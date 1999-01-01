Київ
Антисептики
R02A A02
Декваліній
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R02
ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ГОРЛА
R02A
ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ГОРЛА
R02A A
Антисептики
R02A A02
Декваліній
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Ангіноваг
Спрей для ротової порожнини флакон 20 мл №1
Феррер Інтернасіональ, С.А.
від
292,89
грн
в 870 аптеках
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Ангіноваг
Спрей для ротової порожнини флакон 10 мл №1
Феррер Інтернасіональ, С.А.
від
247,00
грн
в 399 аптеках
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