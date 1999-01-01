Київ
Похідні оцетової кислоти і споріднені сполуки
M01A B01
Індометацин
АТС Класифікація
M
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ
M01
ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01A
НЕСТЕРОЇДНІ ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01A B
Похідні оцетової кислоти і споріднені сполуки
M01A B01
Індометацин
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Індометацин Софарма
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 25 мг блістер у картонній коробці №30
Софарма
від
40,11
грн
в 727 аптеках
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Індометацин-Здоров'я
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 25 мг блістер у коробці №30
Корпорація Здоров'я
від
32,00
грн
в 171 аптеці
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Індометацин Софарма
Супозиторії 50 мг стрип №6
Софарма
від
26,54
грн
в 57 аптеках
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Метиндол ретард
Таблетки 75 мг блістер №25
Меда Фарма
Немає в наявності
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Метиндол ретард
Таблетки 75 мг блістер №50
Меда Фарма
Немає в наявності
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Форма випуску
суп.
табл.
табл. в/о кишково-розч.
Дозування
25 мг
50 мг
75 мг
Пакування
блістер
стрип
Кількість штук в упаковці
6
25
30
50
Виробник
Meda Pharma
Корпорація Здоров'я
Софарма
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