Київ
Похідні оцетової кислоти і споріднені сполуки
M01A B08
Етодолак
АТС Класифікація
M
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ
M01
ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01A
НЕСТЕРОЇДНІ ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01A B
Похідні оцетової кислоти і споріднені сполуки
M01A B08
Етодолак
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Етол Форт
Таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №28
Нобель
від
432,95
грн
в 379 аптеках
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Етол SR
Таблетки пролонгованої дії 600 мг блістер №10
Нобель
від
335,76
грн
в 374 аптеках
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Етол Форт
Таблетки, вкриті оболонкою 400 мг №14
Нобель
від
243,16
грн
в 284 аптеках
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Форма випуску
табл. в/о
табл. пролонг. дії
Дозування
400 мг
600 мг
Пакування
блістер
Кількість штук в упаковці
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14
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