Київ
Антисептики
R02A A03
Дихлоробензиловий спирт
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R02
ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ГОРЛА
R02A
ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ГОРЛА
R02A A
Антисептики
R02A A03
Дихлоробензиловий спирт
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Стрепсілс® з ментолом та евкаліптом
Льодяники №24
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від
110,88
грн
в 969 аптеках
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Стрепсілс® з медом та лимоном
Льодяники №24
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від
94,62
грн
в 962 аптеках
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Стрепсілс® Плюс
Льодяники №16
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від
113,16
грн
в 955 аптеках
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Стрепсілс® для дітей 6+
Льодяники №24
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від
100,84
грн
в 918 аптеках
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Стрепсілс® Плюс
Спрей оромукозний флакон 20 мл з дозуючим пристроєм №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від
124,04
грн
в 904 аптеках
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Фортеза Лідо
Льодяники блістер зі смаком м'яти №24
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Немає в наявності
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Форма випуску
льодяники
спрей оромукозн.
Пакування
блістер
фл. 20 мл
Кількість штук в упаковці
1
16
24
Виробник
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Дельта Медікел Промоушнз АГ
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