Київ
Похідні оцетової кислоти і споріднені сполуки
M01A B08

Етодолак

АТС Класифікація

MЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ

M01ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01AНЕСТЕРОЇДНІ ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01A BПохідні оцетової кислоти і споріднені сполуки
M01A B08Етодолак
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Етол Форт
Етол Форт
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Етол SR
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Етол Форт
Етол Форт
Таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №14
Нобель
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