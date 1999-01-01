Київ
Похідні оцетової кислоти і споріднені сполуки
M01A B15
Кеторолак
АТС Класифікація
M
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ
M01
ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01A
НЕСТЕРОЇДНІ ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01A B
Похідні оцетової кислоти і споріднені сполуки
M01A B15
Кеторолак
Сортування:
По популярності
Фільтр
Кетанов
Таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №100
S.C. Terapia S.A.
від
1156,20
грн
в 972 аптеках
Знайти в аптеках
Кетанов
Розчин для ін'єкцій 30 мг/мл ампула 1 мл №10
S.C. Terapia S.A.
від
365,10
грн
в 956 аптеках
Знайти в аптеках
Кетолонг-Дарниця®
Таблетки 10 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
від
90,64
грн
в 908 аптеках
Знайти в аптеках
Кеторол
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №20
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
від
144,28
грн
в 845 аптеках
Знайти в аптеках
Кетолонг-Дарниця®
Розчин для ін'єкцій 30 мг/мл ампула 1 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від
231,94
грн
в 833 аптеках
Знайти в аптеках
Кетанов
Таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №10
S.C. Terapia S.A.
від
125,00
грн
в 644 аптеках
Знайти в аптеках
Кеторол Експрес
Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер №10
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
від
105,25
грн
в 639 аптеках
Знайти в аптеках
Амбіт®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №10
Фармак
від
83,00
грн
в 610 аптеках
Знайти в аптеках
Амбіт®
Розчин для ін'єкцій 30 мг/мл ампула 1 мл у блістері у пачці №10
Фармак
від
212,77
грн
в 583 аптеках
Знайти в аптеках
Кеторол
Розчин для ін'єкцій 30 мг ампула 1 мл №10
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
від
170,71
грн
в 500 аптеках
Знайти в аптеках
Кетолак
Таблетки 10 мг блістер №10
Київський вітамінний завод
від
44,10
грн
в 390 аптеках
Знайти в аптеках
Кеторолак-Здоров'я
Розчин для ін'єкцій 30 мг/мл ампула 1 мл у блістері у коробках №10
Корпорація Здоров'я
від
149,10
грн
в 291 аптеці
Знайти в аптеках
Блокпейн
Розчин для ін'єкцій 30 мг/мл ампула 1 мл №10
Лекхім-Харків
від
351,92
грн
в 288 аптеках
Знайти в аптеках
Медролгін
Розчин для ін'єкцій 30 мг/мл ампула 1 мл №5
Уорлд Медицин
від
159,17
грн
в 172 аптеках
Знайти в аптеках
Кеторолак-Мікрохім
Розчин для ін'єкцій 30 мг/мл ампула 1 мл у касеті у пачці №10
Мікрохім
від
157,43
грн
в 142 аптеках
Знайти в аптеках
Кеторолак-Лубнифарм
Розчин для ін'єкцій 30 мг/мл ампула 1 мл пачка картонна №10
Лубнифарм
від
166,80
грн
в 132 аптеках
Знайти в аптеках
Кетальгин®
Таблетки 0,01 г блістер тм baum pharm №10
Лекхім-Харків
від
127,94
грн
в 123 аптеках
Знайти в аптеках
Кетанікс
Розчин для ін'єкцій 30 мг/мл ампула 1 мл пачка №10
Лекхім-Харків
від
368,57
грн
в 40 аптеках
Знайти в аптеках
Кеторолак-Здоров'я
Таблетки 10 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
від
47,60
грн
в 21 аптеці
Знайти в аптеках
Кетальгин®
Таблетки 0,01 г блістер №10
Лекхім-Харків
від
52,30
грн
в 15 аптеках
Знайти в аптеках
1
2
Форма випуску
р-н д/ін.
спрей назал. доз.
табл.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
табл., дисперг. в рот. порожн.
Показати всі
Дозування
0.01 г
10 мг
15.75 мг/доза
30 мг
30 мг/мл
Пакування
амп. 1 мл
блістер
контурн. чарунк. уп.
фл. 1 мл
фл. 4 мл
Кількість штук в упаковці
1
5
10
20
100
Виробник
Aspiro Pharma Limited
S.C. Terapia S.A.
Гріндекс
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Дарниця ФФ
Київський вітамінний завод
Корпорація Здоров'я
Лекхім-Харків
Лубнифарм
Лубныфарм
Мікрохім
Уорлд Медицин
Фармак
Показати всі
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню