Київ
НЕСТЕРОЇДНІ ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01A B
Похідні оцетової кислоти і споріднені сполуки
АТС Класифікація
M
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ
M01
ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01A
НЕСТЕРОЇДНІ ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01A B
Похідні оцетової кислоти і споріднені сполуки
M01A B01
Індометацин
M01A B05
Диклофенак
M01A B08
Етодолак
M01A B15
Кеторолак
M01A B16
Ацеклофенак
M01A B19**
Амтолметин гуацил
M01A B55
Диклофенак, комбінації
Сортування:
По популярності
Фільтр
Диклоберл® N 75
Розчин для ін'єкцій 75 мг ампула 3 мл №5
Berlin-Chemie AG
від
154,64
грн
в 998 аптеках
Знайти в аптеках
Олфен®-75
Розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №5
Тева Україна
від
408,90
грн
в 980 аптеках
Знайти в аптеках
Кетанов
Таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №100
S.C. Terapia S.A.
від
1156,20
грн
в 972 аптеках
Знайти в аптеках
Диклоберл® 100
Супозиторії 100 мг №10
Berlin-Chemie AG
від
163,50
грн
в 960 аптеках
Знайти в аптеках
Кетанов
Розчин для ін'єкцій 30 мг/мл ампула 1 мл №10
S.C. Terapia S.A.
від
365,10
грн
в 956 аптеках
Знайти в аптеках
Фламідез®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Organosyn Life Sciences
від
247,83
грн
в 928 аптеках
Знайти в аптеках
Диклоберл® 50
Супозиторії 50 мг блістер №10
Berlin-Chemie AG
від
113,50
грн
в 925 аптеках
Знайти в аптеках
Диклоберл® Ретард
Капсули тверді пролоногваної дії 100 мг №20
Berlin-Chemie AG
від
159,20
грн
в 919 аптеках
Знайти в аптеках
Аертал®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №60
Гедеон Ріхтер
від
610,40
грн
в 911 аптеці
Знайти в аптеках
Кетолонг-Дарниця®
Таблетки 10 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
від
90,64
грн
в 908 аптеках
Знайти в аптеках
Олфен®-100 СР Депокапс
Капсули подовженої дії 100 мг №20
Тева Україна
від
416,76
грн
в 898 аптеках
Знайти в аптеках
Диклофенак
Супозиторії ректальні 0,1 г №10
Лекхім-Харків
від
37,90
грн
в 898 аптеках
Знайти в аптеках
Наклофен
Розчин для ін'єкцій 75 мг ампула 3 мл №5
КРКА
від
162,97
грн
в 890 аптеках
Знайти в аптеках
Ортофен-Здоров'я форте
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 50 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
від
20,76
грн
в 888 аптеках
Знайти в аптеках
Натрію диклофенак-КВ
Капсули тверді 25 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від
30,33
грн
в 885 аптеках
Знайти в аптеках
Наклофен Дуо
Капсули 75 мг блістер №20
КРКА
від
205,00
грн
в 885 аптеках
Знайти в аптеках
Кеторол
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №20
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
від
144,28
грн
в 845 аптеках
Знайти в аптеках
Кетолонг-Дарниця®
Розчин для ін'єкцій 30 мг/мл ампула 1 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від
231,94
грн
в 833 аптеках
Знайти в аптеках
Диклофенак-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 3 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від
110,64
грн
в 810 аптеках
Знайти в аптеках
Аргетт Дуо
Капсули тверді з модифікованим вивільненням 75 мг блістер №20
Дельта Медікел
від
125,44
грн
в 801 аптеці
Знайти в аптеках
1
2
3
4
5
...
7
Форма випуску
гран.
гран. д/орал. р-ну
капс.
капс. подовж. дії
капс. ректал.
капс. тверд.
капс. тверд. з модиф. вивільн.
капс. тверд. пролонг. дії
капс. тверді кишково-розч.
пор. д/орал. сусп.
пор. д/оральн. р-ну
р-н д/ін.
спрей назал. доз.
суп.
суп. ректал.
табл.
табл. в/о
табл. в/о кишково-розч.
табл. в/плівк. обол.
табл. в/цукров. обол.
табл. гастрорезист.
табл. з модиф. вивільн.
табл. кишково-розч.
табл. пролонг. в/плівк. обол.
табл. пролонг. дії
табл. пролонг. дії, в/о
табл., дисперг. в рот. порожн.
Показати всі
Дозування
0.1 г
0.01 г
0.05 г
0.025 г
2.5 %
10 мг
15.75 мг/доза
25 мг
25 мг/мл
30 мг
30 мг/мл
50 мг
75 мг
75 мг + 20 мг
75 мг/3 мл
100 мг
150 мг
200 мг
400 мг
600 мг
Показати всі
Пакування
амп. 1 мл
амп. 2 мл
амп. 3 мл
блістер
контурн. чарунк. уп.
пакет
саше
саше 1 г
саше 2 г
стрип
фл. 1 мл
фл. 4 мл
Показати всі
Кількість штук в упаковці
1
3
5
6
10
14
20
21
25
28
30
50
60
100
200
Показати всі
Виробник
Aspiro Pharma Limited
Delta Medical Promotions AG
Genom Biotech
Meda Pharma
Menarini Group
Nabros Pharma
Novartis Pharma
Organosyn Life Sciences
S.C. Terapia S.A.
Sandoz
Scan Biotech
Stada
Євро Лайфкер
Євро-Фарма Iнтернешнл
Іпка
Абрил Формулейшнз
Брос
Брюфармекспорт с.п.р.л.
Вітаміни
Г.Л. Фарма ГмбХ
Гедеон Ріхтер
Гледфарм
Гріндекс
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Дарниця ФФ
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Здоровье
КРКА
Київський вітамінний завод
Корпорація Здоров'я
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
Лекхім-Харків
Лубнифарм
Лубныфарм
Медокемі Лтд
Монфарм
Мікрохім
Нижфарм
Нобель
Новартіс
Новартіс Фарма
ООО "Фармасел"
Софарма
Стада
Тева Украина
Тева Україна
Технолог
Уорлд Медицин
Фармак
Фармліга
Червона зірка
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
Показати всі
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню