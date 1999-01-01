Київ
НЕСТЕРОЇДНІ ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01A B

Похідні оцетової кислоти і споріднені сполуки

АТС Класифікація

MЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ

M01ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01AНЕСТЕРОЇДНІ ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01A BПохідні оцетової кислоти і споріднені сполуки
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Диклоберл® N 75
Диклоберл® N 75
Розчин для ін'єкцій 75 мг ампула 3 мл №5
Berlin-Chemie AG
від 154,64 грн
в 998 аптеках
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Олфен®-75
Олфен®-75
Розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №5
Тева Україна
від 408,90 грн
в 980 аптеках
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Кетанов
Кетанов
Таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №100
S.C. Terapia S.A.
від 1156,20 грн
в 972 аптеках
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Диклоберл® 100
Диклоберл® 100
Супозиторії 100 мг №10
Berlin-Chemie AG
від 163,50 грн
в 960 аптеках
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Кетанов
Кетанов
Розчин для ін'єкцій 30 мг/мл ампула 1 мл №10
S.C. Terapia S.A.
від 365,10 грн
в 956 аптеках
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Фламідез®
Фламідез®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Organosyn Life Sciences
від 247,83 грн
в 928 аптеках
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Диклоберл® 50
Диклоберл® 50
Супозиторії 50 мг блістер №10
Berlin-Chemie AG
від 113,50 грн
в 925 аптеках
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Диклоберл® Ретард
Диклоберл® Ретард
Капсули тверді пролоногваної дії 100 мг №20
Berlin-Chemie AG
від 159,20 грн
в 919 аптеках
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Аертал®
Аертал®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №60
Гедеон Ріхтер
від 610,40 грн
в 911 аптеці
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Кетолонг-Дарниця®
Кетолонг-Дарниця®
Таблетки 10 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
від 90,64 грн
в 908 аптеках
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Олфен®-100 СР Депокапс
Олфен®-100 СР Депокапс
Капсули подовженої дії 100 мг №20
Тева Україна
від 416,76 грн
в 898 аптеках
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Диклофенак
Диклофенак
Супозиторії ректальні 0,1 г №10
Лекхім-Харків
від 37,90 грн
в 898 аптеках
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Наклофен
Наклофен
Розчин для ін'єкцій 75 мг ампула 3 мл №5
КРКА
від 162,97 грн
в 890 аптеках
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Ортофен-Здоров'я форте
Ортофен-Здоров'я форте
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 50 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
від 20,76 грн
в 888 аптеках
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Натрію диклофенак-КВ
Натрію диклофенак-КВ
Капсули тверді 25 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від 30,33 грн
в 885 аптеках
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Наклофен Дуо
Наклофен Дуо
Капсули 75 мг блістер №20
КРКА
від 205,00 грн
в 885 аптеках
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Кеторол
Кеторол
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №20
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
від 144,28 грн
в 845 аптеках
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Кетолонг-Дарниця®
Кетолонг-Дарниця®
Розчин для ін'єкцій 30 мг/мл ампула 1 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від 231,94 грн
в 833 аптеках
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Диклофенак-Дарниця
Диклофенак-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 3 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від 110,64 грн
в 810 аптеках
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Аргетт Дуо
Аргетт Дуо
Капсули тверді з модифікованим вивільненням 75 мг блістер №20
Дельта Медікел
від 125,44 грн
в 801 аптеці
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