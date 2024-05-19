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Анзибел® пастилки блістер, №30 - Київ (115548) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 968 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
244,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (1), блістер (2)
337,00
Економія: -106,90 грн
230,10 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1), блістер (1)
337,00
Економія: -106,90 грн
230,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
193,12 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (1)
204,21 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (1), блістер (2)
205,35 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
206,26 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (46), блістер (2)
192,66 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (2), блістер (2)
337,00
Економія: -106,90 грн
230,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
244,60 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (4)
276,20
Економія: -70,01 грн
206,19 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
204,13 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (3)
206,40 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
276,20
Економія: -70,01 грн
206,19 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1)
337,00
Економія: -106,90 грн
230,10 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1), блістер (2)
337,00
Економія: -106,90 грн
230,10 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Інститутська, 16
Всього: упаковка (1)
251,51 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (1)
337,00
Економія: -106,90 грн
230,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: пастилки (10)
253,73
Економія: -59,14 грн
194,59 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (3)
200,64 грн