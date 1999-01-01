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Антисептики
R02A A20

Різні антисептики

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R02ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ГОРЛА
R02AПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ГОРЛА
R02A AАнтисептики
R02A A20Різні антисептики
Сортування: По популярності
Лісобакт®
Лісобакт®
Льодяники пресовані блістер №30
Босналек
від 270,78 грн
в 985 аптеках
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Ісла-Моос
Ісла-Моос
Пастилки 80 мг №30
Натурфарм
від 193,76 грн
в 963 аптеках
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Ісла-Мінт
Ісла-Мінт
Пастилки 100 мг блістер №30
Натурфарм
від 210,57 грн
в 956 аптеках
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Гексаспрей
Гексаспрей
Спрей оромукозний 750 мг флакон аерозольний 30 г №1
Лабораторії Бушара Рекордаті
від 253,00 грн
в 951 аптеці
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Стрепсілс® з вітаміном C зі смаком апельсина
Стрепсілс® з вітаміном C зі смаком апельсина
Льодяники №24
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від 104,46 грн
в 950 аптеках
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Стрепсілс® без цукру, зі смаком лимона
Стрепсілс® без цукру, зі смаком лимона
Льодяники №16
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від 96,96 грн
в 948 аптеках
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Стрепсілс® Оригінальний
Стрепсілс® Оригінальний
Льодяники №24
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від 95,68 грн
в 942 аптеках
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Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс
Екстракт шавлії з вітаміном C Др. Тайсс
Таблетки для смоктання №24
Натурварен
від 88,70 грн
в 900 аптеках
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Каметон
Каметон
Аерозоль балон 30 г №1
Мікрофарм
від 55,17 грн
в 886 аптеках
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Анзибел®
Анзибел®
Пастилки блістер №30
Нобель
від 195,00 грн
в 867 аптеках
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Хепілор
Хепілор
Спрей для ротової порожнини флакон 50 мл №1
Фармак
від 134,13 грн
в 839 аптеках
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Анзибел®
Анзибел®
Пастилки блістер зі смаком меду та лимону №30
Нобель
від 184,80 грн
в 836 аптеках
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Хепілор
Хепілор
Розчин для ротової порожнини флакон 100 мл №1
Фармак
від 132,00 грн
в 831 аптеці
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Люгс®
Люгс®
Розчин для зовнішнього застосування 1 % контейнер 20 мл з механічним розпилювачем №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 126,00 грн
в 821 аптеці
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Лізак®
Лізак®
Таблетки для смоктання блістер зі смаком малини №20
Фармак
від 148,84 грн
в 814 аптеках
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Інгаліпт
Інгаліпт
Аерозоль балон аерозольний алюмінієвий 30 мл з розпилювачем №1
Стома
від 66,24 грн
в 807 аптеках
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Йокс-Тева
Йокс-Тева
Спрей для ротової порожнини флакон з механічним розпилювачем 30 мл №1
Тева Україна
від 193,93 грн
в 804 аптеках
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Лізак®
Лізак®
Таблетки для смоктання блістер зі смаком шоколаду №40
Фармак
від 251,66 грн
в 802 аптеках
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Септолете® тотал евкаліпт
Септолете® тотал евкаліпт
Льодяники блістер №16
КРКА
від 155,36 грн
в 781 аптеці
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Лізак®
Лізак®
Таблетки для смоктання блістер зі смаком апельсину №20
Фармак
від 130,73 грн
в 767 аптеках
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