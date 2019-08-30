Київ
Виробники на літеру “Н”
Нобель
80 препаратів
80 препаратів
Показати контакти
Повна назва
Представництво в Україні
Адреса
04074, Київ, вул. Автозаводська, 2, 8-й поверх
Телефон
+380445862064
Факс
+380445862064
Сортування:
По популярності
Анзибел®
Пастилки блістер №30
Нобель
від
196,23
грн
в 879 аптеках
Знайти в аптеках
Анзибел®
Пастилки блістер зі смаком меду та лимону №30
Нобель
від
196,80
грн
в 841 аптеці
Знайти в аптеках
Алора®
Сироп флакон 100 мл №1
Нобель
від
139,11
грн
в 833 аптеках
Знайти в аптеках
Тайлолфен® Хот
Порошок для орального розчину пакет 20 г №6
Нобель
від
155,88
грн
в 803 аптеках
Знайти в аптеках
Анзибел®
Пастилки блістер зі смаком ментолу №30
Нобель
від
193,28
грн
в 743 аптеках
Знайти в аптеках
Мікофін®
Спрей нашкірний 10 мг/г флакон 30 мл з розпилювачем №1
Нобель
від
209,49
грн
в 707 аптеках
Знайти в аптеках
Мелбек®
Таблетки 15 мг блістер №30
Нобель
від
495,90
грн
в 643 аптеках
Знайти в аптеках
Етол Форт
Таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №14
Нобель
від
240,30
грн
в 616 аптеках
Знайти в аптеках
АЛОРА ФОРТЕ
Таблетки, вкриті оболонкою 420 мг №30
Нобель
від
294,61
грн
в 586 аптеках
Знайти в аптеках
Мікофін®
Крем 10 мг/1 г туба 15 г №1
Нобель
від
137,20
грн
в 563 аптеках
Знайти в аптеках
Мелбек®
Таблетки 7,5 мг блістер №30
Нобель
від
235,10
грн
в 536 аптеках
Знайти в аптеках
Ессобел®
Таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
від
469,76
грн
в 527 аптеках
Знайти в аптеках
Ко-Ірбесан®
Таблетки, вкриті оболонкою 150 мг + 12,5 мг блістер №28
Нобель
від
277,42
грн
в 443 аптеках
Знайти в аптеках
Мікофін®
Таблетки 250 мг №14
Нобель
від
370,17
грн
в 442 аптеках
Знайти в аптеках
Пульцет®
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 40 мг №14
Нобель
від
178,98
грн
в 425 аптеках
Знайти в аптеках
Лансопрол®
Капсули 30 мг блістер №28
Нобель
від
209,58
грн
в 424 аптеках
Знайти в аптеках
Тійозид
Таблетки 8 мг блістер №20
Нобель
від
202,98
грн
в 415 аптеках
Знайти в аптеках
Лордес®
Таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №20
Нобель
від
165,03
грн
в 403 аптеках
Знайти в аптеках
Лансопрол®
Капсули 15 мг блістер №28
Нобель
від
124,89
грн
в 380 аптеках
Знайти в аптеках
Мелбек®
Розчин для ін'єкцій 15 мг ампула 1.5 мл №3
Нобель
від
166,25
грн
в 376 аптеках
Знайти в аптеках
1
2
3
4
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню