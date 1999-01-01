Київ
Антисептики
R02A A20
Різні антисептики
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R02
ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ГОРЛА
R02A
ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ГОРЛА
R02A A
Антисептики
R02A A20
Різні антисептики
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Лісобакт®
Льодяники пресовані блістер №30
Босналек
від
270,78
грн
в 985 аптеках
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Ісла-Моос
Пастилки 80 мг №30
Натурфарм
від
193,76
грн
в 963 аптеках
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Ісла-Мінт
Пастилки 100 мг блістер №30
Натурфарм
від
210,57
грн
в 956 аптеках
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Гексаспрей
Спрей оромукозний 750 мг флакон аерозольний 30 г №1
Лабораторії Бушара Рекордаті
від
253,00
грн
в 951 аптеці
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Стрепсілс® з вітаміном C зі смаком апельсина
Льодяники №24
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від
104,46
грн
в 950 аптеках
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Стрепсілс® без цукру, зі смаком лимона
Льодяники №16
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від
96,96
грн
в 948 аптеках
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Стрепсілс® Оригінальний
Льодяники №24
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від
95,68
грн
в 942 аптеках
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Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс
Таблетки для смоктання №24
Натурварен
від
88,70
грн
в 900 аптеках
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Каметон
Аерозоль балон 30 г №1
Мікрофарм
від
55,17
грн
в 886 аптеках
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Анзибел®
Пастилки блістер №30
Нобель
від
195,00
грн
в 867 аптеках
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Хепілор
Спрей для ротової порожнини флакон 50 мл №1
Фармак
від
134,13
грн
в 839 аптеках
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Анзибел®
Пастилки блістер зі смаком меду та лимону №30
Нобель
від
184,80
грн
в 836 аптеках
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Хепілор
Розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фармак
від
132,00
грн
в 831 аптеці
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Люгс®
Розчин для зовнішнього застосування 1 % контейнер 20 мл з механічним розпилювачем №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
126,00
грн
в 821 аптеці
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Лізак®
Таблетки для смоктання блістер зі смаком малини №20
Фармак
від
148,84
грн
в 814 аптеках
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Інгаліпт
Аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 мл з розпилювачем №1
Стома
від
66,24
грн
в 807 аптеках
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Йокс-Тева
Спрей для ротової порожнини флакон з механічним розпилювачем 30 мл №1
Тева Україна
від
193,93
грн
в 804 аптеках
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Лізак®
Таблетки для смоктання блістер зі смаком шоколаду №40
Фармак
від
251,66
грн
в 802 аптеках
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Септолете® тотал евкаліпт
Льодяники блістер №16
КРКА
від
155,36
грн
в 781 аптеці
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Лізак®
Таблетки для смоктання блістер зі смаком апельсину №20
Фармак
від
130,73
грн
в 767 аптеках
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Форма випуску
аер.
квітки
льодяники
льодяники пресовані
настойка д/зовн./внутр.застос.
настоянка
обполіскувач, порошок
пастилки
р-н
р-н д/зовн. застос.
р-н д/ротов. порожн.
розчин оромукозний
спрей
спрей д/ротов. порожн.
спрей оромукозн.
спрей оромукозн. і назал.
спрей оромукозн., р-н
табл.
табл. в/о
табл. д/розсмоктування
табл. д/смокт.
чай
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Дозування
0.1 г
0.2 мг
1 %
1.5 г
1.5 мг/мл + 5 мг/мл
2 мг/1 мл + 0.5 мг/1 мл
12.5 мг
25 г
25 мг
25 мл
40 г
50 г
50 мл
55 г
80 мг
100 мг
100 мл
330 мг/мл
750 мг
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Пакування
балон 25 г
балон 30 г
балон 30 мл
балон аер. 25 г
балон аер. алюм. 30 г
балон аер. алюм. 30 мл
балон алюм. 30 г
банка 125 мл
блістер
контейнер
контейнер 20 мл
контейнер 30 г
контурн. чарунк. уп.
пакет
пакет, в пачці
пакетик 1 г
пачка
стрип
фл.
фл. 20 мл
фл. 25 г
фл. 30 мл
фл. 50 мл
фл. 100 мл
фл. 120 мл
фл. cкляний з пульверизатором 50 мл
фл. аер. 30 г
фл. з мех. розпилювачем 30 мл
фл. з насосом-дозат. з розпил. 30 мл
фл. з пульверизатором 30 мл
фл. з пульверизатором 50 мл
фл. зі спрей-насосом 50 мл
фл. полім. з проб.-крап. та кр
фл. скляний 30 мл
фл. скляний 50 мл
фл. скляний 120 мл
фл. скляний 200 мл
фл.-крапельн.
фільтр-пакет
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Кількість штук в упаковці
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5
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20
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40
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Виробник
Bosnalijek
KRKA d.d. Novo Mesto
Klosterfrau Healthcare Group
Mapaex Consumer Healthcare Private Limited
Menarini Group
Naturwaren
Nobel
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Артериум Лтд
Астрафарм
Биолик
Босналек
Виола ФФ
Віола
Дарница
Дарниця ФФ
Джонсон и Джонсон Украина
ЗАТ "Ліктрави"
Завод медпрепаратів експериментальний ІБОНХ
Здоровье
Здоровье Группа компаний
Корпорація Здоров'я
Лабораторії Бушара Рекордаті
Лекхім
Лубнифарм
Микрофарм
Мікрофарм
Натурфарм
Нобель
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Олайнфарм
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Сандоз Украина
Стома
ТОВ "Тернофарм"
Тева Украина
Тева Україна
Тернофарм
Фармак
Фітофарм
Червона зірка
Юніфарма
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