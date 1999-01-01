Київ
Похідні оцетової кислоти і споріднені сполуки
M01A B01

Індометацин

АТС Класифікація

MЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ

M01ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01AНЕСТЕРОЇДНІ ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01A BПохідні оцетової кислоти і споріднені сполуки
M01A B01Індометацин
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Індометацин Софарма
Індометацин Софарма
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 25 мг блістер у картонній коробці №30
Софарма
від 40,11 грн
в 727 аптеках
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Індометацин-Здоров'я
Індометацин-Здоров'я
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 25 мг блістер у коробці №30
Корпорація Здоров'я
від 32,00 грн
в 171 аптеці
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Індометацин Софарма
Індометацин Софарма
Супозиторії 50 мг стрип №6
Софарма
від 26,54 грн
в 57 аптеках
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Метиндол ретард
Метиндол ретард
Таблетки 75 мг блістер №25
Меда Фарма
Немає в наявності
Метиндол ретард
Метиндол ретард
Таблетки 75 мг блістер №50
Меда Фарма
Немає в наявності
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