Київ
ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01A
НЕСТЕРОЇДНІ ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
АТС Класифікація
M
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ
M01
ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01A
НЕСТЕРОЇДНІ ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01A B
Похідні оцетової кислоти і споріднені сполуки
M01A C
Оксиками
M01A E
Похідні пропіонової кислоти
M01A G
Фенамати
M01A H
Коксиби
M01A X
Інші нестероїдні протизапальні і протиревматичні засоби
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Німесил®
Гранули для оральної суспензії 100 мг пакет однодозовий 2 г №30
Berlin-Chemie AG
від
395,82
грн
в 1004 аптеках
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Диклоберл® N 75
Розчин для ін'єкцій 75 мг ампула 3 мл №5
Berlin-Chemie AG
від
154,64
грн
в 998 аптеках
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Аффида Форт-Німесулід
Гранули для оральної суспензії 100 мг саше 2 г у картонній коробці №30
Дельта Медікел
від
291,60
грн
в 984 аптеках
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Олфен®-75
Розчин для ін'єкцій ампула 2 мл №5
Тева Україна
від
408,90
грн
в 980 аптеках
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Найз®
Таблетки 100 мг блістер №20
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
від
123,99
грн
в 979 аптеках
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Кетанов
Таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер №100
S.C. Terapia S.A.
від
1156,20
грн
в 972 аптеках
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Німід®
Таблетки 100 мг блістер №100
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від
255,94
грн
в 964 аптеках
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Диклоберл® 100
Супозиторії 100 мг №10
Berlin-Chemie AG
від
163,50
грн
в 960 аптеках
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Дексалгін® Ін'єкт
Розчин для ін'єкцій та інфузій 50 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
від
248,19
грн
в 960 аптеках
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Німід®
Гранули 100 мг/2 г саше 2 г №30
КУСУМ ФАРМ ООО
від
313,16
грн
в 958 аптеках
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Нурофєн®
Таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер №24
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від
154,66
грн
в 957 аптеках
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Кетанов
Розчин для ін'єкцій 30 мг/мл ампула 1 мл №10
S.C. Terapia S.A.
від
365,10
грн
в 956 аптеках
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Ревмоксикам®
Розчин для ін'єкцій 1 % ампула 1.5 мл блістер №5
Фармак
від
273,34
грн
в 951 аптеці
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Нурофєн® для дітей
Суспензія оральна 100 мг/5 мл флакон 100 мл з апельсиновим смаком №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від
146,96
грн
в 949 аптеках
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Нурофєн® форте
Таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №12
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від
120,00
грн
в 947 аптеках
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Нурофєн® для дітей форте
Суспензія оральна 200 мг/5 мл флакон 100 мл з апельсиновим смаком №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від
196,00
грн
в 946 аптеках
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Моваліс®
Розчин для ін'єкцій 15 мг/1,5 мл ампула 1.5 мл №5
Берінгер Інгельхайм
від
326,77
грн
в 942 аптеках
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Мелоксикам-КВ
Таблетки 15 мг №20
Київський вітамінний завод
від
139,00
грн
в 938 аптеках
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Мефенамінка®
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг контурна чарункова упаковка в пачці №20
Дарниця ФФ
від
122,10
грн
в 937 аптеках
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Ревмоксикам
Таблетки 15 мг блістер №20
Фармак
від
225,71
грн
в 933 аптеках
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Форма випуску
гран.
гран. д/орал. р-ну
гран. д/орал. сусп.
гран. шип.
емульгель д/зовн. застос.
капс.
капс. м'які
капс. м'які желат.
капс. подовж. дії
капс. ректал.
капс. тверд.
капс. тверд. з модиф. вивільн.
капс. тверд. пролонг. дії
капс. тверді кишково-розч.
ліофіл. д/р-ну д/ін.
мазь
пор. гран. д/орал. сусп.
пор. д/орал. сусп.
пор. д/оральн. р-ну
пор. д/р-ну д/ін.
р-н д/ін.
р-н д/ін. та інф.
р-н д/інф.
р-н орал.
сироп
спрей назал. доз.
суп.
суп. ректал.
сусп. д/перорал. застос.
сусп. орал.
табл.
табл. в/о
табл. в/о кишково-розч.
табл. в/плівк. обол.
табл. в/цукров. обол.
табл. гастрорезист.
табл. з модиф. вивільн.
табл. кишково-розч.
табл. пролонг. в/плівк. обол.
табл. пролонг. дії
табл. пролонг. дії, в/о
табл., дисперг. в рот. порожн.
