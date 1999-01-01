Київ
Похідні оцетової кислоти і споріднені сполуки
M01A B55

Диклофенак, комбінації

АТС Класифікація

MЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ

M01ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01AНЕСТЕРОЇДНІ ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01A BПохідні оцетової кислоти і споріднені сполуки
M01A B55Диклофенак, комбінації
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Олфен®-75
Олфен®-75
Розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №5
Тева Україна
від 408,90 грн
в 980 аптеках
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Фламідез®
Фламідез®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Organosyn Life Sciences
від 247,83 грн
в 928 аптеках
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Фаніган
Фаніган
Таблетки №100
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від 469,20 грн
в 777 аптеках
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Нейродикловіт
Нейродикловіт
Капсули блістер №30
Г.Л. Фарма
від 276,90 грн
в 728 аптеках
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Бол-Ран®
Бол-Ран®
Таблетки блістер №100
Скан Біотек
від 521,00 грн
в 679 аптеках
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Долоксен
Долоксен
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №100
Євро Лайфкер
від 492,00 грн
в 602 аптеках
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Доларен®
Доларен®
Таблетки №100
Наброс Фарма
від 536,32 грн
в 464 аптеках
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Тилда®
Тилда®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою стрип №200
Дженом Біотек
від 850,00 грн
в 348 аптеках
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Диклокаїн
Диклокаїн
Розчин для ін'єкцій ампула 2 мл в коробці з перегородками №10
Здоров'я ФК
від 129,64 грн
в 335 аптеках
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Дуодіклаза
Дуодіклаза
Капсули тверді з модифікованим вивільненням 75 мг + 20 мг блістер №20
Фармліга
від 451,37 грн
в 27 аптеках
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Дикласел
Дикласел
Розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №5
ООО "Фармасел"
від 361,50 грн
в 19 аптеках
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Фламідез®
Фламідез®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №10
Organosyn Life Sciences
Немає в наявності
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