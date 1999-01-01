Київ
Антисептики
R02A A03

Дихлоробензиловий спирт

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R02ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ГОРЛА
R02AПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ГОРЛА
R02A AАнтисептики
R02A A03Дихлоробензиловий спирт
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Стрепсілс® з ментолом та евкаліптом
Стрепсілс® з ментолом та евкаліптом
Льодяники №24
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від 110,88 грн
в 969 аптеках
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Стрепсілс® з медом та лимоном
Стрепсілс® з медом та лимоном
Льодяники №24
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від 94,62 грн
в 962 аптеках
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Стрепсілс® Плюс
Стрепсілс® Плюс
Льодяники №16
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від 113,16 грн
в 955 аптеках
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Стрепсілс® для дітей 6+
Стрепсілс® для дітей 6+
Льодяники №24
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від 100,84 грн
в 918 аптеках
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Стрепсілс® Плюс
Стрепсілс® Плюс
Спрей оромукозний флакон 20 мл з дозуючим пристроєм №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від 124,04 грн
в 904 аптеках
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Фортеза Лідо
Фортеза Лідо
Льодяники блістер зі смаком м'яти №24
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Немає в наявності
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