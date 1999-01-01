Київ
Похідні оцетової кислоти і споріднені сполуки
M01A B05
Диклофенак
АТС Класифікація
M
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ
M01
ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01A
НЕСТЕРОЇДНІ ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01A B
Похідні оцетової кислоти і споріднені сполуки
M01A B05
Диклофенак
Сортування:
По популярності
Фільтр
Диклоберл® N 75
Розчин для ін'єкцій 75 мг ампула 3 мл №5
Berlin-Chemie AG
від
154,64
грн
в 998 аптеках
Знайти в аптеках
Диклоберл® 100
Супозиторії 100 мг №10
Berlin-Chemie AG
від
163,50
грн
в 960 аптеках
Знайти в аптеках
Диклоберл® 50
Супозиторії 50 мг блістер №10
Berlin-Chemie AG
від
113,50
грн
в 925 аптеках
Знайти в аптеках
Диклоберл® Ретард
Капсули тверді пролоногваної дії 100 мг №20
Berlin-Chemie AG
від
159,20
грн
в 919 аптеках
Знайти в аптеках
Олфен®-100 СР Депокапс
Капсули подовженої дії 100 мг №20
Тева Україна
від
416,76
грн
в 898 аптеках
Знайти в аптеках
Диклофенак
Супозиторії ректальні 0,1 г №10
Лекхім-Харків
від
37,90
грн
в 898 аптеках
Знайти в аптеках
Наклофен
Розчин для ін'єкцій 75 мг ампула 3 мл №5
КРКА
від
162,97
грн
в 890 аптеках
Знайти в аптеках
Ортофен-Здоров'я форте
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 50 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
від
20,76
грн
в 888 аптеках
Знайти в аптеках
Натрію диклофенак-КВ
Капсули тверді 25 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від
30,33
грн
в 885 аптеках
Знайти в аптеках
Наклофен Дуо
Капсули 75 мг блістер №20
КРКА
від
205,00
грн
в 885 аптеках
Знайти в аптеках
Диклофенак-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 3 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від
110,64
грн
в 810 аптеках
Знайти в аптеках
Аргетт Дуо
Капсули тверді з модифікованим вивільненням 75 мг блістер №20
Дельта Медікел
від
125,44
грн
в 801 аптеці
Знайти в аптеках
Вольтарен®
Розчин для ін'єкцій 75 мг ампула 3 мл №5
Новартіс
від
333,47
грн
в 735 аптеках
Знайти в аптеках
Ортофен
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 0,025 г блістер №30
Вітаміни
від
18,69
грн
в 733 аптеках
Знайти в аптеках
Диклофенак Євро
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 50 мг блістер №100
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
від
77,03
грн
в 729 аптеках
Знайти в аптеках
Алмірал®
Розчин для ін'єкцій 75 мг ампула 3 мл №10
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
від
168,55
грн
в 702 аптеках
Знайти в аптеках
Диклофенак
Таблетки 0,05 г блістер в пачці №30
Червона зірка
від
38,00
грн
в 661 аптеці
Знайти в аптеках
Диклофенак-Дарниця
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 25 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
від
34,48
грн
в 637 аптеках
Знайти в аптеках
Олфен®-50 Лактаб
Таблетки кишково-розчинні 50 мг №20
Тева Україна
від
480,24
грн
в 597 аптеках
Знайти в аптеках
Диклак® ID
Таблетки з модифікованим вивільненням 75 мг блістер №20
Sandoz
від
146,00
грн
в 576 аптеках
Знайти в аптеках
1
2
3
4
Форма випуску
гран. д/орал. р-ну
капс.
капс. подовж. дії
капс. ректал.
капс. тверд.
капс. тверд. з модиф. вивільн.
капс. тверд. пролонг. дії
капс. тверді кишково-розч.
пор. д/оральн. р-ну
р-н д/ін.
суп.
суп. ректал.
табл.
табл. в/о
табл. в/о кишково-розч.
табл. в/цукров. обол.
табл. гастрорезист.
табл. з модиф. вивільн.
табл. кишково-розч.
табл. пролонг. в/плівк. обол.
табл. пролонг. дії, в/о
Показати всі
Дозування
0.1 г
0.05 г
0.025 г
2.5 %
25 мг
25 мг/мл
50 мг
75 мг
75 мг/3 мл
100 мг
150 мг
Показати всі
Пакування
амп. 3 мл
блістер
контурн. чарунк. уп.
саше
саше 2 г
стрип
Показати всі
Кількість штук в упаковці
3
5
10
20
21
30
100
Показати всі
Виробник
Delta Medical Promotions AG
Menarini Group
Novartis Pharma
Sandoz
Stada
Євро-Фарма Iнтернешнл
Абрил Формулейшнз
Брос
Брюфармекспорт с.п.р.л.
Вітаміни
Дарниця ФФ
Дельта Медікел Промоушнз АГ
КРКА
Київський вітамінний завод
Корпорація Здоров'я
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
Лекхім-Харків
Лубнифарм
Медокемі Лтд
Монфарм
Нижфарм
Новартіс
Новартіс Фарма
Стада
Тева Украина
Тева Україна
Технолог
Уорлд Медицин
Червона зірка
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
Показати всі
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню