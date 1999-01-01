Київ
Похідні оцетової кислоти і споріднені сполуки
M01A B55
Диклофенак, комбінації
АТС Класифікація
M
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ
M01
ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01A
НЕСТЕРОЇДНІ ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01A B
Похідні оцетової кислоти і споріднені сполуки
M01A B55
Диклофенак, комбінації
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Олфен®-75
Розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №5
Тева Україна
від
408,90
грн
в 980 аптеках
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Фламідез®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Organosyn Life Sciences
від
247,83
грн
в 928 аптеках
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Фаніган
Таблетки №100
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від
469,20
грн
в 777 аптеках
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Нейродикловіт
Капсули блістер №30
Г.Л. Фарма
від
276,90
грн
в 728 аптеках
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Бол-Ран®
Таблетки блістер №100
Скан Біотек
від
521,00
грн
в 679 аптеках
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Долоксен
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №100
Євро Лайфкер
від
492,00
грн
в 602 аптеках
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Доларен®
Таблетки №100
Наброс Фарма
від
536,32
грн
в 464 аптеках
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Тилда®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою стрип №200
Дженом Біотек
від
850,00
грн
в 348 аптеках
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Диклокаїн
Розчин для ін'єкцій ампула 2 мл в коробці з перегородками №10
Здоров'я ФК
від
129,64
грн
в 335 аптеках
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Дуодіклаза
Капсули тверді з модифікованим вивільненням 75 мг + 20 мг блістер №20
Фармліга
від
451,37
грн
в 27 аптеках
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Дикласел
Розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №5
ООО "Фармасел"
від
361,50
грн
в 19 аптеках
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Фламідез®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №10
Organosyn Life Sciences
Немає в наявності
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Форма випуску
капс.
капс. тверд. з модиф. вивільн.
р-н д/ін.
табл.
табл. в/плівк. обол.
Дозування
75 мг + 20 мг
Пакування
амп. 2 мл
блістер
стрип
Кількість штук в упаковці
5
10
20
30
100
200
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Виробник
Genom Biotech
Nabros Pharma
Organosyn Life Sciences
Scan Biotech
Євро Лайфкер
Г.Л. Фарма ГмбХ
Здоровье
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
ООО "Фармасел"
Тева Украина
Фармліга
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