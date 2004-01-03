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Виробник: Medochemie Limited

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01030, Київ, вул. І. Франка, 15А
+380444675278
+380444675278
www.medochemie.com
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Знайдено: 18 препаратів
Азептил розчин для ін'єкцій, 500 мг/5 мл, ампула, 5 мл, № 10; Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
Азептил Розчин для ін'єкцій, 500 мг/5 мл, ампула, 5 мл, № 10 Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
В 5 аптеках
від 605,80 грн
Ціни в аптеках
Аксетин порошок для приготування ін'єкційного розчину, 0,75 г, флакон, № 10; Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
Аксетин Порошок для приготування ін'єкційного розчину, 0,75 г, флакон, № 10 Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
В 11 аптеках
від 508,00 грн
Ціни в аптеках
Аксетин порошок для приготування ін'єкційного розчину, 1,5 г, флакон, № 10; Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
Аксетин Порошок для приготування ін'єкційного розчину, 1,5 г, флакон, № 10 Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
В 20 аптеках
від 978,72 грн
Ціни в аптеках
Аксетин таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 250 мг, стрип, № 10; Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
Аксетин Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 250 мг, стрип, № 10 Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
В 22 аптеках
від 152,60 грн
Ціни в аптеках
Аксетин таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 10; Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
Аксетин Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 10 Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
В 148 аптеках
від 226,45 грн
Ціни в аптеках
Алмірал розчин для ін'єкцій, 75 мг, ампула, 3 мл, № 5; Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
Алмірал Розчин для ін'єкцій, 75 мг, ампула, 3 мл, № 5 Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
В 359 аптеках
від 98,06 грн
Ціни в аптеках
Алмірал розчин для ін'єкцій, 75 мг, ампула, 3 мл, № 10; Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
Алмірал Розчин для ін'єкцій, 75 мг, ампула, 3 мл, № 10 Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
В 667 аптеках
від 160,19 грн
Ціни в аптеках
Апоніл таблетки, 100 мг, блістер, № 20; Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
Апоніл Таблетки, 100 мг, блістер, № 20 Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
В 643 аптеках
від 72,08 грн
Ціни в аптеках
Бетак таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30; Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
Бетак Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30 Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
В 407 аптеках
від 129,58 грн
Ціни в аптеках
Бетак таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 30; Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
Бетак Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 30 Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
В 822 аптеках
від 230,54 грн
Ціни в аптеках
БІОМАКС ОМЕГА 3 капсули, флакон, № 30; Agetis Supplements
БІОМАКС ОМЕГА 3 Капсули, флакон, № 30 Agetis Supplements
В 103 аптеках інших міст
від 280,20 грн
Ціни в інших містах
Зікалор таблетки, 10 мг, блістер, № 30; Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
Зікалор Таблетки, 10 мг, блістер, № 30 Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
В 99 аптеках
від 314,01 грн
Ціни в аптеках
Зікалор таблетки, 15 мг, блістер, № 30; Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
Зікалор Таблетки, 15 мг, блістер, № 30 Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
В 35 аптеках
від 366,10 грн
Ціни в аптеках
КАНТАЛІН МІКРО таблетки, вкриті плівковою оболонкою, блістер, у картонній упаковці, у картонній упаковці, № 64; Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
КАНТАЛІН МІКРО Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, блістер, у картонній упаковці, у картонній упаковці, № 64 Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
В 199 аптеках
від 243,63 грн
Ціни в аптеках
Лігато® капсули тверді, 75 мг, блістер, № 21; Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
Лігато® Капсули тверді, 75 мг, блістер, № 21 Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
В 271 аптеці
від 237,28 грн
Ціни в аптеках
Лігато® капсули тверді, 150 мг, блістер, № 21; Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
Лігато® Капсули тверді, 150 мг, блістер, № 21 Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
В 55 аптеках
від 325,58 грн
Ціни в аптеках
Медаксон порошок для приготування ін'єкційного розчину, 1 г, флакон, № 10; Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
Медаксон Порошок для приготування ін'єкційного розчину, 1 г, флакон, № 10 Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
В 271 аптеці
від 220,00 грн
Ціни в аптеках
Медаксон порошок для приготування ін'єкційного розчину, 2 г, флакон, № 10; Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
Медаксон Порошок для приготування ін'єкційного розчину, 2 г, флакон, № 10 Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
В 34 аптеках
від 291,54 грн
Ціни в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції
01030, Київ, вул. І. Франка, 15А
+380444675278
+380444675278
www.medochemie.com
Знайдено: 18 препаратів
Азептил розчин для ін'єкцій, 500 мг/5 мл, ампула, 5 мл, № 10; Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
Азептил Розчин для ін'єкцій, 500 мг/5 мл, ампула, 5 мл, № 10 Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
В 5 аптеках
від 605,80 грн
Ціни в аптеках
Аксетин порошок для приготування ін'єкційного розчину, 0,75 г, флакон, № 10; Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
Аксетин Порошок для приготування ін'єкційного розчину, 0,75 г, флакон, № 10 Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
В 11 аптеках
від 508,00 грн
Ціни в аптеках
Аксетин порошок для приготування ін'єкційного розчину, 1,5 г, флакон, № 10; Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
Аксетин Порошок для приготування ін'єкційного розчину, 1,5 г, флакон, № 10 Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
В 20 аптеках
від 978,72 грн
Ціни в аптеках
Аксетин таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 250 мг, стрип, № 10; Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
Аксетин Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 250 мг, стрип, № 10 Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
В 22 аптеках
від 152,60 грн
Ціни в аптеках
Аксетин таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 10; Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
Аксетин Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 10 Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
В 148 аптеках
від 226,45 грн
Ціни в аптеках
Алмірал розчин для ін'єкцій, 75 мг, ампула, 3 мл, № 5; Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
Алмірал Розчин для ін'єкцій, 75 мг, ампула, 3 мл, № 5 Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
В 359 аптеках
від 98,06 грн
Ціни в аптеках
Алмірал розчин для ін'єкцій, 75 мг, ампула, 3 мл, № 10; Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
Алмірал Розчин для ін'єкцій, 75 мг, ампула, 3 мл, № 10 Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
В 667 аптеках
від 160,19 грн
Ціни в аптеках
Апоніл таблетки, 100 мг, блістер, № 20; Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
Апоніл Таблетки, 100 мг, блістер, № 20 Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
В 643 аптеках
від 72,08 грн
Ціни в аптеках
Бетак таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30; Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
Бетак Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 10 мг, блістер, № 30 Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
В 407 аптеках
від 129,58 грн
Ціни в аптеках
Бетак таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 30; Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
Бетак Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 30 Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
В 822 аптеках
від 230,54 грн
Ціни в аптеках
БІОМАКС ОМЕГА 3 капсули, флакон, № 30; Agetis Supplements
БІОМАКС ОМЕГА 3 Капсули, флакон, № 30 Agetis Supplements
В 103 аптеках інших міст
від 280,20 грн
Ціни в інших містах
Зікалор таблетки, 10 мг, блістер, № 30; Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
Зікалор Таблетки, 10 мг, блістер, № 30 Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
В 99 аптеках
від 314,01 грн
Ціни в аптеках
Зікалор таблетки, 15 мг, блістер, № 30; Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
Зікалор Таблетки, 15 мг, блістер, № 30 Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
В 35 аптеках
від 366,10 грн
Ціни в аптеках
КАНТАЛІН МІКРО таблетки, вкриті плівковою оболонкою, блістер, у картонній упаковці, у картонній упаковці, № 64; Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
КАНТАЛІН МІКРО Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, блістер, у картонній упаковці, у картонній упаковці, № 64 Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
В 199 аптеках
від 243,63 грн
Ціни в аптеках
Лігато® капсули тверді, 75 мг, блістер, № 21; Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
Лігато® Капсули тверді, 75 мг, блістер, № 21 Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
В 271 аптеці
від 237,28 грн
Ціни в аптеках
Лігато® капсули тверді, 150 мг, блістер, № 21; Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
Лігато® Капсули тверді, 150 мг, блістер, № 21 Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
В 55 аптеках
від 325,58 грн
Ціни в аптеках
Медаксон порошок для приготування ін'єкційного розчину, 1 г, флакон, № 10; Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
Медаксон Порошок для приготування ін'єкційного розчину, 1 г, флакон, № 10 Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
В 271 аптеці
від 220,00 грн
Ціни в аптеках
Медаксон порошок для приготування ін'єкційного розчину, 2 г, флакон, № 10; Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
Медаксон Порошок для приготування ін'єкційного розчину, 2 г, флакон, № 10 Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
В 34 аптеках
від 291,54 грн
Ціни в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції