Київ
Похідні оцетової кислоти і споріднені сполуки
M01A B05

Диклофенак

АТС Класифікація

MЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ

M01ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01AНЕСТЕРОЇДНІ ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01A BПохідні оцетової кислоти і споріднені сполуки
M01A B05Диклофенак
Сортування: По популярності
Диклоберл® N 75
Диклоберл® N 75
Розчин для ін'єкцій 75 мг ампула 3 мл №5
Berlin-Chemie AG
від 154,64 грн
в 998 аптеках
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Диклоберл® 100
Диклоберл® 100
Супозиторії 100 мг №10
Berlin-Chemie AG
від 163,50 грн
в 960 аптеках
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Диклоберл® 50
Диклоберл® 50
Супозиторії 50 мг блістер №10
Berlin-Chemie AG
від 113,50 грн
в 925 аптеках
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Диклоберл® Ретард
Диклоберл® Ретард
Капсули тверді пролоногваної дії 100 мг №20
Berlin-Chemie AG
від 159,20 грн
в 919 аптеках
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Олфен®-100 СР Депокапс
Олфен®-100 СР Депокапс
Капсули подовженої дії 100 мг №20
Тева Україна
від 416,76 грн
в 898 аптеках
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Диклофенак
Диклофенак
Супозиторії ректальні 0,1 г №10
Лекхім-Харків
від 37,90 грн
в 898 аптеках
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Наклофен
Наклофен
Розчин для ін'єкцій 75 мг ампула 3 мл №5
КРКА
від 162,97 грн
в 890 аптеках
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Ортофен-Здоров'я форте
Ортофен-Здоров'я форте
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 50 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
від 20,76 грн
в 888 аптеках
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Натрію диклофенак-КВ
Натрію диклофенак-КВ
Капсули тверді 25 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від 30,33 грн
в 885 аптеках
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Наклофен Дуо
Наклофен Дуо
Капсули 75 мг блістер №20
КРКА
від 205,00 грн
в 885 аптеках
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Диклофенак-Дарниця
Диклофенак-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 3 мл контурна чарункова упаковка, пачка №10
Дарниця ФФ
від 110,64 грн
в 810 аптеках
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Аргетт Дуо
Аргетт Дуо
Капсули тверді з модифікованим вивільненням 75 мг блістер №20
Дельта Медікел
від 125,44 грн
в 801 аптеці
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Вольтарен®
Вольтарен®
Розчин для ін'єкцій 75 мг ампула 3 мл №5
Новартіс
від 333,47 грн
в 735 аптеках
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Ортофен
Ортофен
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 0,025 г блістер №30
Вітаміни
від 18,69 грн
в 733 аптеках
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Диклофенак Євро
Диклофенак Євро
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 50 мг блістер №100
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
від 77,03 грн
в 729 аптеках
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Алмірал®
Алмірал®
Розчин для ін'єкцій 75 мг ампула 3 мл №10
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
від 168,55 грн
в 702 аптеках
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Диклофенак
Диклофенак
Таблетки 0,05 г блістер в пачці №30
Червона зірка
від 38,00 грн
в 661 аптеці
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Диклофенак-Дарниця
Диклофенак-Дарниця
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 25 мг контурна чарункова упаковка №30
Дарниця ФФ
від 34,48 грн
в 637 аптеках
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Олфен®-50 Лактаб
Олфен®-50 Лактаб
Таблетки кишково-розчинні 50 мг №20
Тева Україна
від 480,24 грн
в 597 аптеках
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Диклак® ID
Диклак® ID
Таблетки з модифікованим вивільненням 75 мг блістер №20
Sandoz
від 146,00 грн
в 576 аптеках
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