Київ
Антисептики
R02A A02

Декваліній

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R02ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ГОРЛА
R02AПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ГОРЛА
R02A AАнтисептики
R02A A02Декваліній
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Ангіноваг
Ангіноваг
Спрей для ротової порожнини флакон 20 мл №1
Феррер Інтернасіональ, С.А.
від 292,89 грн
в 870 аптеках
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Ангіноваг
Ангіноваг
Спрей для ротової порожнини флакон 10 мл №1
Феррер Інтернасіональ, С.А.
від 247,00 грн
в 399 аптеках
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