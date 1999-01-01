Київ
Похідні оцетової кислоти і споріднені сполуки
M01A B15

Кеторолак

АТС Класифікація

MЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ

M01ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01AНЕСТЕРОЇДНІ ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01A BПохідні оцетової кислоти і споріднені сполуки
M01A B15Кеторолак
Сортування: По популярності
Кетанов
Кетанов
Таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №100
S.C. Terapia S.A.
від 1156,20 грн
в 972 аптеках
Знайти в аптеках
Кетанов
Кетанов
Розчин для ін'єкцій 30 мг/мл ампула 1 мл №10
S.C. Terapia S.A.
від 365,10 грн
в 956 аптеках
Знайти в аптеках
Кетолонг-Дарниця®
Кетолонг-Дарниця®
Таблетки 10 мг контурна чарункова упаковка №10
Дарниця ФФ
від 90,64 грн
в 908 аптеках
Знайти в аптеках
Кеторол
Кеторол
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №20
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
від 144,28 грн
в 845 аптеках
Знайти в аптеках
Кетолонг-Дарниця®
Кетолонг-Дарниця®
Розчин для ін'єкцій 30 мг/мл ампула 1 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від 231,94 грн
в 833 аптеках
Знайти в аптеках
Кетанов
Кетанов
Таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №10
S.C. Terapia S.A.
від 125,00 грн
в 644 аптеках
Знайти в аптеках
Кеторол Експрес
Кеторол Експрес
Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер №10
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
від 105,25 грн
в 639 аптеках
Знайти в аптеках
Амбіт®
Амбіт®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №10
Фармак
від 83,00 грн
в 610 аптеках
Знайти в аптеках
Амбіт®
Амбіт®
Розчин для ін'єкцій 30 мг/мл ампула 1 мл у блістері у пачці №10
Фармак
від 212,77 грн
в 583 аптеках
Знайти в аптеках
Кеторол
Кеторол
Розчин для ін'єкцій 30 мг ампула 1 мл №10
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
від 170,71 грн
в 500 аптеках
Знайти в аптеках
Кетолак
Кетолак
Таблетки 10 мг блістер №10
Київський вітамінний завод
від 44,10 грн
в 390 аптеках
Знайти в аптеках
Кеторолак-Здоров'я
Кеторолак-Здоров'я
Розчин для ін'єкцій 30 мг/мл ампула 1 мл у блістері у коробках №10
Корпорація Здоров'я
від 149,10 грн
в 291 аптеці
Знайти в аптеках
Блокпейн
Блокпейн
Розчин для ін'єкцій 30 мг/мл ампула 1 мл №10
Лекхім-Харків
від 351,92 грн
в 288 аптеках
Знайти в аптеках
Медролгін
Медролгін
Розчин для ін'єкцій 30 мг/мл ампула 1 мл №5
Уорлд Медицин
від 159,17 грн
в 172 аптеках
Знайти в аптеках
Кеторолак-Мікрохім
Кеторолак-Мікрохім
Розчин для ін'єкцій 30 мг/мл ампула 1 мл у касеті у пачці №10
Мікрохім
від 157,43 грн
в 142 аптеках
Знайти в аптеках
Кеторолак-Лубнифарм
Кеторолак-Лубнифарм
Розчин для ін'єкцій 30 мг/мл ампула 1 мл пачка картонна №10
Лубнифарм
від 166,80 грн
в 132 аптеках
Знайти в аптеках
Кетальгин®
Кетальгин®
Таблетки 0,01 г блістер тм baum pharm №10
Лекхім-Харків
від 127,94 грн
в 123 аптеках
Знайти в аптеках
Кетанікс
Кетанікс
Розчин для ін'єкцій 30 мг/мл ампула 1 мл пачка №10
Лекхім-Харків
від 368,57 грн
в 40 аптеках
Знайти в аптеках
Кеторолак-Здоров'я
Кеторолак-Здоров'я
Таблетки 10 мг блістер №10
Корпорація Здоров'я
від 47,60 грн
в 21 аптеці
Знайти в аптеках
Кетальгин®
Кетальгин®
Таблетки 0,01 г блістер №10
Лекхім-Харків
від 52,30 грн
в 15 аптеках
Знайти в аптеках
12
ГоловнаКошикОбране