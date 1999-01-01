Київ
Похідні оцетової кислоти і споріднені сполуки
M01A B16

Ацеклофенак

АТС Класифікація

MЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ

M01ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01AНЕСТЕРОЇДНІ ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01A BПохідні оцетової кислоти і споріднені сполуки
M01A B16Ацеклофенак
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Аертал®
Аертал®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №60
Гедеон Ріхтер
від 610,40 грн
в 911 аптеці
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Діклотол®
Діклотол®
Таблетки, вкриті оболонкою 100 мг блістер №100
Гледфарм
від 767,22 грн
в 762 аптеках
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Аертал®
Аертал®
Порошок для оральної суспензії 100 мг пакет №20
Гедеон Ріхтер
від 293,47 грн
в 617 аптеках
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Олфен®-АФ
Олфен®-АФ
Таблетки з модифікованим вивільненням 200 мг блістер у картонній коробці №10
Тева Україна
від 177,73 грн
в 570 аптеках
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Діклотол®
Діклотол®
Гранули 100 мг саше 1 г №20
Гледфарм
від 171,95 грн
в 382 аптеках
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Олфен®-АФ
Олфен®-АФ
Таблетки з модифікованим вивільненням 200 мг блістер у картонній коробці №30
Тева Україна
від 494,00 грн
в 113 аптеках
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Зеродол
Зеродол
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №30
Іпка
від 219,00 грн
в 1 аптеці інших міст
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Аертал®
Аертал®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер №20
Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
Діклотол®
Діклотол®
Таблетки, вкриті оболонкою 100 мг блістер №30
Гледфарм
Немає в наявності
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