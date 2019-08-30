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Нобель80 препаратів

80 препаратів
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Анзибел®
Анзибел®
Пастилки блістер №30
Нобель
від 196,23 грн
в 879 аптеках
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Анзибел®
Анзибел®
Пастилки блістер зі смаком меду та лимону №30
Нобель
від 196,80 грн
в 841 аптеці
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Алора®
Алора®
Сироп флакон 100 мл №1
Нобель
від 139,11 грн
в 833 аптеках
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Тайлолфен® Хот
Тайлолфен® Хот
Порошок для орального розчину пакет 20 г №6
Нобель
від 155,88 грн
в 803 аптеках
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Анзибел®
Анзибел®
Пастилки блістер зі смаком ментолу №30
Нобель
від 193,28 грн
в 743 аптеках
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Мікофін®
Мікофін®
Спрей нашкірний 10 мг/г флакон 30 мл з розпилювачем №1
Нобель
від 209,49 грн
в 707 аптеках
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Мелбек®
Мелбек®
Таблетки 15 мг блістер №30
Нобель
від 495,90 грн
в 643 аптеках
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Етол Форт
Етол Форт
Таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №14
Нобель
від 240,30 грн
в 616 аптеках
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АЛОРА ФОРТЕ
АЛОРА ФОРТЕ
Таблетки, вкриті оболонкою 420 мг №30
Нобель
від 294,61 грн
в 586 аптеках
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Мікофін®
Мікофін®
Крем 10 мг/1 г туба 15 г №1
Нобель
від 137,20 грн
в 563 аптеках
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Мелбек®
Мелбек®
Таблетки 7,5 мг блістер №30
Нобель
від 235,10 грн
в 536 аптеках
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Ессобел®
Ессобел®
Таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №28
Нобель
від 469,76 грн
в 527 аптеках
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Ко-Ірбесан®
Ко-Ірбесан®
Таблетки, вкриті оболонкою 150 мг + 12,5 мг блістер №28
Нобель
від 277,42 грн
в 443 аптеках
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Мікофін®
Мікофін®
Таблетки 250 мг №14
Нобель
від 370,17 грн
в 442 аптеках
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Пульцет®
Пульцет®
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 40 мг №14
Нобель
від 178,98 грн
в 425 аптеках
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Лансопрол®
Лансопрол®
Капсули 30 мг блістер №28
Нобель
від 209,58 грн
в 424 аптеках
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Тійозид
Тійозид
Таблетки 8 мг блістер №20
Нобель
від 202,98 грн
в 415 аптеках
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Лордес®
Лордес®
Таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер №20
Нобель
від 165,03 грн
в 403 аптеках
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Лансопрол®
Лансопрол®
Капсули 15 мг блістер №28
Нобель
від 124,89 грн
в 380 аптеках
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Мелбек®
Мелбек®
Розчин для ін'єкцій 15 мг ампула 1.5 мл №3
Нобель
від 166,25 грн
в 376 аптеках
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