромукозний, розчин 2 мг/мл + 0,5 мг/мл флакон з насосом-розпилювачем 30 мл з аплікатором у пачці №1
Босналек
Немає в наявності
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