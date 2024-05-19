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Алмірал розчин для ін'єкцій 75 мг ампула 3 мл, №10 - Київ (25511) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 666 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
247,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (1), ампула (9)
272,60
Економія: -51,10 грн
221,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
228,37 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: ампула (9)
232,50 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3), ампула (1)
233,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
226,32 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (20), ампула (5)
216,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
247,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: ампула (9)
222,05 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (2), ампула (7)
228,40 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
253,43
Економія: -29,56 грн
223,87 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: ампула (8)
247,60
Економія: -26,10 грн
221,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (1)
274,70
Економія: -61,99 грн
212,71 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: ампула (3)
215,70 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: ампула (5)
235,80 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (1)
247,22
Економія: -28,84 грн
218,38 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
Всього: упаковка (1), ампула (2)
216,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Всього: ампула (5)
266,30
Економія: -44,80 грн
221,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (2), ампула (5)
291,70
Економія: -77,66 грн
214,04 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (1)
242,11
Економія: -8,92 грн
233,19 грн