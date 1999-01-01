Київ
ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01A

НЕСТЕРОЇДНІ ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ

АТС Класифікація

MЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ

M01ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01AНЕСТЕРОЇДНІ ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
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Німесил®
Німесил®
Гранули для оральної суспензії 100 мг пакет однодозовий 2 г №30
Berlin-Chemie AG
від 395,82 грн
в 1004 аптеках
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Диклоберл® N 75
Диклоберл® N 75
Розчин для ін'єкцій 75 мг ампула 3 мл №5
Berlin-Chemie AG
від 154,64 грн
в 998 аптеках
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Аффида Форт-Німесулід
Аффида Форт-Німесулід
Гранули для оральної суспензії 100 мг саше 2 г у картонній коробці №30
Дельта Медікел
від 291,60 грн
в 984 аптеках
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Олфен®-75
Олфен®-75
Розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №5
Тева Україна
від 408,90 грн
в 980 аптеках
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Найз®
Найз®
Таблетки 100 мг блістер №20
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
від 123,99 грн
в 979 аптеках
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Кетанов
Кетанов
Таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №100
S.C. Terapia S.A.
від 1156,20 грн
в 972 аптеках
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Німід®
Німід®
Таблетки 100 мг блістер №100
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від 255,94 грн
в 964 аптеках
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Диклоберл® 100
Диклоберл® 100
Супозиторії 100 мг №10
Berlin-Chemie AG
від 163,50 грн
в 960 аптеках
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Дексалгін® Ін'єкт
Дексалгін® Ін'єкт
Розчин для ін'єкцій та інфузій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
від 248,19 грн
в 960 аптеках
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Німід®
Німід®
Гранули 100 мг/2 г саше 2 г №30
КУСУМ ФАРМ ООО
від 313,16 грн
в 958 аптеках
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Нурофєн®
Нурофєн®
Таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №24
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від 154,66 грн
в 957 аптеках
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Кетанов
Кетанов
Розчин для ін'єкцій 30 мг/мл ампула 1 мл №10
S.C. Terapia S.A.
від 365,10 грн
в 956 аптеках
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Ревмоксикам®
Ревмоксикам®
Розчин для ін'єкцій 1 % ампула 1.5 мл блістер №5
Фармак
від 273,34 грн
в 951 аптеці
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Нурофєн® для дітей
Нурофєн® для дітей
Суспензія оральна 100 мг/5 мл флакон 100 мл з апельсиновим смаком №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від 146,96 грн
в 949 аптеках
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Нурофєн® форте
Нурофєн® форте
Таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №12
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від 120,00 грн
в 947 аптеках
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Нурофєн® для дітей форте
Нурофєн® для дітей форте
Суспензія оральна 200 мг/5 мл флакон 100 мл з апельсиновим смаком №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від 196,00 грн
в 946 аптеках
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Моваліс®
Моваліс®
Розчин для ін'єкцій 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Берінгер Інгельхайм
від 326,77 грн
в 942 аптеках
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Мелоксикам-КВ
Мелоксикам-КВ
Таблетки 15 мг №20
Київський вітамінний завод
від 139,00 грн
в 938 аптеках
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Мефенамінка®
Мефенамінка®
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг контурна чарункова упаковка в пачці №20
Дарниця ФФ
від 122,10 грн
в 937 аптеках
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Ревмоксикам
Ревмоксикам
Таблетки 15 мг блістер №20
Фармак
від 225,71 грн
в 933 аптеках
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