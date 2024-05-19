Алмірал розчин для ін'єкцій 75 мг ампула 3 мл, №10 - Київ (25511) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 666 аптеках
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (300)
Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (1), ампула (9)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: ампула (9)
Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (3), ампула (1)
Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (20), ампула (5)
Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (300)
Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: ампула (9)
Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (2), ампула (7)
Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
Фармація
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: ампула (8)
Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, пл. Бесарабська, 7
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: ампула (3)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: ампула (5)
Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Фармація
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1), ампула (2)
Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: ампула (5)
Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (2), ампула (5)
Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Басейна, 15