таблетки, що диспергуються
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Дозування
0.1 г
0.01 г
0.05 г
0.015 г
0.025 г
0.0075 г
1 %
1.5 г
2.5 %
4 мг
4 мг/мл
5 %
7.5 мг
8 мг
10 мг
10 мг/мл
15 мг
15 мг/1,5 мл
15.75 мг/доза
20 мг
25 мг
25 мг/2,5 г
25 мг/10 мл
25 мг/доза
25 мг/мл
30 мг
30 мг/мл
40 мг
50 мг
50 мг/2 мл
50 мг/г
60 мг
75 мг
75 мг + 20 мг
75 мг/3 мл
80 мг
90 мг
100 мг
100 мг/2 г
100 мг/2 мл
100 мг/5 мл
100 мг/мл
120 мг
150 мг
200 мг
200 мг + 5 мг
200 мг + 500 мг
200 мг/2 мл
200 мг/5 мл
200 мг/10 мл
200 мг/мл
220 мг
250 мг
275 мг
300 мг
400 мг
500 мг
550 мг
600 мг
750 мг
800 мг
1500 мг
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Пакування
амп.
амп. 1 мл
амп. 1.5 мл
амп. 2 мл
амп. 3 мл
амп. в бліст. 2 мл
амп. у контур. чарунк. уп. 2 мл
банка полімер. 100 мл
блістер
блістер у коробці
блістер у пачці
контейнер 100 мл
контурн. чарунк. уп.
пакет
пакет 2.5 г
пакет 4 г
пакет однодоз.
пакет однодоз. 2 г
саше
саше 1 г
саше 2 г
саше 2.5 г
саше 3.95 г
саше 10 мл
саше 80 мг
стрип
туба 25 г
туба 30 г
туба 40 г
фл.
фл. 1 мл
фл. 1.5 мл
фл. 2 мл
фл. 4 мл
фл. 40 мл
фл. 100 мл
фл. 150 мл
фл. 200 мл
фл. пластик. 100 г
фл. пластик. зі шприцом-дозат. 100 мл
фл. скляний 100 г
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Кількість штук в упаковці
1
2
3
4
5
6
7
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10
12
14
15
16
20
21
24
25
28
30
36
40
50
60
100
120
200
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Виробник
Acino
Alembic Pharmaceuticals Limited
Alkaloid
Apotex
Aspiro Pharma Limited
Aurobindo Pharma
Delta Medical Promotions AG
Euro Lifecare
Genom Biotech
Grand Medical Group
INPHARMA Trading SIA
Inteli Generics Nord
M. Biotech Ltd.
MEGA LIFESCIENCES
Meda Pharma
Menarini Group
Mepha
Merck Sharp & Dohme Idea Inc
Mistral Capital Management
Movi Health GmbH
Nabros Pharma
Novartis Pharma
Organon Central East Gmbh
Organosyn Life Sciences
Polpharma
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Rompharm Company Georgia LLC
Rotapharm
S.C. Terapia S.A.
SANWEZZA LAB GmbH
Sandoz
Scan Biotech
Stada
TRB Chemedica
Unipharm
Viatris
WORLD MEDICINE GROUP
Xantis Pharma
Євро Лайфкер
Євро-Фарма Iнтернешнл
ІнтерХім
Іпка
Абботт Лабораторіз ГмбХ
Абрил Формулейшнз
Алкалоїд
Амакса Фарма Лтд
Ананта Медікеар
Астрафарм
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
Асіно
Байєр Консьюмер Кер
Беркана Плюс
Берінгер Інгельхайм
Брос
Брюфармекспорт с.п.р.л.
Біолік Фарма
Вертекс
Витамины
Віатріс Спешелті ЛЛС
Віола
Вітаміни
Г.Л. Фарма ГмбХ
Гедеон Ріхтер
Гледфарм
Гріндекс
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
ДЖІВДХАРА ФАРМА ПРАЙВІТ ЛІМІТЕД
Дарниця ФФ
Дельта Медікел Промоушнз
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Ерсель Фарма Україна
Здоров'я
Здоровье
КРКА
Кальцекс
Київський вітамінний завод
Корпорація Артеріум
Корпорація Здоров'я
Кусум
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
Лабораторія Експансайнс
Лекхім
Лекхім-Харків
Лубнифарм
Лубныфарм
М.Біотек Лтд.
МРА
Маклеодс Фармасьютикалс
МаксФарма (ЮК)
Медокемі Лтд
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
Мові Хелс
Мові Хелс ГмбХ
Монфарм
Мікро Лабс
Мікрохім
Мілі Хелскере Лімітед
Містрал Кепітал Менеджмент
Нижфарм
Нобель
Новалік-Фарм
Новартіс
Новартіс Фарма
Новофарм-Біосинтез
ООО "БУСТ ФАРМА"
ООО "Фармасел"
Органосін Лайф Сайєнс
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Польфарма
Представництво Баум Фарм ГмбХ
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Пфайзер Інк.
Пьер Фабр Медикамент Продакшн
Ромфарм Компані
САН
СТІФ-СЕРВІС
Сановель
Санофи-Авентис Украина
Софарма
Стада
Стерил-Джен Лайф Сайєнсиз
ТРИБЕСТАР ФАРМ ООО
Тева Украина
Тева Україна
Технолог
Уорлд Медицин
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
ФарКоС
Фарма Інтернешенал
Фармавізіон
Фармак
Фармасайнс
Фармацевтична Компанія Фармберг
Фармліга
Фитофарм
Фітофарм
Червона зірка
Эбботт Продактс ГмбХ
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
Юнілаб, ЛП
Юніфарма
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