Київ
Похідні оцетової кислоти і споріднені сполуки
M01A B16
Ацеклофенак
АТС Класифікація
M
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ
M01
ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01A
НЕСТЕРОЇДНІ ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01A B
Похідні оцетової кислоти і споріднені сполуки
M01A B16
Ацеклофенак
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Аертал®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №60
Гедеон Ріхтер
від
610,40
грн
в 911 аптеці
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Діклотол®
Таблетки, вкриті оболонкою 100 мг блістер №100
Гледфарм
від
767,22
грн
в 762 аптеках
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Аертал®
Порошок для оральної суспензії 100 мг пакет №20
Гедеон Ріхтер
від
293,47
грн
в 617 аптеках
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Олфен®-АФ
Таблетки з модифікованим вивільненням 200 мг блістер у картонній коробці №10
Тева Україна
від
177,73
грн
в 570 аптеках
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Діклотол®
Гранули 100 мг саше 1 г №20
Гледфарм
від
171,95
грн
в 382 аптеках
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Олфен®-АФ
Таблетки з модифікованим вивільненням 200 мг блістер у картонній коробці №30
Тева Україна
від
494,00
грн
в 113 аптеках
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Зеродол
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №30
Іпка
від
219,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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Аертал®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №20
Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
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Діклотол®
Таблетки, вкриті оболонкою 100 мг блістер №30
Гледфарм
Немає в наявності
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Форма випуску
гран.
пор. д/орал. сусп.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
табл. з модиф. вивільн.
Дозування
100 мг
200 мг
Пакування
блістер
пакет
саше 1 г
Кількість штук в упаковці
10
20
30
60
100
Виробник
Іпка
Гедеон Ріхтер
Гледфарм
Тева Україна
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